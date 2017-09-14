Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 17:18
Faceless написав: andrijk777 написав:
Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
Цікаво на чому це ґрунтується? У поляків є підрозділи з бойовим досвідом? Всієї армії близько 200к брутто, і вона розіб'є вщент в кілька разів більшу за чисельністю і з бойовим досвідом армію?
цілком згоден , бо власне бойових солдат в армії в кращому випадку 30% тому з тих 200 по факту на передовій буде воювати 60 тис
yama
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Додано: Чет 13 лют, 2025 17:20
Faceless написав: andrijk777 написав:
Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
Цікаво на чому це ґрунтується? У поляків є підрозділи з бойовим досвідом? Всієї армії близько 200к брутто, і вона розіб'є вщент в кілька разів більшу за чисельністю і з бойовим досвідом армію?
Ви питаєте про гіпотетичний напад(аналогічний нашому 2022) чи про реальний напад РФ на Польщу в майбутньому?
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andrijk777
в Чет 13 лют, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Додано: Чет 13 лют, 2025 17:21
freeze Жириновский был мало-мальски серьёзным оппонентом разве что в самом начале и давно уже таким не являлся. В лучшем случае, "контролируемая оппозиция".
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Додано: Чет 13 лют, 2025 17:24
andrijk777 написав: Faceless написав: andrijk777 написав:
Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
Цікаво на чому це ґрунтується? У поляків є підрозділи з бойовим досвідом? Всієї армії близько 200к брутто, і вона розіб'є вщент в кілька разів більшу за чисельністю і з бойовим досвідом армію?
Ви питаєте про гіпотетичний напад(аналогічний нашому 2022) чи про реальний напад РФ на Польщу?
Странный вопрос.
А что, уже был реальный?
Поляки могут надеяться только на 5 статью.
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Чет 13 лют, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 17:27
Xenon
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Додано: Чет 13 лют, 2025 17:29
Xenon написав:
‼️
Трамп і путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до Великодня (20-го квітня), або 9-го травня, – FT з ̶п̶о̶с̶и̶л̶а̶н̶н̶я̶м̶ ̶н̶а̶ ̶у̶к̶р̶а̶ї̶н̶с̶ь̶к̶и̶х̶ ̶т̶а̶ ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ ̶в̶и̶с̶о̶к̶о̶п̶о̶с̶т̶а̶в̶л̶е̶н̶и̶х̶ ̶ч̶и̶н̶о̶в̶н̶и̶к̶і̶в̶.̶. https://www.ft.com/content/2bf263a0-976 ... 9940a49efb
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