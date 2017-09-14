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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 13:57
fler
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
Наприклад сам Ганнібал продавив Карфаген підписати мир з римлянами вкінці-вкінців
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок. Pрозуміло що для Америки Україна перефирія, яка жодним чином не відноситься до цивілізованого світу, ні за Маккіндером, ні за Хаттінгтоном - так вчать їх дипломатів та синьктанкерів у їх підручниках.
Ніхто з них попу за нас рвати не збиравася і не збирається.
Більш-менш Ок мир був можливий взимку 2022-2023 . Хто більш винуватий у помилкоовому курсі на контрнаступи - західні політики, чи українські покажуть протоколи.
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 13 лют, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:04
fox767676 написав:fler
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
Наприклад сам Ганнібал продавив Карфаген підписати мир з римлянами вкінці-вкінців
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок, зрозуміло що для Америки Україна перефирія яка жодним чином не відноситься до цівізованого світу, ні за Маккіндером, ні за Хаттінгтоном - так вчать їх дипломатів та синьктанкерів у їх підручниках.
Більш-менш Ок мир був можливий зимою 2022-2023 . Хто більш винуватий у помилкоовому курсі на контрнаступи - західні політики, чи українські покажуть протоколи.
Как раз спрашивала у мамы, она у меня психолог гораздо лучше чем Лучики добра, что лучше открытый бой с кучей смертей военных и гражданских или когда тихо убивают и даже через 10 лет количество смертей на гордости строительства БАМа, не едином БАМом, кстати, посчитать невозможно.
Надёжней для психики не участвовавших в смерти - определенно не знать, а вот общее количество жертв в единицах очень даже интересно сравнить, но невозможно )
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:05
fox767676 написав:
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
🔹 Цицерон: «Наихудший мир лучше самой справедливой войны» (лат. Pax optima rerum est; bellum pessimum).
🔹 Плутарх в своих трудах также подчеркивал, что мир предпочтительнее войны.
🔹 Джонатан Свифт: «Лучший из всех миров – это тот, где худой мир предпочтительнее доброй ссоры».
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:11
холява написав: andrijk777 написав:
А Європі мир не потрібен. Їм потрібен був мир в 2022, коли була залежність від РФ. Зараз вони перебудували свою енергетику і все. Тепер хай Україна воює і ослаблює РФ. А вони "трішки"(для них) поможуть грошенятами.
Цілком раціональна позиція.
Не вірно !
Ми єдина країна яка стоїть як перешкода для росії .
Армія тільки у нас .
Як щось відбудеться , слідуючи гойропа ....
Будуть підтримувати .
"Ми защаємо Європу", "Європа слабка", "в Європи немає армії", "слідующа Європа" - це все казки(штампи). Фактів які доводять це - нуль.
Відразу відповім що усі факти
говорили що Україна довго не протримається проти РФ, в реальності
тримається вже три роки.
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:14
fox767676 написав:fler
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
Наприклад сам Ганнібал продавив Карфаген підписати мир з римлянами вкінці-вкінців
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок. Pрозуміло що для Америки Україна перефирія, яка жодним чином не відноситься до цивілізованого світу, ні за Маккіндером, ні за Хаттінгтоном - так вчать їх дипломатів та синьктанкерів у їх підручниках.
Ніхто з них попу за нас рвати не збиравася і не збирається.
Більш-менш Ок мир був можливий взимку 2022-2023 . Хто більш винуватий у помилкоовому курсі на контрнаступи - західні політики, чи українські покажуть протоколи.
100% згідний.
Писати це fler
марно, в неї чоловік броньований, їй цілком підходить безперспективна("вічна") війна.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:17
andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:20
andrijk777 написав:
в неї чоловік броньований
а якщо навіть і броньований, що не страшно що одного дня\ночі Україна зточиться настільки що руські прорвуться до Києва, Луцька чи Мико
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fox767676
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:26
получается брезент зря съездил
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
Відео дня
Характеризуючи запропонований документ, Президент відзначив, що його деталі йому поки невідомі. "Для мене тут важливі деталі, зокрема, що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях?" – зауважив Зеленський.
Він водночас наголосив, що документ в Україні вивчатимуть швидко. "Я впевнений, що ми про все домовимось, бо ми є стратегічними партнерами", – підкреслив Президент.
Він додав, що розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини. Зокрема, на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.
Читайте також: У Кремлі заявили, що обмін територіями між Росією та Україною неможливий
"Дуже дякуємо за цей візит. Це перший міністр з команди Президента Трампа, ми починаємо працювати більш детально з командою президента Трампа", – сказав глава держави.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 13 лют, 2025 14:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:27
detroytred написав: andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:29
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
Это как раз нормально, а то спутали уже один раз гарантии с заверениями
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