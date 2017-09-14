flyman написав:а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.
А ціна питання? Утримання позицій та їх відбивання назад замість відходу оборони на природньо сприятливі рубежі.
Прикинь трохи і врахуй, що це орки в наступі, а не в обороні: *Росія щомісяця мобілізує щонайменше у півтори рази більше людей, ніж Україна. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю виданню The Economist. "Найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць", – сказав він, коментуючи проблеми української мобілізації. За словами президента, Росія мобілізує 45 000 людей на місяць. При цьому російська армія, за його словами, в 1,5, або навіть в 1,9 разів більша за українську.* https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 13845.html
природньосприятливі рубежі: Буча, Гостомель та інші агломерації, ще Дніпро, але як видно, він форсується легко Антонівським мостом, як і кримський перешийок і Сиваш біля Генічєска
Wirująświatła написав:кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.
Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.
Wirująświatła написав:кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.
Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.
Успіх написав:Цікавий допис І що, наші тутешні борциці це проігнорували?
Маленький подстрекатель, ведь нравится когда в грязи возят, только не вас да, очень интересный текст, я просто пока не знаю как реагировать, просто пальчик загнула. Но всё пока в парадигме определения скользкий типок
Wirująświatła написав:кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.
Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.
Наверное про это нужно было думать "чуть" раньше? -- эБронирование, например
flyman написав:природньосприятливі рубежі: Буча, Гостомель та інші агломерації, ще Дніпро, але як видно, він форсується легко Антонівським мостом, як і кримський перешийок і Сиваш біля Генічєска
)))) Попустися в масштабах на декілька рівнів нижче. На рівень найближчої зручнішої посадки або безимяного струмка-болотця за спиною оборонців. ________________________________ *Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (майже 107 мільйонів доларів). Ці кошти є частиною 22,5 млрд норвезьких крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році в рамках програми Нансена." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7204847/
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 13 лют, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
починається зачистка перед можливими виборами. комусь дуже ссикотно.
+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну. Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ...
konstantin kirovograd написав:Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.
Мы прийдет к экспроприации нажитого другими. Те, кто оправдывает то, что государство имеет право на жизни М18-60, будут платить за то, что государство их не трогало, когда надо было. И те, кто сейчас рискуют своими жизнями и здоровьям, будут иметь полное право требовать от "свободных", чтобы они отдали свой долг. Я, вот, не могу понять почему к людям не подселяют переселенцев, почему не забирают квартиры/дома у тех, кто там не живет? Война у всех, но имущественное право - неприкосновенно, а право на жизнь (у мужчин) - чепуха? Почему те же депозиты не заберут для военных? Деньги - не такая большая цена за то, что другие воюют.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 13 лют, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Я не нумеролог и не астролог, даты чисто приблизительно. С т.з зрения прекращение огня - 2квартал. Вектор решений определится 12-26 февраля станет понятно о масштабе и характере уступок .ну и ночной террор для ускорения консенсуса (((
А ежели потужный достанет с рукава ракету "Пекло" и шандарахнет по кремлю? Згорив сарай-гори и хата.
Дії спрямовані на ескалацію та зрив домовленостей також буде, він відпрацьований ще при Байдені. Але з Трампом такі ігри можуть призвести до болючих результатів.