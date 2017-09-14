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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12608126091261012611

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 10:22

❗️Війну виграє путін. Україні та Європі НЕ БУДЕ МІСЦЯ за столом переговорів. Доведеться просто прийняти результат, – BILD.

Лідер рф домігся, щоб американці вийшли з «конфлікту». Можливо, рф віддасть частину областей і Трамп подасть це як успіх.

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 373ed6599a
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 10:26

  greenozon написав:прямі звинувачення зеленим бандитам від Бутусова!!!

а без Бутусова з інтерв'ю самому висновок зробити важко?
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 10:33

  Xenon написав:
❗️Війну виграє путін. Україні та Європі НЕ БУДЕ МІСЦЯ за столом переговорів. Доведеться просто прийняти результат, – BILD.

Лідер рф домігся, щоб американці вийшли з «конфлікту». Можливо, рф віддасть частину областей і Трамп подасть це як успіх.

https://www.bild.de/politik/ausland-und ... 373ed6599a

Курс долара в Росії продовжує позитивно реагувати на заяви Трампа і вже закріпився на рівні 90
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 10:34

Бетон Зображення нифигасе укрепляж на 10%
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 10:48

Трамп: Ми будемо надсилати допомогу Україні, ми просто хочемо, щоб наші гроші були в безпеці. Якщо ми не будемо цього робити – Путін скаже, що він переміг. На нас це все тримається. І ми підемо настільки далеко, наскільки потрібно, бо ми не збираємось дати іншому статись.

Ні. Це не біполярний розлад. Це просто хаос, який вірує в його голові, виходить назовні. Знов повторюсь - поки немає ніякого плану Трампу. Поки. Але його можливі нариси ми чуємо системно в динаміці.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:00

❗️«Йому доведеться робити те, що має» – Трамп про те, чи повинен Зеленський поступитися територією чи обміняти її для завершення війни.

.
❗️«Швидкий поштовх до миру та переговори з путіним – не зрада України».

Глава Пентагону Гегсет також заявив, російська агресія була перезавантаженням НАТО.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:01

  Wirująświatła написав:
Трамп: Ми будемо надсилати допомогу Україні, ми просто хочемо, щоб наші гроші були в безпеці. Якщо ми не будемо цього робити – Путін скаже, що він переміг. На нас це все тримається. І ми підемо настільки далеко, наскільки потрібно, бо ми не збираємось дати іншому статись.

Ні. Це не біполярний розлад. Це просто хаос, який вірує в його голові, виходить назовні. Знов повторюсь - поки немає ніякого плану Трампу. Поки. Але його можливі нариси ми чуємо системно в динаміці.

Більш схоже, що є. Цілком раціональний план.
*а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине...
б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже...
Потом Пророчество...*
Тому незабаром:
*концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*

Розбираєтесь самі, але так, щоб я мав профіт (і більше підтримаю того, хто запропонує мені більше; того, хто пропонує менше, теж підтримаю, але менше) --- це і є стратегія (план) Трампа. Про який він голосить з самого початку.
Цілком раціональний.
Трамп стриже обидві сторони...
Раціональніше нікуди.
Підтримувати обидві сторони і з кожної мати.
Очевидно, що рфія має більше що запропонувати.
Тому в хремль напередодні літав чувак по Близькому сходу ... начебто обміняти отого американця.
І:
*Рубрика: найди Келлога... )))
Кому поручено заниматься переговорами с РФ:
госсекретарь Марко Рубио
директор ЦРУ Джон Рэтклифф
советник по национальной безопасности Майкл Уолтц
специальный представитель Стив Уиткофф* (с)

А яка зі сторон за такої стратегії більш виграє-програє, Трампу пофіг.
Абсолютно пофіг.

До речі, з Європою Трамп діє так само. Щоб стригти ще й їх.
Скільки профіту вони йому згодні дати, стільки захисту та підтримки отримають. Оцінки, визначення вартостей, правда, зробить він сам))))))))))))))
Банально калькулятор ... без знижок на мораль та якісь демократичні або дружні цінності.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 13 лют, 2025 11:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:08

  d44 написав:
  greenozon написав:прямі звинувачення зеленим бандитам від Бутусова!!!

а без Бутусова з інтерв'ю самому висновок зробити важко?

Багатьом ні інтерв'ю, ні розжовування від Бутусових досі не допомагають.
Хоча все було очевидно ще у 2019.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:28

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Трамп: Ми будемо надсилати допомогу Україні, ми просто хочемо, щоб наші гроші були в безпеці. Якщо ми не будемо цього робити – Путін скаже, що він переміг. На нас це все тримається. І ми підемо настільки далеко, наскільки потрібно, бо ми не збираємось дати іншому статись.

Ні. Це не біполярний розлад. Це просто хаос, який вірує в його голові, виходить назовні. Знов повторюсь - поки немає ніякого плану Трампу. Поки. Але його можливі нариси ми чуємо системно в динаміці.

Більш схоже, що є. Цілком раціональний план.
*а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине...
б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже...
Потом Пророчество...*
Тому незабаром:
*концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*

Розбираєтесь самі, але так, щоб я мав профіт (і більше підтримаю того, хто запропонує мені більше; того, хто пропонує менше, теж підтримаю, але менше) --- це і є стратегія (план) Трампа. Про який він голосить з самого початку.
Цілком раціональний.
Трамп стриже обидві сторони...
Раціональніше нікуди.
Підтримувати обидві сторони і з кожної мати.
Очевидно, що рфія має більше що запропонувати.
Тому в хремль напередодні літав чувак по Близькому сходу ... начебто обміняти отого американця.
І:
*Рубрика: найди Келлога... )))

Кому поручено заниматься переговорами с РФ:
госсекретарь Марко Рубио
директор ЦРУ Джон Рэтклифф
советник по национальной безопасности Майкл Уолтц
специальный представитель Стив Уиткофф* (с)

А яка зі сторон за такої стратегії більш виграє-програє, Трампу пофіг.
Абсолютно пофіг.

вот это и фиговенько... -- кроме лопат осталось чем "плескать"? -- про эшелоны поставок новостей давно уже не было :(
_hunter
 
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