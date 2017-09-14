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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1261112612126131261412615>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:09

  detroytred написав:
  flyman написав:а на карті, "стрімкий наступ на Дніпропетровську обл." триває третій місяць, ще скільки до адмін кородону? Візуальний контакт є? Послідній бій віт тєжкий самий.


А ціна питання?
Утримання позицій та їх відбивання назад замість відходу оборони на природньо сприятливі рубежі.

Прикинь трохи і врахуй, що це орки в наступі, а не в обороні:
*Росія щомісяця мобілізує щонайменше у півтори рази більше людей, ніж Україна. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю виданню The Economist.
"Найбільша мобілізація була минулого року, 30 000 на місяць", – сказав він, коментуючи проблеми української мобілізації.
За словами президента, Росія мобілізує 45 000 людей на місяць. При цьому російська армія, за його словами, в 1,5, або навіть в 1,9 разів більша за українську.*
https://www.unian.ua/society/mobilizaci ... 13845.html

природньосприятливі рубежі: Буча, Гостомель та інші агломерації, ще Дніпро, але як видно, він форсується легко Антонівським мостом, як і кримський перешийок і Сиваш біля Генічєска
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:13

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:
❗️Якщо завершиться гарячий етап війни, мабуть, закінчиться і воєнний стан, – Зеленський.

ИМХО
1. Скасування воєнного стану не буде, буде не продовження чергового стану.
2. Якщо буде більше ніж 1 спроба продовження воєнного стану після перемир'я, то народ почне дуже бушувати.


але заброньованим кордони точно не відкриють бо вони критично важливі для країни
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:13

  Wirująświatła написав:кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.

Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:15

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.

Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.



уже вроде как и не смешно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:16

  Успіх написав:Цікавий допис :mrgreen:
І що, наші тутешні борциці це проігнорували?

Маленький подстрекатель, ведь нравится когда в грязи возят, только не вас ;) да, очень интересный текст, я просто пока не знаю как реагировать, просто пальчик загнула. Но всё пока в парадигме определения скользкий типок :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:18

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:кого кинули определить просто. на какие уступки заставят идти зеленского и на какие путина. кроме того что путин согласится (?) обменять кусочек курской области на кусочек Украины ни о каких других уступках даже не намекали.

Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.

Наверное про это нужно было думать "чуть" раньше? -- эБронирование, например :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:21

  flyman написав:природньосприятливі рубежі: Буча, Гостомель та інші агломерації, ще Дніпро, але як видно, він форсується легко Антонівським мостом, як і кримський перешийок і Сиваш біля Генічєска

))))
Попустися в масштабах на декілька рівнів нижче.
На рівень найближчої зручнішої посадки або безимяного струмка-болотця за спиною оборонців.
________________________________
*Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (майже 107 мільйонів доларів).
Ці кошти є частиною 22,5 млрд норвезьких крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році в рамках програми Нансена."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7204847/
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 13 лют, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:35

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Такие, как ты, и начали называть, получили новые методички
не хвилюйся, думаю ти теж скоро отримаєш нову :wink: :lol:
https://forbes.ua/news/rnbo-zaprovadilo ... 2025-27123


починається зачистка перед можливими виборами.
комусь дуже ссикотно.

+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну.
Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ... :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:39

  konstantin kirovograd написав:Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.

Мы прийдет к экспроприации нажитого другими. Те, кто оправдывает то, что государство имеет право на жизни М18-60, будут платить за то, что государство их не трогало, когда надо было. И те, кто сейчас рискуют своими жизнями и здоровьям, будут иметь полное право требовать от "свободных", чтобы они отдали свой долг. Я, вот, не могу понять почему к людям не подселяют переселенцев, почему не забирают квартиры/дома у тех, кто там не живет? Война у всех, но имущественное право - неприкосновенно, а право на жизнь (у мужчин) - чепуха? Почему те же депозиты не заберут для военных? Деньги - не такая большая цена за то, что другие воюют.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 13 лют, 2025 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:39

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Господар Вельзевула

Я не нумеролог и не астролог, даты чисто приблизительно. С т.з зрения прекращение огня - 2квартал. Вектор решений определится 12-26 февраля станет понятно о масштабе и характере уступок .ну и ночной террор для ускорения консенсуса (((


А ежели потужный достанет с рукава ракету "Пекло" и шандарахнет по кремлю?
Згорив сарай-гори и хата.

Дії спрямовані на ескалацію та зрив домовленостей також буде, він відпрацьований ще при Байдені. Але з Трампом такі ігри можуть призвести до болючих результатів. :evil:
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