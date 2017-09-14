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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:10
Wirująświatła написав:
Умови мирної угоди вже укладені за спиною Зеленського, — Bloomberg
В США дали зрозуміти, що рішення буде прийнято без України. Як пише видання, найгірший страх українського президента став реальністю — умови мирної угоди обговорюють без нього та за спиною.
Зеля сказал,что не примет никакую угоду без Украины. В новостях есть.
У меня один вопрос-Трамп просто отойдет наблюдать как нас будут гасить (впрочем довольно долго)- или поможет хуйлу всякими разоблачениями,недемократичностью и так далее,что бы ускорить процесс?
То,что Трамп дружит с хуйлом,после вчера стало неоспоримым.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:13
freeze написав:
Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.
почему то Украинская армия выпрашивает оружие у стран НАТО, а не наоборот. Можно еще военные бюджеты сравнить. Или сила армии не в оружии и не в деньгах? В чем тогда?
Приезжает какой-то проверяющий. Естественно он ни хрена не понимает в Крапиве и Дельте, ему надо бумажную карту разложить три на три метра с пометками где-что. И он как Чапаев в эпизоде с картошкой будет пальцем тыкать по карте. И вдруг раздается стон проверяющего, почему не по стандартам НАТО. Это огневая точка должна быть обозначена не зеленым цветом, а синим. Чем вы вообще тут в зоне боевых действий занимаетесь.
Дальше хуже, глаза проверяющего, обученного стандартом НАТО, вдруг выкатываются из орбит. Да вы что, это огневая точка у вас обозначена ромбиком, а надо квадратиком. До 7 утра привести всё по стандартам НАТО, все карты вплоть до командиров взводов, доложить в 7 утра об исполнении.
как этот эпизод подтверждает силу украинской армии и слабость армий НАТО? В штабе не хватило ума нарисовать квадратики вместо ромбиков? так в любом вузе они провалили бы экзамен по черчению. В этой ситуации дурак не проверяющий, у него работа такая ездить и сверять ромбики/квадратики.
(я не даю оценок украинской армии из за своей некомпетентности в этом вопросе, просто увидел нестыковки и противоречия в вашем тексте).
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 13 лют, 2025 18:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:20
Зеленський не бачить ворога в Путіні, але знайшов його в Порошенку
У минулому залишилися пафосні саміти миру і красиві фоточки на фоні швейцарських гір з Гарріс та іншими світовими лідерами за спиною. Три роки дипломатії у стилі бикоко демонструють повний провал, нас лише інформують про якісь домовленості з Путіним. Головне, аби ці домовленості відбувалися не за рахунок України.
Накидування фекалій на адміністрацію Байдена за "не таку" допомогу не допомогло сподобатися адміністрації Трампа. Новий американський президент публічно заявляє, що Україна має повернути всю допомогу, яку нам надали раніше, аби ми встояли. За кожну копійку прийдеться платити Україні. В цей час влада продовжує красти і купує старе російське атомне обладнання.
Здається, кожному українцю очевидно, які виклики стоять перед нами. Країна тримається на крові і жертовності ЗСУ. Уже одинадцятий рік. Уже третій рік в особливо кривавому протистоянні з жорстоким ворогом, який може здолати нас зараз не на полі бою, а всередині. Бо українська влада відкриває ворота в пекло, розколюючи країну і даруючи Кремлю такі щедрі подарунки, про які він і не мріяв. Накриваючи втомлене, зморене, емоційно розхитане суспільство новими хвилями зневаги і протистояння.
Зеленський і його 5-6 менеджерів їдуть на Мюнхенську конференцію, й замість готуватися до важких розмов з міжнародними партнерами, посилюючи антипутінську коаліцію, блокують відрядження туди Порошенка, який мав там десятки запланованих зустрічей, аби посилити українські позиції, показати єдність всіх українських політичних еліт щодо нашої територіальної цілісності і суверенітету.
На Банковій перемогли фобії, а не здоровий глузд, на Порошенка наклали санкції. Це матиме довготривалі наслідки для нашої євроінтеграції, бо ЄС не зможе закрити очі на політичний тиск на лідера опозиції. Під загрозою відкриття кластеру "основи".
Зеленський власними руками подарував аргументи всім україноскептикам, що ми не готові до членства в ЄС і НАТО. Бо поки наша Армія демонструє найкращі НАТОвські стандарти, ті, хто вже 6 років у владі, тягнуть країну в авторитаризм, знищили свободу слова, топчуться по правах людини, обнулили парламент як незалежну інституцію, руйнують децентралізацію і всі державні інституції. Вони просто хакнули ці державні інституції, заселивши їх Колями, Марʼянами і недолугими міністрами та аферистами всіх мастей і фасонів.
