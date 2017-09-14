|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42
Вы что, хотите как в Алеппо?
Вот были светские иракцы при Хусейне
Хусейна убили, а всякие шиитские муктада-ассадровцы поломали их жизнь своими джихадами
Люди озверели и пошли в игиловцы, и стали муктада-ассадровцев сжигать и распинать, и учить остальных джихадистов правильному корану.
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 13 лют, 2025 17:05, всього редагувалось 4 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2903
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42
konstantin kirovograd написав:
Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.
Абсолютно верно. Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.
Единственное ценное и на самом деле действительное могучее что есть у НАТО это ядерное оружие. Всё остальное армейское у них в той или иной степени деградации. Поразило, что армия Испании не смогла нам передать ни одного танка, потому что они у них все поломанные. Что?
Запасов снарядов в хваленой армии Германии на пару месяцев такой как у нас широкомасштабной войны. И больше и быстро они произвести не могут, потому что бюрократия.
Бестолковые якобы обучения наших солдат в различных странах НАТО. Любая наша боевая бригада самих инструкторов НАТО научит как воевать. А они просто отмывают деньги и приписывают зарплаты инструкторов в счет помощи Украине.
За почти три года службы, у меня одна ассоциация со стандартами НАТО. Приезжает какой-то проверяющий. Естественно он ни хрена не понимает в Крапиве и Дельте, ему надо бумажную карту разложить три на три метра с пометками где-что. И он как Чапаев в эпизоде с картошкой будет пальцем тыкать по карте. И вдруг раздается стон проверяющего, почему не по стандартам НАТО. Это огневая точка должна быть обозначена не зеленым цветом, а синим. Чем вы вообще тут в зоне боевых действий занимаетесь.
Дальше хуже, глаза проверяющего, обученного стандартом НАТО, вдруг выкатываются из орбит. Да вы что, это огневая точка у вас обозначена ромбиком, а надо квадратиком. До 7 утра привести всё по стандартам НАТО, все карты вплоть до командиров взводов, доложить в 7 утра об исполнении.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19352
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4790 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:46
fox767676 написав:
Вы что, хотите как в Алеппо?
Это вопрос к Трампу
Вы что хотите закрыть глаза на 96 тыс.жертв ради мира в котором не замечать от 100тыс.жертв и разгребать войну на 8 млн.беженцев после, жертв тоже после посчитаем. Отличный план )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5518
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 16:53
stm
а почему вы у Байдена с Харрис ничего не спрашивали ?
Война шла, люди гибли, подвергались пыткам
А они по 2 танка в месяц и пртив "натовизации Украины"
Зато готовили к партизанской войне, ссылалилсь на опыт моджахедов и вьетконговцев
вы думаете моджахедов не пытают ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2903
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 17:00
freeze написав: konstantin kirovograd написав:
Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.
Абсолютно верно. Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.
Чому ви так думаєте? Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
*безбашеність не признак сили.
freeze написав:
Единственное ценное и на самом деле действительное могучее что есть у НАТО это ядерное оружие. Всё остальное армейское у них в той или иной степени деградации. Поразило, что армия Испании не смогла нам передать ни одного танка, потому что они у них все поломанные. Что?
ЧТО??? А скільки танків змогла б передати Іспанії Україна?
Напевно також ні одного.
Але! В Іспанії ніяких загроз немає, а в України є.
freeze написав:
Запасов снарядов в хваленой армии Германии на пару месяцев такой как у нас широкомасштабной войны. И больше и быстро они произвести не могут, потому что бюрократия.
А у нас які були запаси? На скільки місяців. А ми скільки виготовляємо снарядів? Напевно в рази більше ніж Німеччина, так?
freeze написав:
Бестолковые якобы обучения наших солдат в различных странах НАТО. Любая наша боевая бригада самих инструкторов НАТО научит как воевать. А они просто отмывают деньги и приписывают зарплаты инструкторов в счет помощи Украине.
Це логічно. Тому що у нас війна, а в них ні. Буде війна у них це все дуже швидко
вирішиться. Через рік війни польська/німецька армія буде в рази сильніша ніж українська.
freeze написав:
За почти три года службы, у меня одна ассоциация со стандартами НАТО. Приезжает какой-то проверяющий. Естественно он ни хрена не понимает в Крапиве и Дельте, ему надо бумажную карту разложить три на три метра с пометками где-что. И он как Чапаев в эпизоде с картошкой будет пальцем тыкать по карте. И вдруг раздается стон проверяющего, почему не по стандартам НАТО. Это огневая точка должна быть обозначена не зеленым цветом, а синим. Чем вы вообще тут в зоне боевых действий занимаетесь.
