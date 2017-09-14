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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:43
fler написав:
Війна зупинена? Люди не гинуть і катувань немає? Трамп за натовізацію України? Про зброю від Трампа ще рано говорити, ми поки отримуємо те, що Байден відписав.
так 4 роки було щоб вирішити проблеми (які виникли ще за попередньої влади демократів)
При Трампі зброї не буде, і дивитись нема чого. Ви ж читайте що я пишу - Східна Європа поза зоною їх інтересів, скоро І Центральна перестане. Фокус змістився в Арктику та Південно-Східну Азію
Тут усі сподвання що Європа, насамперед Німеччина встигне взятися за розум, ну і Україна звісно. А так я досить песимістичний, і поведінка Трампа тут закономірність. а не його волюнтаризм. При Гаріс би давали звамість нуля один танк на місяць- відмінності для України чисто косметичні
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 13 лют, 2025 18:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:43
Обозреватель Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюеш: «Трамп и Путин хотят договориться, Европу игнорируют: предательство Украины идет своим чередом».
▪️Всегда было ясно, что победа Дональда Трампа на выборах приведет к изменению курса американской политики в отношении Украины. Во время предвыборной кампании Трамп достаточно ясно дал понять, что его не волнует будущее этой далекой страны и что он считает миллиарды долларов, потраченные на оборону от России, пустой тратой.
▪️Теперь он сделал первый шаг к реализации своих идей в ходе продолжительного телефонного разговора с главой Кремля Путиным: США и Россия договорились немедленно начать мирные переговоры. Пока что они проходят через головы украинцев — запланированы встречи американской и российской делегаций, а также встречи на высшем уровне в Москве и Вашингтоне. Путин уже может мечтать о том, чтобы американский президент был рядом с ним в VIP-галерее на Красной площади в мае на торжествах по случаю победы над нацистской Германией 80 лет назад.
▪️Трамп преподносит все это как важный шаг к миру, но на самом деле он просто вручил врагу Запада престижную победу: Путин фактически реабилитирован; тот факт, что он является величайшим военным преступником современности, больше не упоминается. Более того, действия Трампа полностью соответствуют мировоззрению Путина: крупные игроки делят власть и сферы влияния между собой, а мелкие и слабые — лишь маневрирующая масса. Путин возвращает себе желанное место за столом мировых держав.
▪️Конечно, для спасения жизней и достижения мира иногда приходится садиться за стол переговоров с самыми злобными фигурами. Но США делают это с позиции слабости. Только для того, чтобы русские захотели говорить, американцы капитулируют по ключевым вопросам. Новый министр обороны Пит Хегсет сформулировал их в тот же день во время своего инаугурационного визита в Европу: Украина должна отказаться от территории в рамках мирного урегулирования и не должна вступать в НАТО.
▪️Более того, США отступают на второй план в Европе, как того и требовал Путин перед конфликтом. «Четкие стратегические реалии лишают Соединенные Штаты возможности быть главным гарантом безопасности в Европе», — заявил Хегсет в Брюсселе. Это поворотный момент после восьми десятилетий американского доминирования в архитектуре безопасности континента.
▪️Конкретно, по словам главы Пентагона, это означает, что США не будут участвовать в силах по обеспечению прекращения огня на Украине и не дадут европейцам обещания о помощи в случае, если их миротворческие контингенты попадут под российский огонь. Европа должна сама понять, как ей справиться с российской угрозой, в то время как Америка хочет сосредоточиться на Китае и Тихоокеанском регионе. Формально НАТО все еще существует. Но без американской поддержки в главном вопросе безопасности континента вся структура рискует развалиться.
▪️Путин может поздравить себя с тем, что американцы пошли на уступки. По логике переговоров это лишь прелюдия, и Россия добьется гораздо большего. Путин не довольствуется простым замораживанием конфликта, а требует больших территориальных уступок, смены правительства в Киеве и масштабного разоружения украинской армии. Не исключено, что его аппетит разгорелся настолько, что он стремится подчинить себе всю Украину. Американская незаинтересованность и отсутствие лидерства со стороны Европы, скорее всего, подтолкнут его к максималистским требованиям.
