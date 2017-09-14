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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1262012621126221262312624>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 1.8 5 6
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
50%
3
Це загроза
17%
1
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
2
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
0
0
Інший варіант (напишіть у коментарях)
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:50

  Wirująświatła написав:
Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN (https://edition.cnn.com/2025/02/13/euro ... index.html)
получается брезент зря съездил
Міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва Угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.
Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.
......

.........

Как-то первая цитата не стыкуется со второй.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:53

  fox767676 написав:stm

мне импонирует Ваша пассионарность и темперамент
но алеппо точно вне пределов моих компетенций
жалко людей, что сказать

При всей любви к истории вам просто жалко людей. Никаких выводов? ) интересная пассионарность и сила. )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 15:59

stm

там очень много противоборствующих сторони и их комбинаций
ассадисты, ксировцы, хезболаны, игиловцы, алькаидовцы, турки, русские. амерпканцы, курды
если игиловцы рааспинают на перевернутых крестах ксировцев - это хорошо , плохо, диалектически закономерно? Не знаю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:00

  Wirująświatła написав:
ещё один минус христианства. после его падения постхристианский мир погрузился в хаос. Нет никаких правил и устроев кроме права сильного.

:lol: афігєнна логіка. Мінус християнства в тому, що коли цивілізований світ прийняв Антихриста світ погрузився в хаос? Осталось тільки право сильного? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:04

ребята ну не надо
вот построят Третий Храм и вы поймете как вас обманывали
не будет всех этих озвревших сект как в вышеупомянутой Сирии
да и тут
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:08

  d44 написав:
  detroytred написав:Дим все це...

Рфія хоче гарантій дотримання отих нових угод.
Україна хоче теж гарантій для себе.
Але НІХТО!!!навіть не збирається їх надавати-забезпечувати.
Поки немає конкретних вимог, пропозицій нічого не має значення. Вважаю план путіна щоб на нових виборах Україна розвернулася на схід. А Поршенко скоріше прижали не як конкурента на виборах, а як "байденавця" :),та що його Хантера тут покривав за свою каденцію. От Трмп і нагадав

Порошенка прижали як жирну рибу. Просто жерти тут вже особо нема кого а в порошенка криші нема, хіба справді путін в ростов пригласить но і туди йому треба буде пройти через ігольне ушко)))
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:26

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:"Будуть підтримувати " - будуть. Спеціально для тебе виділив свої слова.

А після заяв, що готові навіть лопатами (і без допомоги), то не дивує курс на зменшення допомоги.
Де ще таких ... героїв знайдеш.

А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN

це по локоть, чи по плече?

А а як же Сі?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:32

  fox767676 написав:
"Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.


Это как раз нормально, а то спутали уже один раз гарантии с заверениями

як казав не шанований активістами Чаплига, партнерство - це секс без обов"язків.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:33

  fox767676 написав:ребята ну не надо
надо Фєдя, надо :wink: ми миротворці а не галімі пацифісти. :wink:
https://youtu.be/b11-37Me_a4?si=tvttcSSpD_dus4-1
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:35

  detroytred написав:
  _hunter написав:А вот и обещанная рука...
не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував міністр фінансів США Бессент, — CNN

Це перші півруки.
Друга буде показана в Мюнхені Волтцу і Рубіо.

В принципі, Трамп і Ко іншого і не очікують.
Всім вже все зрозуміло. Після обміну натяками.
Відбувається лише констатація прямих рухів.

Хоча дивно. Це вже якось занадто. Оті "копалини" в якості сплати Україна повинна була б віддати.
А так це вже якийсь треш..
Скоріше за все щось переробляють та домовляться.

єслі каждому давать, поломається ... так і рук на всіх не вистачить .. всіх багато а всього мало
flyman
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