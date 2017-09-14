_hunter написав:вот это и фиговенько... -- кроме лопат осталось чем "плескать"? -- про эшелоны поставок новостей давно уже не было
Британці надають на 150 лямів. В рамках 3 млрд. на 2025 рік. Байденко наперед на мін. півроку вспів надати. Інші теж будуть по плану на рік.
Тобто десь на рік без критичних проблем точно.
В Трампа і Путіна на словах переможні перемоги на словах (Панамканал тіпа наш), а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лют, 2025 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Бетон нифигасе укрепляж на 10%
Це свідчить всього навсього про 2 речі: - рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ. - а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?
flyman написав:В Трампа і Путіна на словах переможні перемоги на словах (Панамканал тіпа наш), а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.
Ці крики про переможні перемоги для недальоких...
А в реаліях є, що фактично кожна сторона аргументує свої дії тим, що без цього було б гірше. - Трамп натякає, що тоді б китайці забрали б під себе той панамканал. Тому отаке ... і канал хоча б не піде під Китай. - путло: НАТО розмістила б в Україні бази, тому "сво" ... і баз нема. - українці: Овоч здав би Україну рашці, тому Майдан ... і Україна не в рашці. І т.д.
Тобто всі аргументують свої тілорухи тим, що інакше було б гірше. Ну а для публіки лунає про переможні перемоги))) Бо це простіше доходить. Тому дивно, якби не лунало.
jump написав: це ще дуже культурно і навіть десь поетично насправді їх називають дуже гидкими словами причому безпосередньо у їх огидні писки
Ради справедливости-женщины. Цитировать не буду,но в выражениях не стесняются. Интересно,это потому что они мобилизации не подлежат или у наших женщин реально крутой характер и они способны оказать сопротивление,в отличии от ухилянтов-гречкосиив? Если бы пяток женщин избили и изнасиловали в ТЦК-закрыли бы им рот или пошли бы масштабные бунты,как во время французкой революции? Там женщины любили в свалке бунта руками отрывать тестикулы и выкалывать глаза вызвавшему народный гнев.
Цікавий допис І що, наші тутешні борциці це проігнорували?
Wirująświatła написав:Бетон нифигасе укрепляж на 10%
Це свідчить всього навсього про 2 речі: - рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ. - а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?
- ФНБ же еще на год вполне хватает? - а далі и не нужно - судя по последним новостям...
flyman написав:а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.
А ціна питання? Утримання позицій та їх відбивання назад замість відходу оборони на природньо сприятливі рубежі.
Прикинь трохи і врахуй, що це орки в наступі, а не в обороні: *Росія щомісяця мобілізує щонайменше у півтори рази більше людей, ніж Україна. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю виданню The Economist. "Найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць", – сказав він, коментуючи проблеми української мобілізації. За словами президента, Росія мобілізує 45 000 людей на місяць. При цьому російська армія, за його словами, в 1,5, або навіть в 1,9 разів більша за українську.* https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 13845.html + "З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті. Ми повинні підняти адекватно кількість особового складу в механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. " https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/19/7494353/
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 13 лют, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.