▪️Путин только что на собственном опыте убедился, как легко Трамп, хвастливый «мастер переговоров», может быть обманут: на этой неделе в ходе обмена пленными Кремль добился освобождения россиянина, находящегося в американской тюрьме. Этот человек имеет связи с режимом, является миллиардным мошенником и известным киберпреступником. Взамен Москве пришлось отдать лишь одну мелкую рыбешку — американского учителя, попавшего в российскую систему правосудия по пустяковому делу. Для Трампа это не имеет значения; для него важнее было трубить об освобождении заложника как о крупном успехе
Стремление Белого дома преждевременно объявить о прорыве, вероятно, проявится и в более широком масштабе, на предстоящих мирных переговорах. Однако в этом кроется и причина возможного провала. Трамп и Путин в конечном итоге преследуют совершенно разные цели.
▪️В то время как американцы, вероятно, предпочли бы быстрое прекращение огня, чтобы можно было перейти к другим делам, Кремль заинтересован в том, чтобы играть на время. В военном отношении Россия не вынуждена идти на быстрые компромиссы. Она может продолжать повышать цену прекращения огня, например, требуя прекращения санкций.
▪️В то же время вполне возможно, что Путин согласится на временное прекращение огня под предлогом готовности к компромиссу, но не даст гарантий безопасности Украине. Результатом станет фиктивный мир и вакуум безопасности, в котором Россия в любой момент может нанести новый военный удар.
▪️Рано или поздно Трампу придется осознать, что его возможности по ведению переговоров с Россией слишком ограничены, чтобы достичь мира, выгодного и для США. До сих пор он привлекал внимание в основном своим соблюдением правил. В качестве возможных средств давления он использовал только экономические инструменты, в первую очередь идею ограничения нефтяных доходов России.
▪️Однако Путин убедительно продемонстрировал, что он может подчинить экономику своим властно-политическим целям и подорвать санкции. На него произведут впечатление только события на поле боя. Пока что Трамп не хочет ничего знать о дальнейшей американской военной помощи Украине, но это было бы самым сильным средством давления, чтобы заставить русских пойти на компромисс.
▪️Быстрого переосмысления ситуации в Вашингтоне ожидать не стоит. В отличие от первого президентского срока, умиротворяющему курсу Трампа не мешают ни благоразумные советники, ни оппозиция внутри партии. Президент только что отодвинул на второй план своего специального посланника по Украине Кита Келлога — сотрудника, который ранее наиболее четко высказывался о необходимости сильной Украины, оснащенной западным оружием.
▪️Для Республиканской партии также характерны трусость и страх перед гневом президента. Восемь лет назад прямолинейные политики-секьюрити партии все еще непоколебимо принимали решения о санкциях против России за спиной Трампа, но сегодня этот лагерь почти не слышен. Ничто не иллюстрирует эту перемену более резко, чем голосование в Сенате по кандидатуре нового координатора разведки Тулси Габбард, откровенно прокремлевского политика, склонного к теориям заговора и отличающегося прежде всего лояльностью к Трампу.
▪️В «классической» Великой старой партии у такой, как она, не было бы шансов занять столь ключевой пост. Однако теперь 83-летний бывший лидер Сената Митч Макконнелл оказался единственным республиканцем, который смог заставить себя сказать «нет».
▪️Европа может сожалеть о переломном моменте в Вашингтоне, но должна признать его реальностью. Это означает, что придется заполнить пробел в политике безопасности, оставленный Америкой, временным способом. В настоящее время неясно, как европейцы могли бы объединиться без американского лидерства и военной мощи.
▪️В некоторых европейских столицах также будет велик соблазн продать избирателям псевдодипломатию или фиктивный мир в качестве решения. Но если Европа хочет создать надежную основу для сдерживания путинского империализма, ей не обойтись без увеличения военных расходов, стимулирования оборонной промышленности, укрепления Украины и готовности создать силы защиты для этой страны.
▪️Она расплачивается за десятилетия неудач и иллюзий в отношении России. Жестокая альтернатива — превратить предполагаемый «мирный континент» Европы в убежище небезопасности в долгосрочной перспективе
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:45
freeze
Фрііз , зараз "несчисленні патріоти " які провели час в схованках та під ліжками утопчуть вас .
Бо тільки вони знають як треба воювати .
