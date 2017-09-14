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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1261612617126181261912620>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:36

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Зникло слово - справедливого.

Справедливий мир = "кордон 91".
Це озвучувалось Зе десятки разів. І в принципі я з ним згідний. :D :D Тільки як досягти того справедливого миру?

очень просто, всех 18+ вооружить лопатками и в бой
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:36

:arrow:
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лют, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:37

  холява написав:Нажаль , всі забули(а на цьому форумі особливо ) що основна функція продовження роду належить жінці .
ЧУЄТЕ -ЖІНЦІ

Не давите на меня.) Ребенок должен быть желанным обоими родителями )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Дим все це...

Рфія хоче гарантій дотримання отих нових угод.
Україна хоче теж гарантій для себе.
Але НІХТО!!!навіть не збирається їх надавати-забезпечувати.
Поки немає конкретних вимог, пропозицій нічого не має значення. Вважаю план путіна щоб на нових виборах Україна розвернулася на схід. А Поршенко скоріше прижали не як конкурента на виборах, а як "байденавця" :),та що його Хантера тут покривав за свою каденцію. От Трмп і нагадав
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:39

flyman пігулки респирідон не забув прийняти?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:40

  fox767676 написав:я б повірив у корисну впливовість Британії при хоча б
- глушенні антиабандерівської істерії у Польщі
- вчасному закритті датських проливів
- серії загадкових смертей путінських ВІПів

Те, що ви вказали, повинні робити хто? Британці.

Я вже скільки разів натякаю: британці САМІ не роблять.
Вони роблять так, щоб робили інші для їх результату.
Не вийде в цих інших, буде недостатньо потуг цих інших -- ну і пох, британцям.
Вони не занадто і напружувалися.

Ось на цю їх велич, потужність, досвід, вміння я вказую.
Майстри...
Вищого класу.
Всі інші дітлахи. Хоча і "фізично" потужні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:44

detroytred

я ж іх не в окоп жену
вони роблялять так щоб хтось робив, так щоб хтось третій щось робив
тобто взагалі сумніви що вони щось роблять , більш того, щось здатні робити
якась трастова піраміда що завалюеться, а українці - самі лохуваті інвестори з усіх, бо інші встигли зафіксувати збитки та зіскочити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:46

  fox767676 написав:уже вроде как и не смешно

Справді? А шо трапилося? Ви ж так топили за Трампа, а тепер шо? Їжте, хоч повилазьте))
Ось Милованов каже:"Я думаю, що це виглядає дуже погано для нас, звучить, що нас продають, і за безплатно. І всі події сьогоднішнього дня – чітка одностороння позиція США, без погодження з НАТО, що України не буде в НАТО, вимоги повернути 500 млрд доларів США, дзвінок Путіну перед дзвінком Зеленському, це все жахливо," – написав він.
https://tsn.ua/ukrayina/ce-viglyadaye-d ... 66027.html
Американський сенатор-демократ Адам Шифф стривожено відреагував на розмову президента Дональда Трампа та "фюрера" РФ Володимира Путіна. Він звинуватив очільника Білого дому у здаванні інтересів України. "Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здавання інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп - чудово укладає угоди, особливо - для Кремля", - додав він.
https://tsn.ua/politika/amerikanskiy-se ... 65985.html
Штошш, fox767676, мабуть варто пригадати тих, хто казав на цьому форумі, що перемога Трампа - це поганий мир для України. Вони виявилися праві.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:49

  fler написав:мабуть варто пригадати тих, хто казав на цьому форумі, що перемога Трампа - це поганий мир для України. Вони виявилися праві.
где вы увидели мир? путин что согласился? отказ сша от финансирования войны это наоборот эскалация, путин теперь захочет намного больше, поскольку завоевания для него уже подешевели.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:49

  fox767676 написав:detroytred

я ж іх не в окоп жену
вони роблялять так щоб хтось робив, так щоб хтось третій щось робив
тобто взагалі сумніви що вони щось роблять , більш того, щось здатні робити
якась трастова піраміда що завалюеться, а українці - самі лохуваті інвестори з усіх, бо інші встигли зафіксувати збитки та зіскочити

Українські еліти...
Перш за все в державі (її розвитку, рівні обороздатності та ін.) повинні бути зацікавлені еліти країни.
Бо саме вони приймають рішення, тримають в своїх спітнілих ручонках всі важелі в країні та суспільстві.
Через що впливають на пересічних, на все суспільство.
detroytred
 
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