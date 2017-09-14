|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 13 лют, 2025 15:50
Wirująświatła написав:
получается брезент зря съездил
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
......
.........
Как-то первая цитата не стыкуется со второй.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32837
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 13 лют, 2025 15:53
fox767676 написав:stm
мне импонирует Ваша пассионарность и темперамент
но алеппо точно вне пределов моих компетенций
жалко людей, что сказать
При всей любви к истории вам просто жалко людей. Никаких выводов? ) интересная пассионарность и сила. )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5518
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 15:59
stm
там очень много противоборствующих сторони и их комбинаций
ассадисты, ксировцы, хезболаны, игиловцы, алькаидовцы, турки, русские. амерпканцы, курды
если игиловцы рааспинают на перевернутых крестах ксировцев - это хорошо , плохо, диалектически закономерно? Не знаю
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2903
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2013
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:04
ребята ну не надо
вот построят Третий Храм и вы поймете как вас обманывали
не будет всех этих озвревших сект как в вышеупомянутой Сирии
да и тут
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2903
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:08
d44 написав: detroytred написав:
Дим все це...
Рфія хоче гарантій дотримання отих нових угод.
Україна хоче теж гарантій для себе.
Але НІХТО!!!навіть не збирається їх надавати-забезпечувати.
Поки немає конкретних вимог, пропозицій нічого не має значення. Вважаю план путіна щоб на нових виборах Україна розвернулася на схід. А Поршенко скоріше прижали не як конкурента на виборах, а як "байденавця"
,та що його Хантера тут покривав за свою каденцію. От Трмп і нагадав
Порошенка прижали як жирну рибу. Просто жерти тут вже особо нема кого а в порошенка криші нема, хіба справді путін в ростов пригласить но і туди йому треба буде пройти через ігольне ушко)))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2013
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:26
_hunter написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.
А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
це по локоть, чи по плече?
А а як же Сі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38417
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:32
fox767676 написав:
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
Это как раз нормально, а то спутали уже один раз гарантии с заверениями
як казав не шанований активістами Чаплига, партнерство - це секс без обов"язків.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38417
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:35
detroytred написав: _hunter написав:
А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN
Це перші півруки.
Друга буде показана в Мюнхені Волтцу і Рубіо.
В принципі, Трамп і Ко іншого і не очікують.
Всім вже все зрозуміло. Після обміну натяками.
Відбувається лише констатація прямих рухів.
Хоча дивно. Це вже якось занадто. Оті "копалини" в якості сплати Україна повинна була б віддати.
А так це вже якийсь треш..
Скоріше за все щось переробляють та домовляться.
єслі каждому давать, поломається ... так і рук на всіх не вистачить .. всіх багато а всього мало
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38417
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|85536
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|259533
|
|
|6076
|905402
|
|