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холява
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:50
холява написав:freeze
Фрііз , зараз "несчисленні патріоти " які провели час в схованках та під ліжками утопчуть вас .
Бо тільки вони знають як треба воювати .
фриза никто не топчет, это обычное форумное общение без оскорблений. Человек что то заявил, пусть будет добр также ответить на наши вопросы (по заявленному). А вы хотите чтобы здесь был культ личности. Никаких вопросов к вам, фризу, хотабу. Только похвалы и восхищение.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:56
Wirująświatła написав: freeze написав:
Тут был недавно наглядный пример в чем сила. Голодранцы в Афганистане натянули на кукан оружие и деньги, плюс под конец еще цинично унизили умыкнув у НАТО вооружения на сотни миллиардов и поиздевавшись видео в кабульском аэропорту, повторив циничное издевательство других вьетнамских голодранцев над могучими и великими в сайгонском аэропорту.
ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира
по крайней мере у нас на форуме.
Ха-ха.
Вірно підмічено.
По логіці freeze
завтра голодранці з Афганістану захоплять США і усі американці будуть працювати на них. А чому ні? Принижувати НАТО, так по повній.
Потрібно щоб freeze
підкинув цю ідею голодранцям, а то вони фіг до такої геніальної ідеї додумаються.
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andrijk777
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:56
Wirująświatła написав:
ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира по крайней мере у нас на форуме.
По своей эффективности афганцы являются безусловно первой армией мира. Они никогда ни на кого не нападали, а в плане защиты своей земли. Мне кажется такой очевидный факт не стоит обсуждения.
Последовательно нащелкать по щекам армии великой Британской Империи, затем великой и ужасной армии СССР, затем армии великого НАТО. Как раньше писали в стенограммах съездов КПСС - бурные продолжительные аплодисменты, преходящие в овацию (с).
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Додано: Чет 13 лют, 2025 19:06
andrijk777 написав:
По логіці freeze завтра голодранці з Афганістану захоплять США і усі американці будуть працювати на них. А чому ні? Принижувати НАТО, так по повній.
Это какая-то извращенная идеология Трампа и путина, почему кто-то кого-то должен захватывать. То что НАТО не может захватить средневековый Афганистан это доказано на практике. То что НАТО с трудом может налепить 155мм снарядов стоимостью 5000 долларов, когда корейцы лепят в несколько раз больше и в 10 раз дешевле, это признак деградации НАТО. Сомневаюсь, что бюргеры смогут выйти из зоны комфорта и что-то реально изменить, скорее пойдут на сделку с рф.
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freeze
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Додано: Чет 13 лют, 2025 19:13
V2 написав:
Зеленський не бачить ворога в Путіні, але знайшов його в Порошенку
шоколадного випотрошать без варіантів. Ви ж всі хотіли деолігархізації?
він просто самий вгодований і беззахисний.
І ніякий армовір його не прикриє. Внєзапно оказалось що без прикриття з штатів він недостатньо оддавав на армію а виводив гроші в офшори, томос не спокутує того що він був дяком в мп
, говорить він російською, а син в нього ухилянт.
який нєожиданий поворот...
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Додано: Чет 13 лют, 2025 19:14
freeze написав: Wirująświatła написав:
ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира по крайней мере у нас на форуме.
По своей эффективности афганцы являются безусловно первой армией мира. Они никогда ни на кого не нападали, а в плане защиты своей земли. Мне кажется такой очевидный факт не стоит обсуждения.
Последовательно нащелкать по щекам армии великой Британской Империи, затем великой и ужасной армии СССР, затем армии великого НАТО. Как раньше писали в стенограммах съездов КПСС - бурные продолжительные аплодисменты, преходящие в овацию (с).
А чому вони такі ефективні? Ви ж якийсь військовий, невже не розумієте в чому причина їх "ефективності"?
Гірська місцевість! - ось і вся причина. І відносно велика територія.
Малюсінька Чечня провела 2 війни з тією ж РФ і одну навіть виграла!!! А населення Чечні всього мільйон, а в Афганістана все-таки 40 лямів населення.
По-моєму чеченці значно ефективніші ніж афганці. Прям в рази.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 19:15
Не слабо баллистика якась прилетела, окна зашатались
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