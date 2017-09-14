detroytred написав:Нема у війську, якщо сам собі не обрав конкретне в конкретному місці, апріорі "теплих" посад.
а у вас было холодное или теплое местечко?
Лучики добра, это же не эмпатично ) Было обычное рабочее место, как у вас на заводе где много людей вас слушало внемля, проходило детектор лжи и тесты iq, а потом попросили... У вас много общего, проявите уважение )
Востаннє редагувалось stm в Чет 13 лют, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Глава ЦПК заявив про тиск ОП і про те, що його переводять служити на Харківщину
За словами Шабуніна, його переводять із Києва на Харківщину: "Служачи цей рік в Києві я брав участь у зміні законів, які блокували військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати DELTA/ВЕЖА".
detroytred написав:Більш схоже, що є. Цілком раціональний план. *а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине... б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже... Потом Пророчество...* Тому незабаром: *концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*
На чому ґрунтується припущення щодо 3-х місяців? Який сенс ви вкладаєте у "концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск..."?
Думка не моя. Автор своєрідний. Він вказує лише напрям, суть.
А так зрозуміло, що мова про, наприклад, хоч а-ля вчорашнє РНБО... Всплєск - підвищення ескалації та загострення ситуації на фронті.
Wirująświatła написав:Бетон нифигасе укрепляж на 10%
Це свідчить всього навсього про 2 речі: - рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ. - а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?
Це свідчить ТІЛЬКИ про одну річ - реально запахло миром і фінансовий ринок на це відреагував відповідним чином.
_Mykola_ написав:+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну. Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ...
Только лишь с нами? ) мир изменился с избранием Трампа. Кардинально.
Всім Добрий день . Всім Здоров'я !
Я не вірю у швидке закінчення війни . Якими би не були закиди про домовленності ,путін нічого доброго не промовив . Зе нічого доброго не відповів . А саме головне, Кітай нічого не озвучив . ЧЕКАЄМО .
Добре що ви не відповіли обом ...мммм.... Нажаль , всі забули(а на цьому форумі особливо ) що основна функція продовження роду належить жінці . ЧУЄТЕ -ЖІНЦІ