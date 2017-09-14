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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12607126081260912610

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 02:42

  V2 написав:Активно плагіатимо рашу - зачистка змі, державні моно полії, відсутність опозиції ...
:lol: не баловайтесь
Як так можно говорити? Ми ж стоїмо на захисті європейських цінностей.
Мож ви подумуєте й написати- беремо теплі речі, каву, чай, гарний настрій і...? :wink:
І стаємо в черги до тцк? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 03:35

  ЛАД написав:Кстати, Виталий, цифры экспорта-импорта иллюстрируют ваше высказывание: "если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских." Боюсь, что просто будем ходить без трусов. Как в том анекдоте:
не яйца красят человека, а человек яйца.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 03:45

  Banderlog написав:
  V2 написав:Активно плагіатимо рашу - зачистка змі, державні моно полії, відсутність опозиції ...
:lol: не баловайтесь
Як так можно говорити? Ми ж стоїмо на захисті європейських цінностей.
Мож ви подумуєте й написати- беремо теплі речі, каву, чай, гарний настрій і...? :wink:
І стаємо в черги до тцк? :lol:

А потом, через пару лет, 15млн семье героя будут как в 95м году, парой саламандры на зиму и штанишками под новую обувку сыну-сиротке.
И это если не докажут что папка "пропал безвести на ТОТ"
барабашов
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  #<1 ... 12607126081260912610
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