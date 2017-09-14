jump написав: Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд
Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.
Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".
За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.
Wirująświatła написав:ещё один минус христианства. после его падения постхристианский мир погрузился в хаос. Нет никаких правил и устроев кроме права сильного. Недввно Шольц звонил путину и где результат? вероятно из всех зол война для нас наименьшее. А трамп позвонил и разрулил.
Причём здесь християнство? И Трамп и путин - "христиане". Оба хотят, чтобы миром руководило право сильного. путину вообще сам бог нашептал, что надо пойти убивать украинцев, так как они от рук отбились. Любая религия была, есть и будет злом. У Трампа нет "люби ближнего". Он открыто ненавидит все, что непривычно для "християн" - чернокожих, трансгендеров, женщин и т.д. Помогать ближнему (нам, например) он тоже не хочет. Постхристианский мир - прекрасен. Проблема в том, что "христианские правила" нужны для того, чтобы контролировать людей - как себя вести, как выглядеть, какие роли выполнять, кого любить, но эти "правила" не существуют для того, чтобы не допускать войн, убийств, захвата территорий или рабства.
Кремль призвал "не забегать вперед" в определении конкретных параметров украинского урегулирования и дожидаться "первых результатов работы" России и США. Россия уже начала формировать переговорную группу с США, решение Путина по составу объявят позже. Конкретных договоренностей о визите в Россию переговорщиков из США "пока нет". Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать все, чтобы завершить конфликт на Украине, предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о "том, что нужно сделать все, чтобы война продолжалась". Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы участвовать в переговорах по Украине и будет ли среди них Китай: "Пока о конфигурации сторон говорить ничего невозможно". Опыт минских соглашений 2015 года "красноречив", Россия всегда будет его учитывать в новых переговорах.
Дим все це...
Рфія хоче гарантій дотримання отих нових угод. Україна хоче теж гарантій для себе. Але НІХТО!!!навіть не збирається їх надавати-забезпечувати. (Про *миротворців*, то чухня повна...).
Европа в шоке от переговоров Трампа и Путина, а война становится всё дороже
Европейские чиновники не знали о разговоре Путина и Трампа заранее и были потрясены фактом его проведения, сообщает Bloomberg.
Страны Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что Украина и Европа должны быть частью любых переговоров.
Украинские и европейские чиновники обеспокоены переговорной позицией США, исключающей отправку американских войск в Украину и вступление страны в НАТО, пишет Guardian.
Такой подход больше похож на «слив», чем на поиск справедливого мира. История показывает: уступки диктаторам лишь разжигают их аппетиты.
Россия наращивает военные расходы — Европа тоже
В 2024 году Кремль увеличил военный бюджет на 42%, до 13,1 трлн рублей, что эквивалентно $462 млрд по паритету покупательной способности. Это больше, чем все страны ЕС и Великобритания вместе ($457 млрд), сообщает IISS.
Самые большие военные бюджеты Европы:
🇩🇪 Германия — $86 млрд. 🇬🇧 Великобритания — $81 млрд. 🇫🇷 Франция — $64 млрд.