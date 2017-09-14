fox767676 написав:есть такие риски, не спорю я предлагал для их минимизации - операцию "євакуация" - ВСЕ граждане выходят с Украины в Евронатовском направлении, и ЗСУ с ними, в арьергардном порядке, все взрывается, чтобы не досталось орде. Получил в ответ много хейта. А так как сейчас - риски БАМа между украинцами распределены очень неравномерно.
Ок, и, второй вопрос. Если не обращать внимания на смерти Аллеппо около 96тыс. и не наказывать определенных людей за преступления против человечества в 2015. Останавливает ли это военные действия преступников, и смерти гражданских коих посчитать невозможно, но свыше 100тыс только в одной супер тюрьме, в остальных просто не столь жестоко и цифры меньше Результат косвенно известен всем. )
Як я цього чекав! Ще 3 місяці тому одним місцем відчував що "мирні ініціативи Трампа" українські блогери назвуть "Трамп злив Україну". Але це ще квіточки. Ягідки будуть коли ми побачимо/прочитаємо ті угоди! *відео не дивився якщо що.
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський. ......
там очень много противоборствующих сторони и их комбинаций ассадисты, ксировцы, хезболаны, игиловцы, алькаидовцы, турки, русские. амерпканцы, курды если игиловцы рааспинают на перевернутых крестах ксировцев - это хорошо , плохо, диалектически закономерно? Не знаю