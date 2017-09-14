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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12621126221262312624>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 1.8 5 6
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
50%
3
Це загроза
17%
1
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
2
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
0
0
Інший варіант (напишіть у коментарях)
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:ребята ну не надо
надо Фєдя, надо :wink: ми миротворці а не галімі пацифісти. :wink:
https://youtu.be/b11-37Me_a4?si=tvttcSSpD_dus4-1

Вы что, хотите как в Алеппо?

Вот были светские иракцы при Хусейне
Хусейна убили, а всякие шиитские муктада-ассадровцы поломали их жизнь своими джихадами
Люди озверели и пошли в игиловцы, и стали муктада-ассадровцев сжигать и распинать, и учить остальных джихадистов правильному корану.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 13 лют, 2025 17:05, всього редагувалось 4 разів.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42

  konstantin kirovograd написав:Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.

Абсолютно верно. Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.
Единственное ценное и на самом деле действительное могучее что есть у НАТО это ядерное оружие. Всё остальное армейское у них в той или иной степени деградации. Поразило, что армия Испании не смогла нам передать ни одного танка, потому что они у них все поломанные. Что?
Запасов снарядов в хваленой армии Германии на пару месяцев такой как у нас широкомасштабной войны. И больше и быстро они произвести не могут, потому что бюрократия.
Бестолковые якобы обучения наших солдат в различных странах НАТО. Любая наша боевая бригада самих инструкторов НАТО научит как воевать. А они просто отмывают деньги и приписывают зарплаты инструкторов в счет помощи Украине.
За почти три года службы, у меня одна ассоциация со стандартами НАТО. Приезжает какой-то проверяющий. Естественно он ни хрена не понимает в Крапиве и Дельте, ему надо бумажную карту разложить три на три метра с пометками где-что. И он как Чапаев в эпизоде с картошкой будет пальцем тыкать по карте. И вдруг раздается стон проверяющего, почему не по стандартам НАТО. Это огневая точка должна быть обозначена не зеленым цветом, а синим. Чем вы вообще тут в зоне боевых действий занимаетесь.
Дальше хуже, глаза проверяющего, обученного стандартом НАТО, вдруг выкатываются из орбит. Да вы что, это огневая точка у вас обозначена ромбиком, а надо квадратиком. До 7 утра привести всё по стандартам НАТО, все карты вплоть до командиров взводов, доложить в 7 утра об исполнении.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:46

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:ребята ну не надо
надо Фєдя, надо :wink: ми миротворці а не галімі пацифісти. :wink:
https://youtu.be/b11-37Me_a4?si=tvttcSSpD_dus4-1

Вы что, хотите как в Алеппо?

Это вопрос к Трампу :) Вы что хотите закрыть глаза на 96 тыс.жертв ради мира в котором не замечать от 100тыс.жертв и разгребать войну на 8 млн.беженцев после, жертв тоже после посчитаем. Отличный план )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:53

stm

а почему вы у Байдена с Харрис ничего не спрашивали ?
Война шла, люди гибли, подвергались пыткам
А они по 2 танка в месяц и пртив "натовизации Украины"
Зато готовили к партизанской войне, ссылалилсь на опыт моджахедов и вьетконговцев
вы думаете моджахедов не пытают ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:00

  freeze написав:
  konstantin kirovograd написав:Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.

Абсолютно верно. Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.

Чому ви так думаєте? Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
*безбашеність не признак сили.
  freeze написав:Единственное ценное и на самом деле действительное могучее что есть у НАТО это ядерное оружие. Всё остальное армейское у них в той или иной степени деградации. Поразило, что армия Испании не смогла нам передать ни одного танка, потому что они у них все поломанные. Что?

ЧТО??? А скільки танків змогла б передати Іспанії Україна? :D :D Напевно також ні одного.
Але! В Іспанії ніяких загроз немає, а в України є.
  freeze написав:Запасов снарядов в хваленой армии Германии на пару месяцев такой как у нас широкомасштабной войны. И больше и быстро они произвести не могут, потому что бюрократия.

