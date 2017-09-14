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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 02:42
V2 написав:
Активно плагіатимо рашу - зачистка змі, державні моно полії, відсутність опозиції ...
не баловайтесь
Як так можно говорити? Ми ж стоїмо на захисті європейських цінностей.
Мож ви подумуєте й написати- беремо теплі речі, каву, чай, гарний настрій і...?
І стаємо в черги до тцк?
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Додано: Чет 13 лют, 2025 03:35
ЛАД написав:
Кстати, Виталий, цифры экспорта-импорта иллюстрируют ваше высказывание: "если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских." Боюсь, что просто будем ходить без трусов. Как в том анекдоте:
не яйца красят человека, а человек яйца.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 03:45
Banderlog написав:
V2 написав:
Активно плагіатимо рашу - зачистка змі, державні моно полії, відсутність опозиції ...
не баловайтесь
Як так можно говорити? Ми ж стоїмо на захисті європейських цінностей.
Мож ви подумуєте й написати- беремо теплі речі, каву, чай, гарний настрій і...?
І стаємо в черги до тцк?
А потом, через пару лет, 15млн семье героя будут как в 95м году, парой саламандры на зиму и штанишками под новую обувку сыну-сиротке.
И это если не докажут что папка "пропал безвести на ТОТ"
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