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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126101261112612126131261412615>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:32

  _hunter написав:вот это и фиговенько... -- кроме лопат осталось чем "плескать"? -- про эшелоны поставок новостей давно уже не было :(

Британці надають на 150 лямів.
В рамках 3 млрд. на 2025 рік.
Байденко наперед на мін. півроку вспів надати.
Інші теж будуть по плану на рік.

Тобто десь на рік без критичних проблем точно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:38

  detroytred написав:
  _hunter написав:вот это и фиговенько... -- кроме лопат осталось чем "плескать"? -- про эшелоны поставок новостей давно уже не было :(

Британці надають на 150 лямів.
В рамках 3 млрд. на 2025 рік.
Байденко наперед на мін. півроку вспів надати.
Інші теж будуть по плану на рік.

Тобто десь на рік без критичних проблем точно.

В Трампа і Путіна на словах переможні перемоги на словах (Панамканал тіпа наш), а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лют, 2025 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:40

Цеж вже було! (с)

Україна може стати членом НАТО в майбутньому, якщо виконає всі умови, — міністр оборони Швеції Йонсон
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:49

  Wirująświatła написав:Бетон Зображення нифигасе укрепляж на 10%

Це свідчить всього навсього про 2 речі:
- рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ.
- а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:51

  flyman написав:В Трампа і Путіна на словах переможні перемоги на словах (Панамканал тіпа наш), а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.

Ці крики про переможні перемоги для недальоких...

А в реаліях є, що фактично кожна сторона аргументує свої дії тим, що без цього було б гірше.
- Трамп натякає, що тоді б китайці забрали б під себе той панамканал. Тому отаке ... і канал хоча б не піде під Китай.
- путло: НАТО розмістила б в Україні бази, тому "сво" ... і баз нема.
- українці: Овоч здав би Україну рашці, тому Майдан ... і Україна не в рашці.
І т.д.

Тобто всі аргументують свої тілорухи тим, що інакше було б гірше.
Ну а для публіки лунає про переможні перемоги)))
Бо це простіше доходить.
Тому дивно, якби не лунало.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:54

За крок до...©

  Господар Вельзевула написав:
  jump написав:
це ще дуже культурно і навіть десь поетично 8)
насправді їх називають дуже гидкими словами :shock:
причому безпосередньо у їх огидні писки :oops:


Ради справедливости-женщины. Цитировать не буду,но в выражениях не стесняются.
Интересно,это потому что они мобилизации не подлежат или у наших женщин реально крутой характер и они способны оказать сопротивление,в отличии от ухилянтов-гречкосиив?
Если бы пяток женщин избили и изнасиловали в ТЦК-закрыли бы им рот или пошли бы масштабные бунты,как во время французкой революции? Там женщины любили в свалке бунта руками отрывать тестикулы и выкалывать глаза вызвавшему народный гнев.

Цікавий допис :mrgreen:
І що, наші тутешні борциці це проігнорували?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:55

  Denik написав:
  Wirująświatła написав:Бетон Зображення нифигасе укрепляж на 10%

Це свідчить всього навсього про 2 речі:
- рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ.
- а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?

- ФНБ же еще на год вполне хватает?
- а далі и не нужно - судя по последним новостям...
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:05

  flyman написав:а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.


А ціна питання?
Утримання позицій та їх відбивання назад замість відходу оборони на природньо сприятливі рубежі.

Прикинь трохи і врахуй, що це орки в наступі, а не в обороні:
*Росія щомісяця мобілізує щонайменше у півтори рази більше людей, ніж Україна. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю виданню The Economist.
"Найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць", – сказав він, коментуючи проблеми української мобілізації.
За словами президента, Росія мобілізує 45 000 людей на місяць. При цьому російська армія, за його словами, в 1,5, або навіть в 1,9 разів більша за українську.*
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 13845.html
+
"З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватно кількість особового складу в механізованих бригадах.
Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. "
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/19/7494353/
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 13 лют, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:07

кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:07

  Xenon написав:Цеж вже було! (с)

Україна може стати членом НАТО в майбутньому, якщо виконає всі умови, — міністр оборони Швеції Йонсон

Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.
konstantin kirovograd
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