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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12619126201262112622

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.5 5 152
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
37
Компроміс із росією (територіальні поступки)
34%
51
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
18%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:30

❗️США дали зрозуміти Зеленському, що майже все вирішено, – Bloomberg.

▪️Ще до того, як Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську безпекову конференцію, доля його країни, схоже, вже вирішена.

▪️Найгірший страх українського президента став реальністю – умови мирної угоди обговорюють без нього та за спиною.

https://www.bloomberg.com/news/newslett ... e-carve-up
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:35

  fox767676 написав:есть такие риски, не спорю
я предлагал для их минимизации - операцию "євакуация" - ВСЕ граждане выходят с Украины в Евронатовском направлении, и ЗСУ с ними, в арьергардном порядке,
все взрывается, чтобы не досталось орде. Получил в ответ много хейта.
А так как сейчас - риски БАМа между украинцами распределены очень неравномерно.

Ок, и, второй вопрос. Если не обращать внимания на смерти Аллеппо около 96тыс. и не наказывать определенных людей за преступления против человечества в 2015. Останавливает ли это военные действия преступников, и смерти гражданских коих посчитать невозможно, но свыше 100тыс только в одной супер тюрьме, в остальных просто не столь жестоко и цифры меньше :) Результат косвенно известен всем. )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:38

Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:38

stm

мне импонирует Ваша пассионарность и темперамент
но алеппо точно вне пределов моих компетенций
жалко людей, что сказать
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:48

  Ірина_ написав:

Як я цього чекав! Ще 3 місяці тому одним місцем відчував що "мирні ініціативи Трампа" українські блогери назвуть "Трамп злив Україну".
Але це ще квіточки.
Ягідки будуть коли ми побачимо/прочитаємо ті угоди! :D
*відео не дивився якщо що.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:50

  Wirująświatła написав:
Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN (https://edition.cnn.com/2025/02/13/euro ... index.html)
получается брезент зря съездил
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
......

.........

Как-то первая цитата не стыкуется со второй.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:53

  fox767676 написав:stm

мне импонирует Ваша пассионарность и темперамент
но алеппо точно вне пределов моих компетенций
жалко людей, что сказать

При всей любви к истории вам просто жалко людей. Никаких выводов? ) интересная пассионарность и сила. )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:59

stm

там очень много противоборствующих сторони и их комбинаций
ассадисты, ксировцы, хезболаны, игиловцы, алькаидовцы, турки, русские. амерпканцы, курды
если игиловцы рааспинают на перевернутых крестах ксировцев - это хорошо , плохо, диалектически закономерно? Не знаю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:00

  Wirująświatła написав:
ещё один минус христианства. после его падения постхристианский мир погрузился в хаос. Нет никаких правил и устроев кроме права сильного.

:lol: афігєнна логіка. Мінус християнства в тому, що коли цивілізований світ прийняв Антихриста світ погрузився в хаос? Осталось тільки право сильного? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:04

ребята ну не надо
вот построят Третий Храм и вы поймете как вас обманывали
не будет всех этих озвревших сект как в вышеупомянутой Сирии
да и тут
fox767676
 
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