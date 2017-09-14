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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:26
получается брезент зря съездил
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
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Характеризуючи запропонований документ, Президент відзначив, що його деталі йому поки невідомі. "Для мене тут важливі деталі, зокрема, що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях?" – зауважив Зеленський.
Він водночас наголосив, що документ в Україні вивчатимуть швидко. "Я впевнений, що ми про все домовимось, бо ми є стратегічними партнерами", – підкреслив Президент.
Він додав, що розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини. Зокрема, на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.
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"Дуже дякуємо за цей візит. Це перший міністр з команди Президента Трампа, ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа", – сказав глава держави.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 13 лют, 2025 14:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:27
detroytred написав: andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
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_hunter
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:29
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
Это как раз нормально, а то спутали уже один раз гарантии с заверениями
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fox767676
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:30
fox767676 написав:fler
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок.
Вам про це неодноразово тут казали. Його приходу до влади посприяв пу, тому він йому відплатить за це. Навряд чи Камала Харіс здала би Україну так само.
fox767676 написав:
Зрозуміло що для Америки Україна перефирія, яка жодним чином не відноситься до цивілізованого світу, ...
Для США Україна - це сфера впливу, яку вони зараз свідомо втрачають, точніше здають за безцінь. Наслідком цього буде посилення рф і відповідно Китаю, що означає послаблення позицій США та ЄС на світовій арені. Очевидно Трампа це не хвилює, бо метою було вмостити дупу в крісло на 4 роки, а там хоч трава не рости.
fox767676 написав:
Ніхто з них попу за нас рвати не збиравася і не збирається.
Їх і не просили за це. Просили надати зброю, якої в них є достатньо, по ленд-лізу чи без. Не надали. Ну тоді "привіт, світовий хаос".
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:31
_hunter написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
А если еще и решение РНБО, которое сам же против Порошенко инициировал не подпишет, вообще красавчик. Ибо орки уже активно играют на эту тему со вчера.
Там просто опечатка Портнов или Бойко должны быть )))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 13 лют, 2025 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:32
_hunter написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
Це перші півруки.
Друга буде показана в Мюнхені Волтцу і Рубіо.
В принципі, Трамп і Ко іншого і не очікують.
Всім вже все зрозуміло. Після обміну натяками.
Відбувається лише констатація прямих рухів.
Хоча дивно. Це вже якось занадто. Оті "копалини" в якості сплати Україна повинна була б віддати.
А так це вже якийсь треш..
Скоріше за все щось переробляють та домовляться.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 13 лют, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:37
fler написав:
поганий мир для України. Вони виявилися праві.
Краще поганий мир, ніж хороша війна (Марк Тулій Цицерон)
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