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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1261312614126151261612617 ... 12620>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:06

  detroytred написав:Нема у війську, якщо сам собі не обрав конкретне в конкретному місці, апріорі "теплих" посад.
а у вас было холодное или теплое местечко?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Нема у війську, якщо сам собі не обрав конкретне в конкретному місці, апріорі "теплих" посад.
а у вас было холодное или теплое местечко?

Лучики добра, это же не эмпатично )
Было обычное рабочее место, как у вас на заводе где много людей вас слушало внемля, проходило детектор лжи и тесты iq, а потом попросили... У вас много общего, проявите уважение )
Востаннє редагувалось stm в Чет 13 лют, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:08

Золота клітка - не для вільного козака!

  jump написав:Глава ЦПК заявив про тиск ОП і про те, що його переводять служити на Харківщину

За словами Шабуніна, його переводять із Києва на Харківщину: "Служачи цей рік в Києві я брав участь у зміні законів, які блокували військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати DELTA/ВЕЖА". :lol:

За даними джерел, сержанта Шабуніна призначать командиром відділення польового механізованого хлібзаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення сил логістики ЗСУ. :lol: 8)
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/13/7498064/

усаід скінчився...
й так сиділо те патякало у теплі в столиці, отримуючи зп.

а посадоньку яку цікаву йому замутили логістичну 8)

п.Успіх, пішли б Ви на таку посаду? :lol:

Я вже ніякого болота не хочу.
Навіть, золотого!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:11

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Більш схоже, що є. Цілком раціональний план.
*а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине...
б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже...
Потом Пророчество...*
Тому незабаром:
*концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*

На чому ґрунтується припущення щодо 3-х місяців?
Який сенс ви вкладаєте у "концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск..."? :roll:

Думка не моя.
Автор своєрідний.
Він вказує лише напрям, суть.

А так зрозуміло, що мова про, наприклад, хоч а-ля вчорашнє РНБО...
Всплєск - підвищення ескалації та загострення ситуації на фронті.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:15

  Denik написав:
  Wirująświatła написав:Бетон Зображення нифигасе укрепляж на 10%

Це свідчить всього навсього про 2 речі:
- рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ.
- а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?

Це свідчить ТІЛЬКИ про одну річ - реально запахло миром і фінансовий ринок на це відреагував відповідним чином.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:15

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Нема у війську, якщо сам собі не обрав конкретне в конкретному місці, апріорі "теплих" посад.
а у вас было холодное или теплое местечко?

Різні.
Від самої хрєнової (більше взводу не дадуть, далі Кушки не пошлють) до цілком гарної для робочого вола, від якого треба лише одне -- щоб тягнув воза.
На порядки тепліші є.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:17

  stm написав:
  _Mykola_ написав:+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну.
Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ... :evil:

Только лишь с нами? ) мир изменился с избранием Трампа. Кардинально.


Всім Добрий день .
Всім Здоров'я !

Я не вірю у швидке закінчення війни .
Якими би не були закиди про домовленності ,путін нічого доброго не промовив .
Зе нічого доброго не відповів .
А саме головне, Кітай нічого не озвучив .
ЧЕКАЄМО .

Добре що ви не відповіли обом ...мммм....
Нажаль , всі забули(а на цьому форумі особливо ) що основна функція продовження роду належить жінці .
ЧУЄТЕ -ЖІНЦІ
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А так зрозуміло, що мова про, наприклад, хоч а-ля вчорашнє РНБО.

мова про санкції на Порошенка? бачу нагнули його по серйозному. заборона на участь у виборах є в списку?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:17

  stm написав: У вас много общего, проявите уважение )

Як учора ввійшли в образ королеви, так і до сьогодні вийти не можете.
Сміх та й годі.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:18

  stm написав:У вас много общего, проявите уважение )
меня никто не просил я ушел делать свой бизнес. Это вы привыкли всю жизнь пыхтеть на кого то и ждать когда вас попросят.
Wirująświatła
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