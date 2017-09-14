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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1261412615126161261712618 ... 12620>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:19

  andrijk777 написав:
  Denik написав:
  Wirująświatła написав:Бетон Зображення нифигасе укрепляж на 10%

Це свідчить всього навсього про 2 речі:
- рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ.
- а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?

Це свідчить ТІЛЬКИ про одну річ - реально запахло миром і фінансовий ринок на це відреагував відповідним чином.


Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд

Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.

Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".

За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:20

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:Може тоді нарешті почнуть цінувати та захищати тих хто заробляє валюту для країни, але вже буде трохи пізно. Стиль такий, стратегічного планування немає, є гасіння пожеж бензином. :mrgreen:

Еліти .

то не еліта, єта другоє
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:21

  Letusrock написав:
  detroytred написав:А так зрозуміло, що мова про, наприклад, хоч а-ля вчорашнє РНБО.

мова про санкції на Порошенка? бачу нагнули його по серйозному. заборона на участь у виборах є в списку?

Да.
Окрім того, що побачив "12 лютого видання Forbes Україна з посиланням на два джерела повідомило, що РНБО запровадила санкції проти нардепа і лідера Євросолідарності Петра Порошенка. За словами одного з джерел, обмеження могли бути введені за статтею про держзраду.", не цікавився.

Але яким би не було моє ставлення до ПАПа, навіть чутки про можливість отакого (РНБО, санкції, за зраду) -- це вже треш трешовий. За гранню.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:22

  Xenon написав:
❗️Близько 50% українців ЗА поступки окупованих земель росії задля закінчення бойових дій, – Telegraph.

Це означатиме «заморожений конфлікт». рф окупує більшу частину або всі 14% території України, яку завоювала з 2022, та землю, яку захопила в 2014.

https://www.telegraph.co.uk/opinion/202 ... f-victory/

написано якось по де..му, що значить "поступки" (переписати КУ)?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:23

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Більш схоже, що є. Цілком раціональний план.
*а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине...
б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже...
Потом Пророчество...*
Тому незабаром:
*концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*

На чому ґрунтується припущення щодо 3-х місяців?
Який сенс ви вкладаєте у "концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск..."? :roll:

це щось із марень Чаплиги, судячи із стилістики.
Про обертання Землі навколо осі британського шпінделя і похід на медведя в берлозі з незарядженою ружбайкою було цікавіше
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лют, 2025 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:23

Україна більше за всіх хоче миру.
-Зеленський

Нарешті Зеленський про це заявив. Потрібно було 3 роки війни, сотні тисяч смертей/каліцтв щоб це до нього дійшло. Але краще пізно ніж ніколи.

Очевидно що Трамп Зеленського вже продавив.
Тепер лишився путін. Чи продавить Трамп путіна і на яких умовах?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:25

  andrijk777 написав:
Україна більше за всіх хоче миру.
-Зеленський

Нарешті Зеленський про це заявив. Потрібно було 3 роки війни, сотні тисяч смертей/каліцтв щоб це до нього дійшло. Але краще пізно ніж ніколи.

Очевидно що Трамп Зеленського вже продавив.
Тепер лишився путін. Чи продавить Трамп путіна і на яких умовах?

Зникло слово - справедливого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

....Тема признания Крыма и Севастополя, а также четыре новых регионов в телефонном разговоре Путина и Трампа не поднималась: "И я бы еще не забегал вперед, здесь надо набраться терпения."....
Кремль призвал "не забегать вперед" в определении конкретных параметров украинского урегулирования и дожидаться "первых результатов работы" России и США.
Россия уже начала формировать переговорную группу с США, решение Путина по составу объявят позже.
Конкретных договоренностей о визите в Россию переговорщиков из США "пока нет".
Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать все, чтобы завершить конфликт на Украине, предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о "том, что нужно сделать все, чтобы война продолжалась".
Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы участвовать в переговорах по Украине и будет ли среди них Китай: "Пока о конфигурации сторон говорить ничего невозможно".
Опыт минских соглашений 2015 года "красноречив", Россия всегда будет его учитывать в новых переговорах.
ні зради ні перемоги
Востаннє редагувалось d44 в Чет 13 лют, 2025 13:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:26

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:27

  jump написав:
  andrijk777 написав:Це свідчить ТІЛЬКИ про одну річ - реально запахло миром і фінансовий ринок на це відреагував відповідним чином.


Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд

Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.

Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".

За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.

+
Цього я не знав/не читав. Але інтуїтивно догадався що таке сталось. :D
Причину написав вище.
andrijk777
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