Зеленський і Стефанчук як члени РНБО, яким не муляє повна зала ОПЗЖ, але свербить Порошенко і Європейська Солідарність, спровокували масштабну парламентську кризу. Все. Зеленський і слуги залишаються тепер сам на сам з ОПЗЖ і з ними будуть приймати найтемніші рішення. Молодці! Так переможемо.
Арешти бойових командирів демотивують армію. Щоденні погрози мерам демотивують місцеве самоврядування.
Але найстрашніше те, що нинішня владна команда своєю недолугою поведінкою всередині і назовні послаблює Україну. Уже порушено ключовий, фундаментальний принцип – нічого про Україну без України. А після останніх сумасбродних рішень Зеленського наші партнери будуть ще більше розчаровані і це матиме наслідки для підтримки країни.
Можна створити 10 міністерств єдності і прийняти 100 постанов про день молитви, але якщо в твоєму серці тільки злоба і помста, страх за себе і ненависть до всіх, хто не з тобою, на виході буде одне – розкол, а не обʼєднання країни. Як можна бути президентом такого великого народу і залишатися таким дрібʼязковим і мстивим? Не перемігши власні фобії, важко буде перемогти путіна...
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:23
Wirująświatła написав: freeze написав:
Украинская армия несмотря на все недостатки является на сегодня самой безбашенной и сильной армией Европы. Любая другая армия НАТО в аналогичных условиях давно бы капитулировала и разбежалась.
почему то Украинская армия выпрашивает оружие у стран НАТО, а не наоборот. Можно еще военные бюджеты сравнить. Или сила армии не в оружии и не в деньгах? В чем тогда?
Приезжает какой-то проверяющий. Естественно он ни хрена не понимает в Крапиве и Дельте, ему надо бумажную карту разложить три на три метра с пометками где-что. И он как Чапаев в эпизоде с картошкой будет пальцем тыкать по карте. И вдруг раздается стон проверяющего, почему не по стандартам НАТО. Это огневая точка должна быть обозначена не зеленым цветом, а синим. Чем вы вообще тут в зоне боевых действий занимаетесь.
Дальше хуже, глаза проверяющего, обученного стандартом НАТО, вдруг выкатываются из орбит. Да вы что, это огневая точка у вас обозначена ромбиком, а надо квадратиком. До 7 утра привести всё по стандартам НАТО, все карты вплоть до командиров взводов, доложить в 7 утра об исполнении.
как этот эпизод подтверждает силу украинской армии и слабость армий НАТО? Не хватило ума нарисовать квадратики вместо ромбиков? так в любом вузе они провалили бы экзамен по черчению. В этой ситуации дурак не проверяющий, у него работа такая ездить и сверять ромбики/квадратики.
>>> Или сила армии не в оружии и не в деньгах? В чем тогда?
Сложный и сильно дискуссионный вопрос: если лопатами воевать - это одно. Если "как то иначе" - другое.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:26
_hunter написав:
Сложный и сильно дискуссионный вопрос: если лопатами воевать - это одно. Если "как то иначе" - другое.
в детстве мы хвастались чей папа сильнее и кого он побьёт. Аргументами выступали мечты и хотелки. Поскольку папы между собой так и не подрались истина осталась за кадром.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:26
Wirująświatła написав:
Или сила армии не в оружии и не в деньгах? В чем тогда?
Тут был недавно наглядный пример в чем сила. Голодранцы в Афганистане натянули на кукан оружие и деньги, плюс под конец еще цинично унизили умыкнув у НАТО вооружения на сотни миллиардов и поиздевавшись видео в кабульском аэропорту, повторив циничное издевательство других вьетнамских голодранцев над могучими и великими в сайгонском аэропорту.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:27
freeze написав: Wirująświatła написав:
Или сила армии не в оружии и не в деньгах? В чем тогда?
Тут был недавно наглядный пример в чем сила. Голодранцы в Афганистане натянули на кукан оружие и деньги, плюс под конец еще цинично унизили умыкнув у НАТО вооружения на сотни миллиардов и поиздевавшись видео в кабульском аэропорту, повторив циничное издевательство других вьетнамских голодранцев над могучими и великими в сайгонском аэропорту.
ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира
по крайней мере у нас на форуме.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:35
fox767676 написав:stm
а почему вы у Байдена с Харрис ничего не спрашивали ?
Які до них питання? Зброю надавали безкоштовно, гроші теж, суверенітет і цілісність України підтримували, пу в Гаагу і т.п. Що з переліченого ми отримаємо від Трампа? Зброя і гроші - в обмін на корисні копалини, суверенітет і цілісність - "можливо Україна колись буде російською", і суддю, що видав ордер пу в Гаагу покарав. І це ми ще не все знаємо, почекайте..
fox767676 написав:
Война шла, люди гибли, подвергались пыткам
А они по 2 танка в месяц и пртив "натовизации Украины"
Війна зупинена? Люди не гинуть і катувань немає? Трамп за натовізацію України? Про зброю від Трампа ще рано говорити, ми поки отримуємо те, що Байден відписав.
