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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:30
fox767676 написав:fler
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок.
Вам про це неодноразово тут казали. Його приходу до влади посприяв пу, тому він йому відплатить за це. Навряд чи Камала Харіс здала би Україну так само.
fox767676 написав:
Зрозуміло що для Америки Україна перефирія, яка жодним чином не відноситься до цивілізованого світу, ...
Для США Україна - це сфера впливу, яку вони зараз свідомо втрачають, точніше здають за безцінь. Наслідком цього буде посилення рф і відповідно Китаю, що означає послаблення позицій США та ЄС на світовій арені. Очевидно Трампа це не хвилює, бо метою було вмостити дупу в крісло на 4 роки, а там хоч трава не рости.
fox767676 написав:
Ніхто з них попу за нас рвати не збиравася і не збирається.
Їх і не просили за це. Просили надати зброю, якої в них є достатньо, по ленд-лізу чи без. Не надали. Ну тоді "привіт, світовий хаос".
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:31
_hunter написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
А если еще и решение РНБО, которое сам же против Порошенко инициировал не подпишет, вообще красавчик. Ибо орки уже активно играют на эту тему со вчера.
Там просто опечатка Портнов или Бойко должны быть )))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 13 лют, 2025 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:32
_hunter написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
Це перші півруки.
Друга буде показана в Мюнхені Волтцу і Рубіо.
В принципі, Трамп і Ко іншого і не очікують.
Всім вже все зрозуміло. Після обміну натяками.
Відбувається лише констатація прямих рухів.
Хоча дивно. Це вже якось занадто. Оті "копалини" в якості сплати Україна повинна була б віддати.
А так це вже якийсь треш..
Скоріше за все щось переробляють та домовляться.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 13 лют, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:37
fler написав:
поганий мир для України. Вони виявилися праві.
Краще поганий мир, ніж хороша війна (Марк Тулій Цицерон)
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:38
detroytred написав: fox767676 написав:detroytred
я ж іх не в окоп жену
вони роблялять так щоб хтось робив, так щоб хтось третій щось робив
тобто взагалі сумніви що вони щось роблять , більш того, щось здатні робити
якась трастова піраміда що завалюеться, а українці - самі лохуваті інвестори з усіх, бо інші встигли зафіксувати збитки та зіскочити
Українські еліти...
Перш за все в державі (її розвитку, рівні обороздатності та ін.) повинні бути зацікавлені еліти країни.
Бо саме вони приймають рішення, тримають в своїх спітнілих ручонках всі важелі в країні та суспільстві.
Через що впливають на пересічних, на все суспільство.
їх спочатку потрібно мати ті еліти, те що детроєд називає елітами, то політкоректно назвати "що плаває в ополонці" (піна, напр.)
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:41
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
Европа в шоке от переговоров Трампа и Путина, а война становится всё дороже
Европейские чиновники не знали о разговоре Путина и Трампа заранее и были потрясены фактом его проведения, сообщает Bloomberg.
Страны Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что Украина и Европа должны быть частью любых переговоров.
А Європі мир не потрібен. Їм потрібен був мир в 2022, коли була залежність від РФ. Зараз вони перебудували свою енергетику і все. Тепер хай Україна воює і ослаблює РФ. А вони "трішки"(для них) поможуть грошенятами. Цілком раціональна позиція.
саме так тепер пишуть їх аналітеги, що не зможуть болота на два фронти
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:41
yo!
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 13 лют, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:41
fler
Хто мені щось туn вказував, ви з песикітом , та інші переможники ? ))
ну і де ваша перемога за 4 байденівських роки ? Вже у 5 ти хвилинах від Ялти ? ))
Що українцям з ціеї 'сфери впливу" ? ТО вони впливали (і території москві за демократів віддавали, і зброю), а не ми на них, якийсь % юсейд-ресипіентів може якийсь зиск мав. Ось з поляками в них більш-менш взаємовигідне співробітництво , бо маккіндер з хаттінгтоном.
Дивіться карти, карти дивіться!!
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:43
flyman написав:
їх спочатку потрібно мати ті еліти, те що детроєд називає елітами, то політкоректно назвати "що плаває в ополонці" (піна, напр.)
Та ладно))
Ви ще про "осєтрину другої свіжини" згадайте.
Еліта є. Завжди і всюди.
А якої вона якості, то вже інше питання.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:45
fler написав:
Їх і не просили за це. Просили надати зброю, якої в них є достатньо, по ленд-лізу чи без. Не надали. Ну тоді "привіт, світовий хаос".
це і є рвати попу - нагнути своії виборців будувати військові заводи а не макдональдзи, а інтелектуалів рахувати підлотний час і переманювати пряниками різні індії на свій бік
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