Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.

Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.



"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.



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Характеризуючи запропонований документ, Президент відзначив, що його деталі йому поки невідомі. "Для мене тут важливі деталі, зокрема, що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях?" – зауважив Зеленський.



Він водночас наголосив, що документ в Україні вивчатимуть швидко. "Я впевнений, що ми про все домовимось, бо ми є стратегічними партнерами", – підкреслив Президент.



Він додав, що розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини. Зокрема, на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.



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"Дуже дякуємо за цей візит. Це перший міністр з команди Президента Трампа, ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа", – сказав глава держави.