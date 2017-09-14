Wirująświatła написав:Бетон нифигасе укрепляж на 10%
Це свідчить всього навсього про 2 речі: - рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ. - а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?
Це свідчить ТІЛЬКИ про одну річ - реально запахло миром і фінансовий ринок на це відреагував відповідним чином.
Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд
Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.
Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".
За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.
detroytred написав:А так зрозуміло, що мова про, наприклад, хоч а-ля вчорашнє РНБО.
мова про санкції на Порошенка? бачу нагнули його по серйозному. заборона на участь у виборах є в списку?
Да. Окрім того, що побачив "12 лютого видання Forbes Україна з посиланням на два джерела повідомило, що РНБО запровадила санкції проти нардепа і лідера Євросолідарності Петра Порошенка. За словами одного з джерел, обмеження могли бути введені за статтею про держзраду.", не цікавився.
Але яким би не було моє ставлення до ПАПа, навіть чутки про можливість отакого (РНБО, санкції, за зраду) -- це вже треш трешовий. За гранню.
detroytred написав:Більш схоже, що є. Цілком раціональний план. *а) Трамп и Путин запустили ВНУТРЕННИЕ процессы в Украине... б) Карт бланш... У Путина 3 мес на все что хочешь и можешь... У ЕС и Украины - тоже... Потом Пророчество...* Тому незабаром: *концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск...*
На чому ґрунтується припущення щодо 3-х місяців? Який сенс ви вкладаєте у "концентрированное воплощение 37го по ускоренной программе внутри... И военный всплеск..."?
це щось із марень Чаплиги, судячи із стилістики. Про обертання Землі навколо осі британського шпінделя і похід на медведя в берлозі з незарядженою ружбайкою було цікавіше
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лют, 2025 13:24, всього редагувалось 1 раз.
....Тема признания Крыма и Севастополя, а также четыре новых регионов в телефонном разговоре Путина и Трампа не поднималась: "И я бы еще не забегал вперед, здесь надо набраться терпения.".... Кремль призвал "не забегать вперед" в определении конкретных параметров украинского урегулирования и дожидаться "первых результатов работы" России и США. Россия уже начала формировать переговорную группу с США, решение Путина по составу объявят позже. Конкретных договоренностей о визите в Россию переговорщиков из США "пока нет". Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать все, чтобы завершить конфликт на Украине, предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о "том, что нужно сделать все, чтобы война продолжалась". Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы участвовать в переговорах по Украине и будет ли среди них Китай: "Пока о конфигурации сторон говорить ничего невозможно". Опыт минских соглашений 2015 года "красноречив", Россия всегда будет его учитывать в новых переговорах.
ні зради ні перемоги
Востаннє редагувалось d44 в Чет 13 лют, 2025 13:31, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Це свідчить ТІЛЬКИ про одну річ - реально запахло миром і фінансовий ринок на це відреагував відповідним чином.
Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд
Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.
Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".
За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.
+ Цього я не знав/не читав. Але інтуїтивно догадався що таке сталось. Причину написав вище.