Дальше хуже, глаза проверяющего, обученного стандартом НАТО, вдруг выкатываются из орбит. Да вы что, это огневая точка у вас обозначена ромбиком, а надо квадратиком. До 7 утра привести всё по стандартам НАТО, все карты вплоть до командиров взводов, доложить в 7 утра об исполнении.
Це все дуже смішно, але коли почнеться реальна війна РФ з Європою
, то європейці зроблять мільйон дронів і знищать москальську армію в нуль, випустять тисячі ракет і знищать російський нафто-газовий комплекс в нуль і війна закінчиться. А ви далі продовжите сміятись з їх "стандартів НАТО".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6101
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 17:09
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4988
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9102 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 13 лют, 2025 17:10
andrijk777 написав:
Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
Цікаво на чому це ґрунтується? У поляків є підрозділи з бойовим досвідом? Всієї армії близько 200к брутто, і вона розіб'є вщент в кілька разів більшу за чисельністю і з бойовим досвідом армію?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35366
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8135 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 13 лют, 2025 17:10
andrijk777 написав: freeze написав: konstantin kirovograd написав:
Я уверен что Швеция и месяц бы не продержалась но учит нас что мы должны соответствовать условиям.
Абсолютно верно. Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.
Чому ви так думаєте? Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
Интересно, на основе чего такая вера в мощь польской армии?
(Насчёт высказывания freeze
тоже сомневаюсь, особенно о любой другой армии).
Це логічно. Тому що у нас війна, а в них ні. Буде війна у них це все дуже швидко вирішиться. Через рік війни польська/німецька армія буде в рази сильніша ніж українська.
...........
... коли почнеться реальна війна РФ з Європою, то європейці зроблять мільйон дронів і знищать москальську армію в нуль, випустять тисячі ракет і знищать російський нафто-газовий комплекс в нуль
Если успеют.
До того, как "війна закінчиться".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32837
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 13 лют, 2025 17:15
detroytred написав: andrijk777 написав:
Україна більше за всіх хоче миру.
-Зеленський
Нарешті Зеленський про це заявив. Потрібно було 3 роки війни, сотні тисяч смертей/каліцтв щоб це до нього дійшло. Але краще пізно ніж ніколи.
Очевидно що Трамп Зеленського вже продавив.
Тепер лишився путін. Чи продавить Трамп путіна і на яких умовах?
Зникло слово - справедливого.
Ну то просто любитель лайков набивал себе лайки для грядущих и похоже уже неизбежных выборов. Какой может быть справедливый мир при перманентной отдаче территории, существенном сокращении помощи Запада, полном провале мобилизации. Хорошая мина при плохой игре. Потужный. Мы сейчас в плохой позиции, не можем идти на переговоры, вот через время мы станем в сильную позицию (всегда интересно было какой механизм видит Зеленский по переходу в сильную позицию кроме фонтазий и НЛП-практики в своих видосиках).
путин методично ликвидировал даже малейших теоретически возможных оппонентов. Убиты Немцов, Навальный. Даже Жириновский восемьь раз вакцинирововшись от ковида от него и ласты склеил, может просроченный спутник кололи.
Тут Порошенко под вечные санкции. Дальше думаю, если Залужный будет непослушный, то уголовка ему за сдачу Юга в первые дни войны. И вообще надо запретить военным баллотироваться на выборах, чтоб не вылез условный Драпатый и не победил потужного.
Тимошенко понятно тоже под санкции за газовый контракт 2003 года. На Притулу тоже уголовка за воровство волонтерки, воровал или нет потом после выборов разберемся и даже извинимся. Поле зачищено, можно идти на выборы. Только тихо, не вспоминая обязательства не баллотироваться на второй срок. То было другое.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19352
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4790 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Чет 13 лют, 2025 17:16
stm написав: fox767676 написав:
[
..........
Вы что, хотите как в Алеппо?
Это вопрос к Трампу
Вы что хотите закрыть глаза на 96 тыс.жертв ради мира в котором не замечать от 100тыс.жертв и разгребать войну на 8 млн.беженцев после, жертв тоже после посчитаем. Отличный план )
Трампу на это с высокой колокольни.
Впрочем, так же как было и Байдену.
Ни в Алеппо, ни в Украине нет их избирателей.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32837
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|85536
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|259533
|
|
|6076
|905402
|
|