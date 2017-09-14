_Mykola_ написав:+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну. Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ...
Только лишь с нами? ) мир изменился с избранием Трампа. Кардинально.
Wirująświatła написав:партнеры сидят на кассах атб и рулят поездами/маршрутками?
Те примеры что Вы назвали - это обслуживающий сектор экономики (распределение материальных ресурсов) - на него много квалифицированных работников не нужно и их легко заменить (как пример набор женщин на водителей). Вопрос про реальный сектор экономики, заводящий валюту в страну (ну гривна же должны быть чем то обеспечена, не так ли?). Сейчас эту фукнцию несет Запад заводя деньги просто так ("в кредит"), взамен на то что мы воюя ослабляем их конкурента РФ. А как закончится война?
Може тоді нарешті почнуть цінувати та захищати тих хто заробляє валюту для країни, але вже буде трохи пізно. Стиль такий, стратегічного планування немає, є гасіння пожеж бензином.
detroytred написав:Як завжди є нюанс дрібним шрифтом роз'яснення. Стосовно тих 18-24, які вже служать: *"І ті військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду, зможуть отримати ці гроші. Умови отримання винагороди для цієї категорії є: безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців і відсутність притягнень до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності", - наголосив Лазуткін. https://www.unian.ua/society/kontrakt-1 ... ws_in_post Не притягувалися навіть до дисциплінарної відповідальності...
От і напрям вирішення задано. Розпорядження, усне, неформальне, щодо максимального винесення порушень, і вуаля, економія бюджета і "я Вам нічєго не должен..." у дії. Зате який красивий піарний хід...
Глава ЦПК заявив про тиск ОП і про те, що його переводять служити на Харківщину
За словами Шабуніна, його переводять із Києва на Харківщину: "Служачи цей рік в Києві я брав участь у зміні законів, які блокували військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати DELTA/ВЕЖА".
_Mykola_ написав:Може тоді нарешті почнуть цінувати та захищати тих хто заробляє валюту для країни, але вже буде трохи пізно. Стиль такий, стратегічного планування немає, є гасіння пожеж бензином.
Еліти не цінять нікого, окрім себе.
А от захищати на якомусь етапі тих, хто їм в цей час потрібен, цілком можуть. Але потім кинуть.
Тільки - для країни і для них (еліт) це різні речі.
ещё один минус христианства. после его падения постхристианский мир погрузился в хаос. Нет никаких правил и устроев кроме права сильного. Недввно Шольц звонил путину и где результат? вероятно из всех зол война для нас наименьшее. А трамп позвонил и разрулил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 13:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Більш схоже, що є. Цілком раціональний план. *а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине... б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже... Потом Пророчество...* Тому незабаром: *концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*
На чому ґрунтується припущення щодо 3-х місяців? Який сенс ви вкладаєте у "концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск..."?