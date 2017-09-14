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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1261712618126191262012621 ... 12623>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:57

fler
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
Наприклад сам Ганнібал продавив Карфаген підписати мир з римлянами вкінці-вкінців
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок. Pрозуміло що для Америки Україна перефирія, яка жодним чином не відноситься до цивілізованого світу, ні за Маккіндером, ні за Хаттінгтоном - так вчать їх дипломатів та синьктанкерів у їх підручниках.
Ніхто з них попу за нас рвати не збиравася і не збирається.
Більш-менш Ок мир був можливий взимку 2022-2023 . Хто більш винуватий у помилкоовому курсі на контрнаступи - західні політики, чи українські покажуть протоколи.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 13 лют, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:04

  fox767676 написав:fler
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
Наприклад сам Ганнібал продавив Карфаген підписати мир з римлянами вкінці-вкінців
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок, зрозуміло що для Америки Україна перефирія яка жодним чином не відноситься до цівізованого світу, ні за Маккіндером, ні за Хаттінгтоном - так вчать їх дипломатів та синьктанкерів у їх підручниках.
Більш-менш Ок мир був можливий зимою 2022-2023 . Хто більш винуватий у помилкоовому курсі на контрнаступи - західні політики, чи українські покажуть протоколи.

Как раз спрашивала у мамы, она у меня психолог гораздо лучше чем Лучики добра, что лучше открытый бой с кучей смертей военных и гражданских или когда тихо убивают и даже через 10 лет количество смертей на гордости строительства БАМа, не едином БАМом, кстати, посчитать невозможно.
Надёжней для психики не участвовавших в смерти - определенно не знать, а вот общее количество жертв в единицах очень даже интересно сравнить, но невозможно )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали

🔹 Цицерон: «Наихудший мир лучше самой справедливой войны» (лат. Pax optima rerum est; bellum pessimum).
🔹 Плутарх в своих трудах также подчеркивал, что мир предпочтительнее войны.
🔹 Джонатан Свифт: «Лучший из всех миров – это тот, где худой мир предпочтительнее доброй ссоры».
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:11

  холява написав:
  andrijk777 написав:А Європі мир не потрібен. Їм потрібен був мир в 2022, коли була залежність від РФ. Зараз вони перебудували свою енергетику і все. Тепер хай Україна воює і ослаблює РФ. А вони "трішки"(для них) поможуть грошенятами. Цілком раціональна позиція.


Не вірно !
Ми єдина країна яка стоїть як перешкода для росії .
Армія тільки у нас .
Як щось відбудеться , слідуючи гойропа ....
Будуть підтримувати .

"Ми защаємо Європу", "Європа слабка", "в Європи немає армії", "слідующа Європа" - це все казки(штампи). Фактів які доводять це - нуль.
Відразу відповім що усі факти говорили що Україна довго не протримається проти РФ, в реальності тримається вже три роки.

"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:14

  fox767676 написав:fler
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
Наприклад сам Ганнібал продавив Карфаген підписати мир з римлянами вкінці-вкінців
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок. Pрозуміло що для Америки Україна перефирія, яка жодним чином не відноситься до цивілізованого світу, ні за Маккіндером, ні за Хаттінгтоном - так вчать їх дипломатів та синьктанкерів у їх підручниках.
Ніхто з них попу за нас рвати не збиравася і не збирається.
Більш-менш Ок мир був можливий взимку 2022-2023 . Хто більш винуватий у помилкоовому курсі на контрнаступи - західні політики, чи українські покажуть протоколи.

100% згідний.

Писати це fler марно, в неї чоловік броньований, їй цілком підходить безперспективна("вічна") війна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:17

  andrijk777 написав:"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.

А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:в неї чоловік броньований


а якщо навіть і броньований, що не страшно що одного дня\ночі Україна зточиться настільки що руські прорвуться до Києва, Луцька чи Мико
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:26

Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN (https://edition.cnn.com/2025/02/13/euro ... index.html)
получается брезент зря съездил
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.

Відео дня
Характеризуючи запропонований документ, Президент відзначив, що його деталі йому поки невідомі. "Для мене тут важливі деталі, зокрема, що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях?" – зауважив Зеленський.

Він водночас наголосив, що документ в Україні вивчатимуть швидко. "Я впевнений, що ми про все домовимось, бо ми є стратегічними партнерами", – підкреслив Президент.

Він додав, що розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини. Зокрема, на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.

Читайте також: У Кремлі заявили, що обмін територіями між Росією та Україною неможливий
"Дуже дякуємо за цей візит. Це перший міністр з команди Президента Трампа, ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа", – сказав глава держави.


путін сказав, що готовий дати Порошенко політичний прихисток

https://t.me/voynareal/109194
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 14:31, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:27

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.

А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.

А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.


Это как раз нормально, а то спутали уже один раз гарантии с заверениями
fox767676
 
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