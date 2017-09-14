Европа в шоке от переговоров Трампа и Путина, а война становится всё дорожеЕвропейские чиновники не знали о разговоре Путина и Трампа заранее и были потрясены фактом его проведения, сообщает Bloomberg.Страны Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что Украина и Европа должны быть частью любых переговоров.Украинские и европейские чиновники обеспокоены переговорной позицией США, исключающей отправку американских войск в Украину и вступление страны в НАТО, пишет Guardian.Такой подход больше похож на «слив», чем на поиск справедливого мира. История показывает: уступки диктаторам лишь разжигают их аппетиты.Россия наращивает военные расходы — Европа тожеВ 2024 году Кремль увеличил военный бюджет на 42%, до 13,1 трлн рублей, что эквивалентно $462 млрд по паритету покупательной способности. Это больше, чем все страны ЕС и Великобритания вместе ($457 млрд), сообщает IISS.Самые большие военные бюджеты Европы:🇩🇪 Германия — $86 млрд.🇬🇧 Великобритания — $81 млрд.🇫🇷 Франция — $64 млрд.Кто тратит больше всего от ВВП:🇪🇪 Эстония — 4% ($1,7 млрд).🇵🇱 Польша — 3,25% ($28 млрд).И это не предел: в 2025 году военные расходы России вырастут ещё на 14%, до 15,6 трлн рублей — почти 40% бюджета страны.Сколько Европе обойдётся война?В ближайшие 10 лет Европа потратит $3,1 трлн на поддержку Украины и наращивание своих армий, подсчитал Bloomberg.📍 Восстановление ВСУ — $175 млрд.📍 Миротворческие силы (40 тыс. человек) — $30 млрд.📍 Восстановление инфраструктуры Украины — $230 млрд.Но основная часть средств уйдёт на усиление армий Европы, ведь общий военный бюджет НАТО должен вырасти до 3,5% ВВП.