‼️Трамп і путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до Великодня (20-го квітня), або 9-го травня, – FT з ̶п̶о̶с̶и̶л̶а̶н̶н̶я̶м̶ ̶н̶а̶ ̶у̶к̶р̶а̶ї̶н̶с̶ь̶к̶и̶х̶ ̶т̶а̶ ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ ̶в̶и̶с̶о̶к̶о̶п̶о̶с̶т̶а̶в̶л̶е̶н̶и̶х̶ ̶ч̶и̶н̶о̶в̶н̶и̶к̶і̶в̶.̶.
fox767676 написав:detroytred я ж іх не в окоп жену вони роблялять так щоб хтось робив, так щоб хтось третій щось робив тобто взагалі сумніви що вони щось роблять , більш того, щось здатні робити якась трастова піраміда що завалюеться, а українці - самі лохуваті інвестори з усіх, бо інші встигли зафіксувати збитки та зіскочити
Українські еліти... Перш за все в державі (її розвитку, рівні обороздатності та ін.) повинні бути зацікавлені еліти країни. Бо саме вони приймають рішення, тримають в своїх спітнілих ручонках всі важелі в країні та суспільстві. Через що впливають на пересічних, на все суспільство.
Помилково описані умови задачі- приведуть до помилкової відповіді... На пальцях Є той хто ставить завдання Є той хто його виконує.... Між тими хто ставить і хто виконує -існує прошарок тих хто контролює При чому , для тих хто виконує- контроль може бути позитивний - підказують як зробити краще може бути негативним - змушують робити так як вважають за потрібне
Деколи контролюючий орган вказує правильно -але виконавці вважають що над ними знущаються і роблять по своєму...
Наприклад Порошенко закликав готуватись до війни ( і все робив що відповідало цим закликам) Але населення захотіло красивих рішень і прогнало Порошенка. Чи мало право на це населення? - так мало Порошенко був при владі- Зеленський йшов до влади.. якщо все вирішують можновладці то Зеленський ПОВИНЕН був програти ( бо як показала історія-Порошенко був правий з своїм АрМоВіром....) але НАСЕЛЕННЯ обрало Зеленського - питання - то чому тепер виявляється що ВЛАДА яку ОБРАЛИ-погана? може тому що ТІ ХТО ОБРАВ - винуваті.
Бо якось не працює теза про всесилля можновладців, бо в 2019 - саме можновладці програли.
ПС найсильніший(найвпливовіший/найсправедливіший) в цьому світі - БОГ то як так виходить що останній допустив Війну? Якщо припустите що населення наказують за гріхи - то прийдеться признати що винувате населення а не можновладці....
andrijk777 написав:Чому ви так думаєте? Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я. *безбашеність не признак сили.
Я высокого мнения о польской армии, даже думаю по силе это лучшая армия европейского НАТО. Но естественно она далеко на сегодня отстает от украинской армии. Во-первых малочисленная, во-вторых живет по стандартам НАТО и не имеет никакого практического опыта. Последний плюс у них был, что сто лет назад разбили голодранцев Тухачевского на лошадях и с винтовками Мосина. И затем запомнилась польская армия только быстрой сдачей территории в борьбе с превосходящими силами противника. Безбашенность это сила духа. Без безбашенности украинской армии, которая борется за каждый клочок земли, орки уже в апреле 2022 года были бы в Киеве.