ЛАД написав:Кстати, Виталий, цифры экспорта-импорта иллюстрируют ваше высказывание: "если нам резко обрежут помощь, так же резко упадёт и импорт. И наконец на базаре появятся украинские трусы, вместо турецких и китайских." Боюсь, что просто будем ходить без трусов. Как в том анекдоте:
Wirująświatła написав:партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками?
Те примеры что Вы назвали - это обслуживающий сектор экономики (распределение материальных ресурсов) - на него много квалифицированных работников не нужно и их легко заменить (как пример набор женщин на водителей). Вопрос про реальный сектор экономики, заводящий валюту в страну (ну гривна же должны быть чем то обеспечена, не так ли?). Сейчас эту фукнцию несет Запад заводя деньги просто так ("в кредит"), взамен на то что мы воюя ослабляем их конкурента РФ. А как закончится война?
По поводу водителей М>Ж поспорю Вы много видели женщин водителей тралика,что сами меняют пробитое колесо весом больше неё? Водителей трамвая,что ремонтируют оборудование залитое водой или сгоревшее от старости в "подаренном народом ГДР" 30ти летнем трамвае(ну и делают регулярное ТО на такой технике)? Крутить баранку в электрическрм BYDe в такси это одно, а на 12ти тоннике Актрос в АТБ жто другое. И он тоже не новый и ломается,и у него есть ТО. Про любое производство,особенно непищевое, и должность сложнее "смотреть на экран компа и нажимать кнопочки" писать?
Після повномасштабного вторгнення США дотримувалися принципу не підтримувати гру Росії з розділення третіх країн між двома супердержавами. Більше - ні. Сучасний світ - це світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і Штати більше не зацікавлені в гарантуванні безпеки України та Європи. Про це у середу, 12 лютого, пише The Telegraph.
За підсумками розмови з очільником Кремля, Трамп заявив, що вони "домовилися, щоб наші команди негайно розпочали переговори".
"Якщо так і сталося, то це велика перемога путінського світогляду. Російський президент завжди вважав, що тільки ті країни, які вирішують долю інших, можуть бути по-справжньому суверенними. Він завжди був налаштований на те, що Росія буде однією з великих держав - поряд зі Сполученими Штатами і Китаєм - здатних поділити між собою решту світу. Саме тому він завжди хотів говорити про долю України з Вашингтоном, а не з Києвом. Все інше було б приниженням. Проте перемога для путінського его - це не те саме, що перемога у війні. Принаймні, вона не повинна бути такою", - акцентує видання.
Видання нагадує, що напередодні голова Пентагону Піт Хегсет окреслив бачення миру президентом США. За його словами, окупована територія не буде повернута Україні, маючи на увазі заморожування вздовж поточної лінії зіткнення. Також на його думку, Україна не отримає ні членства в НАТО, ні гарантії безпеки за статтею 5. І абсолютно ніякі війська США не будуть залучені до миротворчих сил.
"Це похмура угода, яка винагородить Росію вкраденою землею та зробить Україну вразливою для другого нападу через роки", - зазначають у виданні.
Видання наголошує, що далі, якщо Україна втримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро, якщо вона залишиться вільною і стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг.
"Так, жахливою ціною і з недосконалим миром - але, тим не менш, він переможе, і у нього буде майбутнє", - вказує The Telegraph.
Видання наголошує, що надалі форма миру буде повністю залежати від Європи (включно з Великою Британією). А це означатиме необхідність масштабних інвестицій в збройні сили і оборонну промисловість, щоб стримати майбутній напад Росії не лише на Україну, а й на європейську частину НАТО.
"Якщо Путін повернеться в Україну, то він захопить Київ та Харків, а потім вторгнеться до країн НАТО. Тоді Британія та Європа житимуть у тому, що російські дипломати люблять називати новою архітектурою європейської безпеки. Це буде місце, де пануватиме погляд Путіна на те, що сильні розділяють слабких", - попереджають у виданні.
Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Президент США зазначив, що він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною". Правитель Росії запросив президента США відвідати Москву і висловив готовність прийняти в РФ американських посадових осіб за тими напрямками роботи, які становлять "взаємний інтерес, включаючи тему українського врегулювання". https://newscast.com.ua/news/497853
Дональд Трамп сказав, що телефонна розмова з Путіним тривала приблизно годину, і сказав, що обидва лідери, швидше за все, зустрінуться. Зустріч Путіна та Трампа може відбутися в Саудівській Аравії. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами, повідомляє у соцмережі Х журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс. "Трамп і Путін, ймовірно, вперше зустрінуться в Саудівській Аравії, сказав він нам в Овальному кабінеті", - йдеться в її повідомленні.
Американський президент також розповів журналістам про розмову із російським диктатором. За його словами, вона тривала годину.
"Я думаю, що можу сказати з великою впевненістю: він хоче, щоб це закінчилося (йдеться про війну РФ проти України, - ред.)", - навела слова Трампа Дженніфер Джейкобс.
Про те, що президент США домовилися про особисту зустріч з Путіним, говорив раніше Трамп після розмови з очільником Кремля. Також вони домовилися, що можуть здійснити взаємні візити до країн одна одної. Серед іншого Трамп запросив Путіна до Вашингтону, а Путін Трампа до Москви. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Президент США зазначив, що він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною". Правитель Росії запросив президента США відвідати Москву і висловив готовність прийняти в РФ американських посадових осіб за тими напрямками роботи, які становлять "взаємний інтерес, включаючи тему українського врегулювання". Також президент США Дональд Трамп та глава Української держави Володимир Зеленський у середу провели телефонну розмову. Сторони обговорили розмову зі Скотом Бессентом та підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним.
stm написав:я утверждаю что если соберётся критическая масса Бетонов страна будет под орками.
'я утверждаю что если соберётся критическая масса stm страна будет под орками.'
У нас відкритий призив. І Вас вже запрошували.
Це як Зе - прозівав усе що можна, обложився на ВСІХ напрямках, розграбував усю країну до ниточки. А винуватий Порошенко. Всі сміються з бетона за те що Він не долічив ціну транспорту в кіловат, а ТЕ що БІЛЬША частина продуктів в Польщі коштуж ВЖЕ дешевше від України ніхто не пише ні слова.
ооо, тільки що подумав, що новий лозунг ярмака/зе буде 'Україна та малоросія - один народ, назавжди', а ну на російській звичайно)) Я за 2 роки перемкнувся, недавно з Геміні розовляв нею так вийшло як джамшут в нашій раші. Потроху буду вже перемикатись назад. Он стм - думала наперед, молодець.
Розмова Трампа з Путіним сигналізує про те, що він "здає" Україну, - Bloomberg https://www.unian.ua/world/viyna-rozmov ... 14013.html ___________________________________ *Почитал новости... хотел откомментить... плюнул... это херня... Нам выкатили ультиматум США и РФ... Мы ответим посылом... Но завернутым в мохер... ) И на этом пути с нами будут ЕК, Лондон и НАТО... не обижайтесь... Это реалии...* (C) _______________________________ Тим не менш сам Трамп вказав, що "що США продовжать надавати допомогу Україні, але у Вашингтоні хочуть, щоб вона "була убезпечена". https://www.unian.ua/world/tramp-vidrea ... 13992.html _______________________________ Нова системи протиповітряної оборони Gravehawk, яку Україна отримає від Великої Британії, може запускати дешеві ракети для збиття ворожих дронів. Аналітик уточнив, що може бути багато варіантів, які саме ракети може запускати ця система, у тому числі радянські ракети Р-73/Р-74. Ці ракети є у величезній кількості на складах в Україні і вже використовуються у морських дронах для збиття російських вертольотів. Вартість одного комплексу Gravehawk становить близько 1 мільйона фунтів стерлінгів (1,24 мільйона доларів), а половину суми фінансує Данія. https://www.unian.ua/weapons/gravehawk- ... 14004.html