Питання у мене до ЄС. Ось хто мав би зробити все можливе для України, тому що це загроза їх безпеці. Як мінімум могли б прийняти Україну в ЄС. Це не вимагало великих зусиль і грошей, зате б гарантувало збереження суверенітету. Натомість вони прогаяли купу часу, хоча могли б раніше передати снаряди і техніку, що врятувало б купу життів і частину територій.. Тепер будуть як у прислів'ї - "жадібний сплачує двічі".
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:41
Politico: Трамп держал Шольца в неведении о своем мирном плане по Украине.
▪️Олаф Шольц заявил, что он рассчитывал на продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона.
▪️Президент США Дональд Трамп, похоже, не сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу о своем сенсационном мирном плане по Украине, несмотря на важную роль Германии в поставках вооружений и финансовой помощи Киеву.
▪️Шольц дал интервью POLITICO в среду, всего за несколько часов до неожиданного объявления администрации Трампа о намерении вести мирные переговоры без участия европейских лидеров, фактически соглашаясь на передачу части украинской территории России и настаивая на том, чтобы Европа взяла на себя основную долю военной и финансовой помощи.
▪️В разговоре с Berlin Playbook Шольц отметил, что исходя из его контактов с Трампом и его советниками, у него сложилось впечатление, что США не пойдут на столь резкий разворот в своей политике поддержки Украины.
▪️«Переговоры, которые я вел с [Трампом], а также переговоры, которые вели мои советники с его советниками, позволяют надеяться и предполагать, что США продолжат поддерживать Украину», — заявил Шольц в интервью подкасту POLITICO Berlin Playbook всего за несколько часов до того, как Трамп фактически объявил о прекращении американской помощи Киеву в его сопротивлении российскому «вторжению».
▪️Канцелярия Шольца пока не прокомментировала последние события. Однако тот факт, что канцлер крупнейшей экономики ЕС не был осведомлен о планах Вашингтона, говорит о том, что его ожидания относительно трансатлантического единства могли быть ошибочными.
▪️В ближайшие дни внимание будет приковано к Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
▪️В Мюнхене Вэнс также планирует переговоры с Фридрихом Мерцем, вероятным будущим канцлером Германии, что станет первой встречей представителя администрации Трампа с лидером немецких консерваторов, имеющих все шансы возглавить правительство после парламентских выборов 23 февраля
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:41
Faceless написав: andrijk777 написав: Faceless написав:
Цікаво на чому це ґрунтується? У поляків є підрозділи з бойовим досвідом? Всієї армії близько 200к брутто, і вона розіб'є вщент в кілька разів більшу за чисельністю і з бойовим досвідом армію?
Ви питаєте про гіпотетичний напад(аналогічний нашому 2022) чи про реальний напад РФ на Польщу в майбутньому?
Будь-який з варіантів гіпотетичний і для Польщі був би фатальний
Ну варіанти гіпотетичні, але розклади сил сторін реальні.
Отже питання перше: де РФ сформує ударні сили для наступу? Кордону з Польщею майже немає. Чи ви думаєте РФ "незамітно" запихне 600К в Калінінградську область? Білорусь - також поганий варіант це показала операція наступу на Київ.
В любому випадку час на мобілізацію буде - місяць буде точно.
Тому питання друге: чому Польща не може мобілізувати пів мільйона людей? В чому проблема?
Питання третє: за місяць можна побудувати якісь украплення на кордоні? Я думаю можна.
Наша війна показала - взяти украплені райони надзвичайно важко.
Питання четверте: як думаєте Німеччина дасть Польщі війська в допомогу? Я думаю дасть. Зброю дасть? Я думаю 100% дасть. Я думаю половина Європи дадуть багато зброї Польщі.
Тепер РФ. А чим РФ буде наступати??? Пішки чи на "буханках"? Чи може на ослах.
Танків у них вже мало, бех мало, снарядів на складах не мільйони, поливати все артою не вийде. Дрони вони роблять, але тут важлива кількість.
Тепер ключовий момент любої сучасної війни - авіація. Тут в РФ повний швах. Польща вже замовила F-35. Тобто на початок війни вони будуть. Що їм протиставить РФ? Застарілі сушки і міги?.
+ ще союзники(а не партнери
) точно підкинуть Польщі ще літаків. Тотальна перевага в повітрі дає дуже багато козирів, не буду розказувати.
Приблизно так.
Головне полякам витримати перший удар. Україна не змогла його витримати - тому що не готувалась. А з часом(за півроку-рік) за допомогою союзників поляки розіб'ють москалів вщент.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 13 лют, 2025 19:00, всього редагувалось 3 разів.
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