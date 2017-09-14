Banderlog написав:Геолокація не відключається од того що Ви трубку не піднімаєте. А список близьких з телефонами з ким звязуватись та місце проживання і свій телефон надають самі військові.
Жуть, а факт СЗЧ исчезает после зелёного телефона? Или он как-то привязан к ФИО, паспорту и коду? )
А факт сзч не відміняє того факту що в сзч більше 200 тисяч. І що поліцаям і є без умовного "мене" кого шукати. І вони розучились працювати. Воно ж удобно. Держава в смартфоні. Тільки з якого я її маю таскати з собою?
"2025-й — критический год для войны в Украине. Ее население продолжает сражаться с огромным мужеством — как военные, так и гражданские. Их храбрость в сочетании с нашей поддержкой оказалась смертоносной. Путин верил, что он выиграет эту войну за три дня, но теперь, почти три года спустя, 850 тыс. россиян были убиты или ранены. Но хотя Россия ослаблена, она остается опасной и медленно укрепляет свои позиции. Наша задача как министров обороны передать украинским бойцам то, что им нужно для борьбы и для того, чтобы помочь заставить Путина сесть за стол переговоров”, — заявил Джон Хили."
Бриты не говорят про пэрэмогу и про кордони. Говорят про укрепление перед переговорами. Им шо,пороблено?
Господар Вельзевула написав:"2025-й — критический год для войны в Украине. Ее население продолжает сражаться с огромным мужеством — как военные, так и гражданские. Их храбрость в сочетании с нашей поддержкой оказалась смертоносной. Путин верил, что он выиграет эту войну за три дня, но теперь, почти три года спустя, 850 тыс. россиян были убиты или ранены. Но хотя Россия ослаблена, она остается опасной и медленно укрепляет свои позиции. Наша задача как министров обороны передать украинским бойцам то, что им нужно для борьбы и для того, чтобы помочь заставить Путина сесть за стол переговоров”, — заявил Джон Хили."
Бриты не говорят про пэрэмогу и про кордони. Говорят про укрепление перед переговорами. Им шо,пороблено?
Wirująświatła написав:Получается выехавшие люди даже экономике не нужны. Без них справляемся.
Это пока деньги Запад дает, посмотрим еще как будем справляться когда прекратит. Тут глядишь и работающих людей больше уважать начнут, вспомнят что они чем-то занимаются с утра до вечера, а то сейчас все кто не на войне "лежат на диванах", и все это напоминает экономику молодого человека у которого зарплаты на все хватает потому что жилье и еду оплачивают мама и папа.
fler написав:---------------------------- ЛАД А что будет сделано вопрос ещё больший. Думаю, почти ничего. Кроме "румынских паспортов" частью населения. ---------------------------- Соромлюсь запитати, на чому грунтується ваша думка? На днях дивилася статистику - за 2024 рік наш експорт товарів зріс на 16% порівняно з 2023. Зростання показали всі галузі, крім енергетичної та деревообробної. Це я до того, що кількість працюючих явно не збільшилася за 2024 рік, то що ж тоді забезпечило таке зростання? Самі допетраєте чи тре підказати?
ринок м’яса птиці демонструє протилежну динаміку: експорт цієї продукції збільшився лише на 5,6%, але виручка зросла одразу на 20%. За даними Мінагро, у 2024 році Ураїна експортувала 447 тис. тонн м’яса птиці на 958 млн доларів
Это явно могло произойти только за счёт роста мировых цен. По железорудному сырью ситуация обратная:
За даними Державної митної служби, у 2024 році Україна експортувала 33,7 млн тонн залізорудної сировини, що майже удвічі більше, ніж у 2023 році, чого вдалося досягнути, у першу чергу, за рахунок відновлення морських шляхів поставок. У фізичному вимірі це найбільший обсяг за три роки повномасштабної війни. Проте у грошах виторг збільшився лише на 58%.
, те. мировые цены упали.
Кстати, Виталий, цифры экспорта-импорта иллюстрируют ваше высказывание: "если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских." Боюсь, что просто будем ходить без трусов. Как в том анекдоте: - Папа, так ты теперь меньше пить будешь? - Нет, сынок, это ты теперь меньше есть будешь!
Wirująświatła написав:партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками?
Те примеры что Вы назвали - это обслуживающий сектор экономики (распределение материальных ресурсов) - на него много квалифицированных работников не нужно и их легко заменить (как пример набор женщин на водителей). Вопрос про реальный сектор экономики, заводящий валюту в страну (ну гривна же должны быть чем то обеспечена, не так ли?). Сейчас эту фукнцию несет Запад заводя деньги просто так ("в кредит"), взамен на то что мы воюя ослабляем их конкурента РФ. А как закончится война?