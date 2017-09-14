Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42

konstantin kirovograd написав: Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям. Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.

Абсолютно верно. Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.Единственное ценное и на самом деле действительное могучее что есть у НАТО это ядерное оружие. Всё остальное армейское у них в той или иной степени деградации. Поразило, что армия Испании не смогла нам передать ни одного танка, потому что они у них все поломанные. Что?Запасов снарядов в хваленой армии Германии на пару месяцев такой как у нас широкомасштабной войны. И больше и быстро они произвести не могут, потому что бюрократия.Бестолковые якобы обучения наших солдат в различных странах НАТО. Любая наша боевая бригада самих инструкторов НАТО научит как воевать. А они просто отмывают деньги и приписывают зарплаты инструкторов в счет помощи Украине.За почти три года службы, у меня одна ассоциация со стандартами НАТО. Приезжает какой-то проверяющий. Естественно он ни хрена не понимает в Крапиве и Дельте, ему надо бумажную карту разложить три на три метра с пометками где-что. И он как Чапаев в эпизоде с картошкой будет пальцем тыкать по карте. И вдруг раздается стон проверяющего, почему не по стандартам НАТО. Это огневая точка должна быть обозначена не зеленым цветом, а синим. Чем вы вообще тут в зоне боевых действий занимаетесь.Дальше хуже, глаза проверяющего, обученного стандартом НАТО, вдруг выкатываются из орбит. Да вы что, это огневая точка у вас обозначена ромбиком, а надо квадратиком. До 7 утра привести всё по стандартам НАТО, все карты вплоть до командиров взводов, доложить в 7 утра об исполнении.