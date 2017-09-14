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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1262112622126231262412625>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2 5 12
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
50%
6
Це загроза
8%
1
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
4
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
8%
1
Інший варіант (напишіть у коментарях)
0
0
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:29

  Xenon написав:
‼️Трамп і путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до Великодня (20-го квітня), або 9-го травня, – FT з ̶п̶о̶с̶и̶л̶а̶н̶н̶я̶м̶ ̶н̶а̶ ̶у̶к̶р̶а̶ї̶н̶с̶ь̶к̶и̶х̶ ̶т̶а̶ ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ ̶в̶и̶с̶о̶к̶о̶п̶о̶с̶т̶а̶в̶л̶е̶н̶и̶х̶ ̶ч̶и̶н̶о̶в̶н̶и̶к̶і̶в̶.̶.

https://www.ft.com/content/2bf263a0-976 ... 9940a49efb


з посилянням на forum.finance.ua
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:39

  detroytred написав:
  fox767676 написав:detroytred
я ж іх не в окоп жену
вони роблялять так щоб хтось робив, так щоб хтось третій щось робив
тобто взагалі сумніви що вони щось роблять , більш того, щось здатні робити
якась трастова піраміда що завалюеться, а українці - самі лохуваті інвестори з усіх, бо інші встигли зафіксувати збитки та зіскочити
Українські еліти...
Перш за все в державі (її розвитку, рівні обороздатності та ін.) повинні бути зацікавлені еліти країни.
Бо саме вони приймають рішення, тримають в своїх спітнілих ручонках всі важелі в країні та суспільстві.
Через що впливають на пересічних, на все суспільство.
Помилково описані умови задачі- приведуть до помилкової відповіді...
На пальцях
Є той хто ставить завдання
Є той хто його виконує....
Між тими хто ставить і хто виконує -існує прошарок тих хто контролює
При чому , для тих хто виконує-
контроль може бути позитивний - підказують як зробити краще
може бути негативним - змушують робити так як вважають за потрібне

Деколи контролюючий орган вказує правильно -але виконавці вважають що над ними знущаються і роблять по своєму...

Наприклад
Порошенко закликав готуватись до війни ( і все робив що відповідало цим закликам)
Але населення захотіло красивих рішень і прогнало Порошенка.
Чи мало право на це населення? - так мало
Порошенко був при владі- Зеленський йшов до влади..
якщо все вирішують можновладці то Зеленський ПОВИНЕН був програти ( бо як показала історія-Порошенко був правий з своїм АрМоВіром....)
але НАСЕЛЕННЯ обрало Зеленського - питання - то чому тепер виявляється що ВЛАДА яку ОБРАЛИ-погана?
може тому що ТІ ХТО ОБРАВ - винуваті.

Бо якось не працює теза про всесилля можновладців, бо в 2019 - саме можновладці програли.

ПС
найсильніший(найвпливовіший/найсправедливіший) в цьому світі - БОГ
то як так виходить що останній допустив Війну?
Якщо припустите що населення наказують за гріхи - то прийдеться признати що винувате населення а не можновладці....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 17:53

птиц меньше стало
это как-то связано с войной ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:01

Умови мирної угоди вже укладені за спиною Зеленського, — Bloomberg

В США дали зрозуміти, що рішення буде прийнято без України. Як пише видання, найгірший страх українського президента став реальністю — умови мирної угоди обговорюють без нього та за спиною.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:02

Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.

Цікаво на чому це ґрунтується? У поляків є підрозділи з бойовим досвідом? Всієї армії близько 200к брутто, і вона розіб'є вщент в кілька разів більшу за чисельністю і з бойовим досвідом армію?

Ви питаєте про гіпотетичний напад(аналогічний нашому 2022) чи про реальний напад РФ на Польщу в майбутньому?
Будь-який з варіантів гіпотетичний і для Польщі був би фатальний
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:04

  andrijk777 написав:Чому ви так думаєте? Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
*безбашеність не признак сили.

Я высокого мнения о польской армии, даже думаю по силе это лучшая армия европейского НАТО. Но естественно она далеко на сегодня отстает от украинской армии. Во-первых малочисленная, во-вторых живет по стандартам НАТО и не имеет никакого практического опыта. Последний плюс у них был, что сто лет назад разбили голодранцев Тухачевского на лошадях и с винтовками Мосина. И затем запомнилась польская армия только быстрой сдачей территории в борьбе с превосходящими силами противника.
Безбашенность это сила духа. Без безбашенности украинской армии, которая борется за каждый клочок земли, орки уже в апреле 2022 года были бы в Киеве.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:07

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:ребята ну не надо
надо Фєдя, надо :wink: ми миротворці а не галімі пацифісти. :wink:
https://youtu.be/b11-37Me_a4?si=tvttcSSpD_dus4-1


fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:07

Все буде добре!©

  Wirująświatła написав:
Умови мирної угоди вже укладені за спиною Зеленського, — Bloomberg

В США дали зрозуміти, що рішення буде прийнято без України. Як пише видання, найгірший страх українського президента став реальністю — умови мирної угоди обговорюють без нього та за спиною.


А якщо такий поворот:

Приносять Зе на підпис мирну угоду, а Зе викладає ту угоду у свій відосик і каже: Бачите народе, що вони вирішили БЕЗ НАС?
Тому, я таке підписувати не буду!
Тому, залишаю пост президента!

І поки пересічні дивляться цей відосик, Зе вже десь закордоном відламує клешню лобстера... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 13 лют, 2025 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:07

  freeze написав:орки уже в апреле 2022 года были бы в Киеве.
их всего 200 тыс нападо включая херсон, Мелитополь, Мариуполь, Черниговкую, Сумскую и Харьковскую области. Загуглите кто ехал брать Киев росгвардия с дубинками.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:10

  Успіх написав:І поки пересічні дивляться цей відосик, Зе вже десь закордоном відламує клешню лобстера..
как бы его самого лобстеры не съели)
Wirująświatła
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