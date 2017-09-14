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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12612126131261412615>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:40

  _Mykola_ написав:+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну.
Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ... :evil:

Только лишь с нами? ) мир изменился с избранием Трампа. Кардинально.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:42

  АндрейМ написав:
  konstantin kirovograd написав:Нужны и финансовые гарантии нашей стране.Если просто остановят всё и оставят разруху и сами платите пенсии и льготы даже тем же военным,не говоря уже о 15 млн за смерть героя(ведь их растягивают на 40 месяцев а те кто пропавшие начнут платить через два года) то нам будет трудно если не хуже сказать.

Мы прийдет к экспроприации нажитого другими. Те, кто оправдывает то, что государство имеет право на жизни М18-60, будут платить за то, что государство их не трогало, когда надо было. И те, кто сейчас рискуют своими жизнями и здоровьям, будут иметь полное право требовать от "свободных", чтобы они отдали свой долг. Я, вот, не могу понять почему к людям не подселяют переселенцев, почему не забирают квартиры/дома у тех, кто там не живет? Война у всех, но имущественное право - неприкосновенно, а право на жизнь (у мужчин) - чепуха? Почему те же депозиты не заберут для военных? Деньги - не такая большая цена за то, что другие воюют.

тому що рейтинги, також може підселитися до кого в Кончу-Заспу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лют, 2025 12:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:43

Рютте написав що
"Перемовини Трампа і Путіна були успішними"
))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:45

  stm написав:
  _Mykola_ написав:+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну.
Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ... :evil:

Только лишь с нами? ) мир изменился с избранием Трампа. Кардинально.

не путайте мир и вашу причёску.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:46

  katso написав:
  Wirująświatła написав:партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками?


Те примеры что Вы назвали - это обслуживающий сектор экономики (распределение материальных ресурсов) - на него много квалифицированных работников не нужно и их легко заменить (как пример набор женщин на водителей). Вопрос про реальный сектор экономики, заводящий валюту в страну (ну гривна же должны быть чем то обеспечена, не так ли?). Сейчас эту фукнцию несет Запад заводя деньги просто так ("в кредит"), взамен на то что мы воюя ослабляем их конкурента РФ. А как закончится война?

Може тоді нарешті почнуть цінувати та захищати тих хто заробляє валюту для країни, але вже буде трохи пізно. Стиль такий, стратегічного планування немає, є гасіння пожеж бензином. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:52

  _Mykola_ написав:Може тоді нарешті почнуть цінувати та захищати тих хто заробляє валюту для країни, але вже буде трохи пізно. Стиль такий, стратегічного планування немає, є гасіння пожеж бензином. :mrgreen:

Еліти не цінять нікого, окрім себе.

А от захищати на якомусь етапі тих, хто їм в цей час потрібен, цілком можуть.
Але потім кинуть.

Тільки - для країни і для них (еліт) це різні речі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:54

  detroytred написав:Як завжди є нюанс дрібним шрифтом роз'яснення.
Стосовно тих 18-24, які вже служать:
*"І ті військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду, зможуть отримати ці гроші. Умови отримання винагороди для цієї категорії є: безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців і відсутність притягнень до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності", - наголосив Лазуткін.
https://www.unian.ua/society/kontrakt-1 ... ws_in_post
Не притягувалися навіть до дисциплінарної відповідальності...

От і напрям вирішення задано. Розпорядження, усне, неформальне, щодо максимального винесення порушень, і вуаля, економія бюджета і "я Вам нічєго не должен..." у дії.
Зате який красивий піарний хід... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:56

Глава ЦПК заявив про тиск ОП і про те, що його переводять служити на Харківщину

За словами Шабуніна, його переводять із Києва на Харківщину: "Служачи цей рік в Києві я брав участь у зміні законів, які блокували військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати DELTA/ВЕЖА". :lol:

За даними джерел, сержанта Шабуніна призначать командиром відділення польового механізованого хлібзаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення сил логістики ЗСУ. :lol: 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/13/7498064/

усаід скінчився...
й так сиділо те патякало у теплі в столиці, отримуючи зп.

а посадоньку яку цікаву йому замутили логістичну 8)

п.Успіх, пішли б Ви на таку посаду? :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:00

❗️Близько 50% українців ЗА поступки окупованих земель росії задля закінчення бойових дій, – Telegraph.

Це означатиме «заморожений конфлікт». рф окупує більшу частину або всі 14% території України, яку завоювала з 2022, та землю, яку захопила в 2014.

https://www.telegraph.co.uk/opinion/202 ... f-victory/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:01

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:Може тоді нарешті почнуть цінувати та захищати тих хто заробляє валюту для країни, але вже буде трохи пізно. Стиль такий, стратегічного планування немає, є гасіння пожеж бензином. :mrgreen:

Еліти не цінять нікого, окрім себе.

А от захищати на якомусь етапі тих, хто їм в цей час потрібен, цілком можуть.
Але потім кинуть.

Тільки - для країни і для них (еліт) це різні речі.

ещё один минус христианства. после его падения постхристианский мир погрузился в хаос. Нет никаких правил и устроев кроме права сильного. Недввно Шольц звонил путину и где результат? вероятно из всех зол война для нас наименьшее. А трамп позвонил и разрулил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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