Трамп: Ми будемо надсилати допомогу Україні, ми просто хочемо, щоб наші гроші були в безпеці. Якщо ми не будемо цього робити – Путін скаже, що він переміг. На нас це все тримається. І ми підемо настільки далеко, наскільки потрібно, бо ми не збираємось дати іншому статись.
Ні. Це не біполярний розлад. Це просто хаос, який вірує в його голові, виходить назовні. Знов повторюсь - поки немає ніякого плану Трампу. Поки. Але його можливі нариси ми чуємо системно в динаміці.
Трамп: Ми будемо надсилати допомогу Україні, ми просто хочемо, щоб наші гроші були в безпеці. Якщо ми не будемо цього робити – Путін скаже, що він переміг. На нас це все тримається. І ми підемо настільки далеко, наскільки потрібно, бо ми не збираємось дати іншому статись.
Ні. Це не біполярний розлад. Це просто хаос, який вірує в його голові, виходить назовні. Знов повторюсь - поки немає ніякого плану Трампу. Поки. Але його можливі нариси ми чуємо системно в динаміці.
Більш схоже, що є. Цілком раціональний план. *а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине... б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже... Потом Пророчество...* Тому незабаром: *концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*
Розбираєтесь самі, але так, щоб я мав профіт (і більше підтримаю того, хто запропонує мені більше; того, хто пропонує менше, теж підтримаю, але менше) --- це і є стратегія (план) Трампа. Про який він голосить з самого початку. Цілком раціональний. Трамп стриже обидві сторони... Раціональніше нікуди. Підтримувати обидві сторони і з кожної мати. Очевидно, що рфія має більше що запропонувати. Тому в хремль напередодні літав чувак по Близькому сходу ... начебто обміняти отого американця. І: *Рубрика: найди Келлога... ))) Кому поручено заниматься переговорами с РФ: госсекретарь Марко Рубио директор ЦРУ Джон Рэтклифф советник по национальной безопасности Майкл Уолтц специальный представитель Стив Уиткофф* (с)
А яка зі сторон за такої стратегії більш виграє-програє, Трампу пофіг. Абсолютно пофіг.
До речі, з Європою Трамп діє так само. Щоб стригти ще й їх. Скільки профіту вони йому згодні дати, стільки захисту та підтримки отримають. Оцінки, визначення вартостей, правда, зробить він сам)))))))))))))) Банально калькулятор ... без знижок на мораль та якісь демократичні або дружні цінності.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 13 лют, 2025 11:26, всього редагувалось 3 разів.
Трамп: Ми будемо надсилати допомогу Україні, ми просто хочемо, щоб наші гроші були в безпеці. Якщо ми не будемо цього робити – Путін скаже, що він переміг. На нас це все тримається. І ми підемо настільки далеко, наскільки потрібно, бо ми не збираємось дати іншому статись.
Ні. Це не біполярний розлад. Це просто хаос, який вірує в його голові, виходить назовні. Знов повторюсь - поки немає ніякого плану Трампу. Поки. Але його можливі нариси ми чуємо системно в динаміці.
Більш схоже, що є. Цілком раціональний план. *а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине... б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже... Потом Пророчество...* Тому незабаром: *концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*
Розбираєтесь самі, але так, щоб я мав профіт (і більше підтримаю того, хто запропонує мені більше; того, хто пропонує менше, теж підтримаю, але менше) --- це і є стратегія (план) Трампа. Про який він голосить з самого початку. Цілком раціональний. Трамп стриже обидві сторони... Раціональніше нікуди. Підтримувати обидві сторони і з кожної мати. Очевидно, що рфія має більше що запропонувати. Тому в хремль напередодні літав чувак по Близькому сходу ... начебто обміняти отого американця. І: *Рубрика: найди Келлога... )))
Кому поручено заниматься переговорами с РФ: госсекретарь Марко Рубио директор ЦРУ Джон Рэтклифф советник по национальной безопасности Майкл Уолтц специальный представитель Стив Уиткофф* (с)
А яка зі сторон за такої стратегії більш виграє-програє, Трампу пофіг. Абсолютно пофіг.
вот это и фиговенько... -- кроме лопат осталось чем "плескать"? -- про эшелоны поставок новостей давно уже не было