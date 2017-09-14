Після повномасштабного вторгнення США дотримувалися принципу не підтримувати гру Росії з розділення третіх країн між двома супердержавами. Більше - ні.Сучасний світ - це світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і Штати більше не зацікавлені в гарантуванні безпеки України та Європи. Про це у середу, 12 лютого, пише The Telegraph.За підсумками розмови з очільником Кремля, Трамп заявив, що вони "домовилися, щоб наші команди негайно розпочали переговори"."Якщо так і сталося, то це велика перемога путінського світогляду. Російський президент завжди вважав, що тільки ті країни, які вирішують долю інших, можуть бути по-справжньому суверенними. Він завжди був налаштований на те, що Росія буде однією з великих держав - поряд зі Сполученими Штатами і Китаєм - здатних поділити між собою решту світу. Саме тому він завжди хотів говорити про долю України з Вашингтоном, а не з Києвом. Все інше було б приниженням. Проте перемога для путінського его - це не те саме, що перемога у війні. Принаймні, вона не повинна бути такою", - акцентує видання.Видання нагадує, що напередодні голова Пентагону Піт Хегсет окреслив бачення миру президентом США. За його словами, окупована територія не буде повернута Україні, маючи на увазі заморожування вздовж поточної лінії зіткнення. Також на його думку, Україна не отримає ні членства в НАТО, ні гарантії безпеки за статтею 5. І абсолютно ніякі війська США не будуть залучені до миротворчих сил."Це похмура угода, яка винагородить Росію вкраденою землею та зробить Україну вразливою для другого нападу через роки", - зазначають у виданні.Видання наголошує, що далі, якщо Україна втримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро, якщо вона залишиться вільною і стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг."Так, жахливою ціною і з недосконалим миром - але, тим не менш, він переможе, і у нього буде майбутнє", - вказує The Telegraph.Видання наголошує, що надалі форма миру буде повністю залежати від Європи (включно з Великою Британією). А це означатиме необхідність масштабних інвестицій в збройні сили і оборонну промисловість, щоб стримати майбутній напад Росії не лише на Україну, а й на європейську частину НАТО."Якщо Путін повернеться в Україну, то він захопить Київ та Харків, а потім вторгнеться до країн НАТО. Тоді Британія та Європа житимуть у тому, що російські дипломати люблять називати новою архітектурою європейської безпеки. Це буде місце, де пануватиме погляд Путіна на те, що сильні розділяють слабких", - попереджають у виданні.Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром ПутінимНагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Президент США зазначив, що він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною". Правитель Росії запросив президента США відвідати Москву і висловив готовність прийняти в РФ американських посадових осіб за тими напрямками роботи, які становлять "взаємний інтерес, включаючи тему українського врегулювання".