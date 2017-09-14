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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12619126201262112622>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:57

  Denik написав:
  Wirująświatła написав:Бетон [img]https://i.ibb.co/8DYNmGdg/Photo-2025-02-13-08-42-44.jpg[/img. нифигасе укрепляж на 10%

Це свідчить всього навсього про 2 речі:
- рекордний дифіцит бюджету 1.7 трлн руб в січні фінансується виключно за рахунок залишку ліквідною частини ФНБ.
- а як далі фінансувати дифіцит при курсі 90 як скінчиться ФНБ?

Вот уж уронить курс рубля для ЦБ РФ никакой сложности не представляет. Напечатать побольше рублей и всё в порядке. Заодно легче платить премии "добровольцам" за вступление в ряды армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:58

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.

А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN

Це перші півруки.
Друга буде показана в Мюнхені Волтцу і Рубіо.

В принципі, Трамп і Ко іншого і не очікують.
Всім вже все зрозуміло. Після обміну натяками.
Відбувається лише констатація прямих рухів.

Хоча дивно. Це вже якось занадто. Оті "копалини" в якості сплати Україна повинна була б віддати.
А так це вже якийсь треш..
Скоріше за все щось переробляють та домовляться.

Вот да -- ну не может же этот реально думать, что "вот-вот и направление Контр-Наступленьища поменяется на от Львова"? Или ему тоже "папочки" приносят? -- так он же моложе -- должен и в Интернетах уметь что-то искать...
Или он тоже Denik-а прочитал -- "все, в кубышку полезли -- значит еще 2-3 недели продержаться -- и Пэрэмога!" :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:04

  Wirująświatła написав:
путін сказав, що готовий дати Порошенко політичний прихисток

https://t.me/voynareal/109194


В каком году сказал - в 2022 ? Вроде с 2024 Петро в РФ в списке террористов&экстремистов.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 13 лют, 2025 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:04

  Wirująświatła написав:
  stm написав:
  _Mykola_ написав:+ перебивається резонансність переговорів від позиції у яку поставили Україну.
Наразі таких резонансних внутрішніх подій буде більшати, треба ж якось збивати той фон який показує як потужно тепер з нами рахується світ... :evil:

Только лишь с нами? ) мир изменился с избранием Трампа. Кардинально.

не путайте мир и вашу причёску.

Причёска тут не при чём.
Не уподобляйтесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:07

  _hunter написав:ну не может же этот реально думать, что

))
- або він взяв та перечитався своїх власних отих двох планів - плану Перемоги та плану Стійкості;
- або десь існує таємний хитрий план Заходу по руйнуванню рфії.
- або
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:09

  andrijk777 написав:
  jump написав:
  andrijk777 написав:Це свідчить ТІЛЬКИ про одну річ - реально запахло миром і фінансовий ринок на це відреагував відповідним чином.


Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд

Повідомляється, що індекс Мосбіржі вперше з липня пробив позначку 3100 пунктів і станом на закриття середи показав зростання на 3,1%.

Так, акції Сбербанку подорожчали на 4%, "Газпрому" – на 7,9%, "Роснефти" – на 2,1%, "Новатека" – на 3,8%. На 2,7% зросла ціна акцій "Северсталі", на 3,5% підскочили котирування паперів "Совкомфлота", 3,1% додав "Аерофлот".

За даними торгового майданчика, сумарна капіталізація індексу Мосбіржі, який охоплює півсотні найбільших російських компаній, зросла на 209 млрд рублів або $2,2 млрд.

+
Цього я не знав/не читав. Але інтуїтивно догадався що таке сталось. :D
Причину написав вище.



Акції українських компаній стрімко дорожчають на тлі новин про мирні перемовини Трампа
На Лондонській фондовій біржі (LSE) акції агрохолдингу МХП з початку торгів у четвер до 11:00 за Києвом підскочили на 13,29%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 18,06%.

