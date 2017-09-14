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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:28

  jump написав:
Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд

Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.

Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".

За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.

на болотах переможна ейфорія, щось там за три дня
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:28

  Wirująświatła написав:ещё один минус христианства. после его падения постхристианский мир погрузился в хаос. Нет никаких правил и устроев кроме права сильного. Недввно Шольц звонил путину и где результат? вероятно из всех зол война для нас наименьшее. А трамп позвонил и разрулил.

Причём здесь християнство? И Трамп и путин - "христиане". Оба хотят, чтобы миром руководило право сильного. путину вообще сам бог нашептал, что надо пойти убивать украинцев, так как они от рук отбились. Любая религия была, есть и будет злом. У Трампа нет "люби ближнего". Он открыто ненавидит все, что непривычно для "християн" - чернокожих, трансгендеров, женщин и т.д. Помогать ближнему (нам, например) он тоже не хочет. Постхристианский мир - прекрасен. Проблема в том, что "христианские правила" нужны для того, чтобы контролировать людей - как себя вести, как выглядеть, какие роли выполнять, кого любить, но эти "правила" не существуют для того, чтобы не допускать войн, убийств, захвата территорий или рабства.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд


чому не згадали, що після розмови трампа з хутіним, колорійність гівна росіян підвищилась на 4%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:30

  detroytred написав:Зникло слово - справедливого.

Справедливий мир = "кордон 91".
Це озвучувалось Зе десятки разів. І в принципі я з ним згідний. :D :D Тільки як досягти того справедливого миру?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:30

  АндрейМ написав:путину вообще сам бог нашептал, что надо пойти убивать украинцев, так как они от рук отбились.
сейчас наш уважаемый доктор понюхает ваши мозги.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:31

  d44 написав:
Кремль призвал "не забегать вперед" в определении конкретных параметров украинского урегулирования и дожидаться "первых результатов работы" России и США.
Россия уже начала формировать переговорную группу с США, решение Путина по составу объявят позже.
Конкретных договоренностей о визите в Россию переговорщиков из США "пока нет".
Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать все, чтобы завершить конфликт на Украине, предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о "том, что нужно сделать все, чтобы война продолжалась".
Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы участвовать в переговорах по Украине и будет ли среди них Китай: "Пока о конфигурации сторон говорить ничего невозможно".
Опыт минских соглашений 2015 года "красноречив", Россия всегда будет его учитывать в новых переговорах.

Дим все це...

Рфія хоче гарантій дотримання отих нових угод.
Україна хоче теж гарантій для себе.
Але НІХТО!!!навіть не збирається їх надавати-забезпечувати.
(Про *миротворців*, то чухня повна...).

Тому Мар'яна: або розпад, або перемога.
___________________
Сорян)))
Естонія надає гарантії)))))))
*Перша країна НАТО підтвердила, що захищатиме Україну у разі нової агресії РФ*
https://www.unian.ua/world/estoniya-got ... 13800.html
Потужно...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:31

  prodigy написав:
  jump написав:За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд


чому не згадали, що після розмови трампа з хутіним, колорійність гівна росіян підвищилась на 4%

prodigy ліпше знати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я б повірив у корисну впливовість Британії при хоча б
- глушенні антиабандерівської істерії у Польщі
- вчасному закритті датських проливів
- серії загадкових смертей путінських ВІПів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Сорян)))
Естонія надає гарантії)))))))


За прибалтийськими тиграми не заржавіє, це давно відомо було
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:35

Европа в шоке от переговоров Трампа и Путина, а война становится всё дороже

Европейские чиновники не знали о разговоре Путина и Трампа заранее и были потрясены фактом его проведения, сообщает Bloomberg.

Страны Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что Украина и Европа должны быть частью любых переговоров.

Украинские и европейские чиновники обеспокоены переговорной позицией США, исключающей отправку американских войск в Украину и вступление страны в НАТО, пишет Guardian.

Такой подход больше похож на «слив», чем на поиск справедливого мира. История показывает: уступки диктаторам лишь разжигают их аппетиты.

Россия наращивает военные расходы — Европа тоже

В 2024 году Кремль увеличил военный бюджет на 42%, до 13,1 трлн рублей, что эквивалентно $462 млрд по паритету покупательной способности. Это больше, чем все страны ЕС и Великобритания вместе ($457 млрд), сообщает IISS.

Самые большие военные бюджеты Европы:

🇩🇪 Германия — $86 млрд.
🇬🇧 Великобритания — $81 млрд.
🇫🇷 Франция — $64 млрд.

Кто тратит больше всего от ВВП:

🇪🇪 Эстония — 4% ($1,7 млрд).
🇵🇱 Польша — 3,25% ($28 млрд).

И это не предел: в 2025 году военные расходы России вырастут ещё на 14%, до 15,6 трлн рублей — почти 40% бюджета страны.

Сколько Европе обойдётся война?

В ближайшие 10 лет Европа потратит $3,1 трлн на поддержку Украины и наращивание своих армий, подсчитал Bloomberg.

📍 Восстановление ВСУ — $175 млрд.
📍 Миротворческие силы (40 тыс. человек) — $30 млрд.
📍 Восстановление инфраструктуры Украины — $230 млрд.

Но основная часть средств уйдёт на усиление армий Европы, ведь общий военный бюджет НАТО должен вырасти до 3,5% ВВП.

https://t.me/oko18_channel/15217

Wirująświatła
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