А у нас які були запаси? На скільки місяців. А ми скільки виготовляємо снарядів? Напевно в рази більше ніж Німеччина, так?
  freeze написав:Бестолковые якобы обучения наших солдат в различных странах НАТО. Любая наша боевая бригада самих инструкторов НАТО научит как воевать. А они просто отмывают деньги и приписывают зарплаты инструкторов в счет помощи Украине.
Це логічно. Тому що у нас війна, а в них ні. Буде війна у них це все дуже швидко вирішиться. Через рік війни польська/німецька армія буде в рази сильніша ніж українська.
  freeze написав:За почти три года службы, у меня одна ассоциация со стандартами НАТО. Приезжает какой-то проверяющий. Естественно он ни хрена не понимает в Крапиве и Дельте, ему надо бумажную карту разложить три на три метра с пометками где-что. И он как Чапаев в эпизоде с картошкой будет пальцем тыкать по карте. И вдруг раздается стон проверяющего, почему не по стандартам НАТО. Это огневая точка должна быть обозначена не зеленым цветом, а синим. Чем вы вообще тут в зоне боевых действий занимаетесь.
Дальше хуже, глаза проверяющего, обученного стандартом НАТО, вдруг выкатываются из орбит. Да вы что, это огневая точка у вас обозначена ромбиком, а надо квадратиком. До 7 утра привести всё по стандартам НАТО, все карты вплоть до командиров взводов, доложить в 7 утра об исполнении.

Це все дуже смішно, але коли почнеться реальна війна РФ з Європою, то європейці зроблять мільйон дронів і знищать москальську армію в нуль, випустять тисячі ракет і знищать російський нафто-газовий комплекс в нуль і війна закінчиться. А ви далі продовжите сміятись з їх "стандартів НАТО".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/KrcG6XbnwO4?si=7jPWJGn6BEFQ-nAi
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.

Цікаво на чому це ґрунтується? У поляків є підрозділи з бойовим досвідом? Всієї армії близько 200к брутто, і вона розіб'є вщент в кілька разів більшу за чисельністю і з бойовим досвідом армію?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:10

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
  konstantin kirovograd написав:Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.

Абсолютно верно. Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.

Чому ви так думаєте? Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
Интересно, на основе чего такая вера в мощь польской армии? :)
(Насчёт высказывания freeze тоже сомневаюсь, особенно о любой другой армии).

Це логічно. Тому що у нас війна, а в них ні. Буде війна у них це все дуже швидко вирішиться. Через рік війни польська/німецька армія буде в рази сильніша ніж українська.
...........
... коли почнеться реальна війна РФ з Європою, то європейці зроблять мільйон дронів і знищать москальську армію в нуль, випустять тисячі ракет і знищать російський нафто-газовий комплекс в нуль
Если успеют.
До того, как "війна закінчиться".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:15

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
Україна більше за всіх хоче миру.
-Зеленський

Нарешті Зеленський про це заявив. Потрібно було 3 роки війни, сотні тисяч смертей/каліцтв щоб це до нього дійшло. Але краще пізно ніж ніколи.

Очевидно що Трамп Зеленського вже продавив.
Тепер лишився путін. Чи продавить Трамп путіна і на яких умовах?

Зникло слово - справедливого.


Ну то просто любитель лайков набивал себе лайки для грядущих и похоже уже неизбежных выборов. Какой может быть справедливый мир при перманентной отдаче территории, существенном сокращении помощи Запада, полном провале мобилизации. Хорошая мина при плохой игре. Потужный. Мы сейчас в плохой позиции, не можем идти на переговоры, вот через время мы станем в сильную позицию (всегда интересно было какой механизм видит Зеленский по переходу в сильную позицию кроме фонтазий и НЛП-практики в своих видосиках).
путин методично ликвидировал даже малейших теоретически возможных оппонентов. Убиты Немцов, Навальный. Даже Жириновский восемьь раз вакцинирововшись от ковида от него и ласты склеил, может просроченный спутник кололи.
Тут Порошенко под вечные санкции. Дальше думаю, если Залужный будет непослушный, то уголовка ему за сдачу Юга в первые дни войны. И вообще надо запретить военным баллотироваться на выборах, чтоб не вылез условный Драпатый и не победил потужного.
Тимошенко понятно тоже под санкции за газовый контракт 2003 года. На Притулу тоже уголовка за воровство волонтерки, воровал или нет потом после выборов разберемся и даже извинимся. Поле зачищено, можно идти на выборы. Только тихо, не вспоминая обязательства не баллотироваться на второй срок. То было другое.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:16

  stm написав:
  fox767676 написав:[
..........
Вы что, хотите как в Алеппо?

Это вопрос к Трампу :) Вы что хотите закрыть глаза на 96 тыс.жертв ради мира в котором не замечать от 100тыс.жертв и разгребать войну на 8 млн.беженцев после, жертв тоже после посчитаем. Отличный план )

Трампу на это с высокой колокольни.
Впрочем, так же как было и Байдену.
Ни в Алеппо, ни в Украине нет их избирателей. :)
ЛАД
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