Обозреватель Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюеш: «Трамп и Путин хотят договориться, Европу игнорируют: предательство Украины идет своим чередом».

▪️Всегда было ясно, что победа Дональда Трампа на выборах приведет к изменению курса американской политики в отношении Украины. Во время предвыборной кампании Трамп достаточно ясно дал понять, что его не волнует будущее этой далекой страны и что он считает миллиарды долларов, потраченные на оборону от России, пустой тратой.



▪️Теперь он сделал первый шаг к реализации своих идей в ходе продолжительного телефонного разговора с главой Кремля Путиным: США и Россия договорились немедленно начать мирные переговоры. Пока что они проходят через головы украинцев — запланированы встречи американской и российской делегаций, а также встречи на высшем уровне в Москве и Вашингтоне. Путин уже может мечтать о том, чтобы американский президент был рядом с ним в VIP-галерее на Красной площади в мае на торжествах по случаю победы над нацистской Германией 80 лет назад.



▪️Трамп преподносит все это как важный шаг к миру, но на самом деле он просто вручил врагу Запада престижную победу: Путин фактически реабилитирован; тот факт, что он является величайшим военным преступником современности, больше не упоминается. Более того, действия Трампа полностью соответствуют мировоззрению Путина: крупные игроки делят власть и сферы влияния между собой, а мелкие и слабые — лишь маневрирующая масса. Путин возвращает себе желанное место за столом мировых держав.



▪️Конечно, для спасения жизней и достижения мира иногда приходится садиться за стол переговоров с самыми злобными фигурами. Но США делают это с позиции слабости. Только для того, чтобы русские захотели говорить, американцы капитулируют по ключевым вопросам. Новый министр обороны Пит Хегсет сформулировал их в тот же день во время своего инаугурационного визита в Европу: Украина должна отказаться от территории в рамках мирного урегулирования и не должна вступать в НАТО.



▪️Более того, США отступают на второй план в Европе, как того и требовал Путин перед конфликтом. «Четкие стратегические реалии лишают Соединенные Штаты возможности быть главным гарантом безопасности в Европе», — заявил Хегсет в Брюсселе. Это поворотный момент после восьми десятилетий американского доминирования в архитектуре безопасности континента.



▪️Конкретно, по словам главы Пентагона, это означает, что США не будут участвовать в силах по обеспечению прекращения огня на Украине и не дадут европейцам обещания о помощи в случае, если их миротворческие контингенты попадут под российский огонь. Европа должна сама понять, как ей справиться с российской угрозой, в то время как Америка хочет сосредоточиться на Китае и Тихоокеанском регионе. Формально НАТО все еще существует. Но без американской поддержки в главном вопросе безопасности континента вся структура рискует развалиться.



▪️Путин может поздравить себя с тем, что американцы пошли на уступки. По логике переговоров это лишь прелюдия, и Россия добьется гораздо большего. Путин не довольствуется простым замораживанием конфликта, а требует больших территориальных уступок, смены правительства в Киеве и масштабного разоружения украинской армии. Не исключено, что его аппетит разгорелся настолько, что он стремится подчинить себе всю Украину. Американская незаинтересованность и отсутствие лидерства со стороны Европы, скорее всего, подтолкнут его к максималистским требованиям.



▪️Путин только что на собственном опыте убедился, как легко Трамп, хвастливый «мастер переговоров», может быть обманут: на этой неделе в ходе обмена пленными Кремль добился освобождения россиянина, находящегося в американской тюрьме. Этот человек имеет связи с режимом, является миллиардным мошенником и известным киберпреступником. Взамен Москве пришлось отдать лишь одну мелкую рыбешку — американского учителя, попавшего в российскую систему правосудия по пустяковому делу. Для Трампа это не имеет значения; для него важнее было трубить об освобождении заложника как о крупном успехе



Стремление Белого дома преждевременно объявить о прорыве, вероятно, проявится и в более широком масштабе, на предстоящих мирных переговорах. Однако в этом кроется и причина возможного провала. Трамп и Путин в конечном итоге преследуют совершенно разные цели.



▪️В то время как американцы, вероятно, предпочли бы быстрое прекращение огня, чтобы можно было перейти к другим делам, Кремль заинтересован в том, чтобы играть на время. В военном отношении Россия не вынуждена идти на быстрые компромиссы. Она может продолжать повышать цену прекращения огня, например, требуя прекращения санкций.



▪️В то же время вполне возможно, что Путин согласится на временное прекращение огня под предлогом готовности к компромиссу, но не даст гарантий безопасности Украине. Результатом станет фиктивный мир и вакуум безопасности, в котором Россия в любой момент может нанести новый военный удар.



▪️Рано или поздно Трампу придется осознать, что его возможности по ведению переговоров с Россией слишком ограничены, чтобы достичь мира, выгодного и для США. До сих пор он привлекал внимание в основном своим соблюдением правил. В качестве возможных средств давления он использовал только экономические инструменты, в первую очередь идею ограничения нефтяных доходов России.



▪️Однако Путин убедительно продемонстрировал, что он может подчинить экономику своим властно-политическим целям и подорвать санкции. На него произведут впечатление только события на поле боя. Пока что Трамп не хочет ничего знать о дальнейшей американской военной помощи Украине, но это было бы самым сильным средством давления, чтобы заставить русских пойти на компромисс.



▪️Быстрого переосмысления ситуации в Вашингтоне ожидать не стоит. В отличие от первого президентского срока, умиротворяющему курсу Трампа не мешают ни благоразумные советники, ни оппозиция внутри партии. Президент только что отодвинул на второй план своего специального посланника по Украине Кита Келлога — сотрудника, который ранее наиболее четко высказывался о необходимости сильной Украины, оснащенной западным оружием.



▪️Для Республиканской партии также характерны трусость и страх перед гневом президента. Восемь лет назад прямолинейные политики-секьюрити партии все еще непоколебимо принимали решения о санкциях против России за спиной Трампа, но сегодня этот лагерь почти не слышен. Ничто не иллюстрирует эту перемену более резко, чем голосование в Сенате по кандидатуре нового координатора разведки Тулси Габбард, откровенно прокремлевского политика, склонного к теориям заговора и отличающегося прежде всего лояльностью к Трампу.



▪️В «классической» Великой старой партии у такой, как она, не было бы шансов занять столь ключевой пост. Однако теперь 83-летний бывший лидер Сената Митч Макконнелл оказался единственным республиканцем, который смог заставить себя сказать «нет».



▪️Европа может сожалеть о переломном моменте в Вашингтоне, но должна признать его реальностью. Это означает, что придется заполнить пробел в политике безопасности, оставленный Америкой, временным способом. В настоящее время неясно, как европейцы могли бы объединиться без американского лидерства и военной мощи.



▪️В некоторых европейских столицах также будет велик соблазн продать избирателям псевдодипломатию или фиктивный мир в качестве решения. Но если Европа хочет создать надежную основу для сдерживания путинского империализма, ей не обойтись без увеличения военных расходов, стимулирования оборонной промышленности, укрепления Украины и готовности создать силы защиты для этой страны.



▪️Она расплачивается за десятилетия неудач и иллюзий в отношении России. Жестокая альтернатива — превратить предполагаемый «мирный континент» Европы в убежище небезопасности в долгосрочной перспективе

