очень просто, всех 18+ вооружить лопатками и в бой
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Додано: Чет 13 лют, 2025 13:36
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:36
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лют, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:37
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки немає конкретних вимог, пропозицій нічого не має значення. Вважаю план путіна щоб на нових виборах Україна розвернулася на схід. А Поршенко скоріше прижали не як конкурента на виборах, а як "байденавця" ,та що його Хантера тут покривав за свою каденцію. От Трмп і нагадав
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:40
Те, що ви вказали, повинні робити хто? Британці.
Я вже скільки разів натякаю: британці САМІ не роблять.
Вони роблять так, щоб робили інші для їх результату.
Не вийде в цих інших, буде недостатньо потуг цих інших -- ну і пох, британцям.
Вони не занадто і напружувалися.
Ось на цю їх велич, потужність, досвід, вміння я вказую.
Майстри...
Вищого класу.
Всі інші дітлахи. Хоча і "фізично" потужні.
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:44
detroytred
я ж іх не в окоп жену
вони роблялять так щоб хтось робив, так щоб хтось третій щось робив
тобто взагалі сумніви що вони щось роблять , більш того, щось здатні робити
якась трастова піраміда що завалюеться, а українці - самі лохуваті інвестори з усіх, бо інші встигли зафіксувати збитки та зіскочити
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:46
Справді? А шо трапилося? Ви ж так топили за Трампа, а тепер шо? Їжте, хоч повилазьте))
Ось Милованов каже:"Я думаю, що це виглядає дуже погано для нас, звучить, що нас продають, і за безплатно. І всі події сьогоднішнього дня – чітка одностороння позиція США, без погодження з НАТО, що України не буде в НАТО, вимоги повернути 500 млрд доларів США, дзвінок Путіну перед дзвінком Зеленському, це все жахливо," – написав він.
Американський сенатор-демократ Адам Шифф стривожено відреагував на розмову президента Дональда Трампа та "фюрера" РФ Володимира Путіна. Він звинуватив очільника Білого дому у здаванні інтересів України. "Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здавання інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп - чудово укладає угоди, особливо - для Кремля", - додав він.
Штошш, fox767676, мабуть варто пригадати тих, хто казав на цьому форумі, що перемога Трампа - це поганий мир для України. Вони виявилися праві.
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:49
где вы увидели мир? путин что согласился? отказ сша от финансирования войны это наоборот эскалация, путин теперь захочет намного больше, поскольку завоевания для него уже подешевели.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лют, 2025 13:49
Українські еліти...
Перш за все в державі (її розвитку, рівні обороздатності та ін.) повинні бути зацікавлені еліти країни.
Бо саме вони приймають рішення, тримають в своїх спітнілих ручонках всі важелі в країні та суспільстві.
Через що впливають на пересічних, на все суспільство.
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