Активне зростання спостерігається і на Варшавській біржі. Акції Milkiland додали 12,11%, Coal Energy, із зупиненими через війну шахтами, – 6,79%.

Зазначається, що цінні папери найбільшого виробника цукру в Україні "Астарта" зросли на 5,36%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК", що мають землі біля лінії фронту, – на 4,56% і 3,72% відповідно.

Крім того, акції KSG Agro подорожчали на 4,85%, а найбільшого виробника олії "Кернел" – на 7,91%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:09

  Wirująświatła написав:.........
ещё один минус христианства. после его падения постхристианский мир погрузился в хаос. Нет никаких правил и устроев кроме права сильного. Недввно Шольц звонил путину и где результат? вероятно из всех зол война для нас наименьшее. А трамп позвонил и разрулил.

Их никогда и не было.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:11

  fler написав:Навряд чи Камала Харіс здала би Україну так само.

було 4 байдено-харіських роки якщо не для перемоги, то хоча б для менш зухвалої здачі України. Ну проти стамбульських угод то ладно, а ось хто про що думав взимку 2022-2023 - велике питання.
На Харіс можно екстраполювати її поведінку у лютому 2022 - "ви підписали Україні смертний вирок, готуйте заповіт, та уряд в екзилі, боротьба з корупціею має тривати" Більше нічого про Україну, крім пари фраз про непохитність, я від неї не чув
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:17

  jump написав:
Акції українських компаній стрімко дорожчають на тлі новин про мирні перемовини Трампа
На Лондонській фондовій біржі (LSE) акції агрохолдингу МХП з початку торгів у четвер до 11:00 за Києвом підскочили на 13,29%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 18,06%.

Активне зростання спостерігається і на Варшавській біржі. Акції Milkiland додали 12,11%, Coal Energy, із зупиненими через війну шахтами, – 6,79%.

Зазначається, що цінні папери найбільшого виробника цукру в Україні "Астарта" зросли на 5,36%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК", що мають землі біля лінії фронту, – на 4,56% і 3,72% відповідно.

Крім того, акції KSG Agro подорожчали на 4,85%, а найбільшого виробника олії "Кернел" – на 7,91%.

Я ж кажу - напевно пішла серйозна інфа про закінчення війни. Інфа конкретна, а не бла-бла-бла, про яке говорять в новинах.
Думаю скоро і ми все будемо знати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:28

  stm написав:
  fox767676 написав:fler
поганий мир краще безсперспективної війни, і це не пацифісти придумали
Наприклад сам Ганнібал продавив Карфаген підписати мир з римлянами вкінці-вкінців
Повторюсь який раз - я не чекав від Трампа що він здійсніть і половину українських хотєлок, зрозуміло що для Америки Україна перефирія яка жодним чином не відноситься до цівізованого світу, ні за Маккіндером, ні за Хаттінгтоном - так вчать їх дипломатів та синьктанкерів у їх підручниках.
Більш-менш Ок мир був можливий зимою 2022-2023 . Хто більш винуватий у помилкоовому курсі на контрнаступи - західні політики, чи українські покажуть протоколи.

Как раз спрашивала у мамы, она у меня психолог гораздо лучше чем Лучики добра, что лучше открытый бой с кучей смертей военных и гражданских или когда тихо убивают и даже через 10 лет количество смертей на гордости строительства БАМа, не едином БАМом, кстати, посчитать невозможно.
Надёжней для психики не участвовавших в смерти - определенно не знать, а вот общее количество жертв в единицах очень даже интересно сравнить, но невозможно )



есть такие риски, не спорю
я предлагал для их минимизации - операцию "євакуация" - ВСЕ граждане выходят с Украины в Евронатовском направлении, и ЗСУ с ними, в арьергардном порядке,
все взрывается, чтобы не досталось орде. Получил в ответ много хейта.
А так как сейчас - риски БАМа между украинцами распределены очень неравномерно.
fox767676
 
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