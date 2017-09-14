Додано: Чет 13 лют, 2025 20:01

andrijk777 написав: Отже питання перше: де РФ сформує ударні сили для наступу? Кордону з Польщею майже немає. Чи ви думаєте РФ "незамітно" запихне 600К в Калінінградську область? Білорусь - також поганий варіант це показала операція наступу на Київ. Отже питання перше: де РФ сформує ударні сили для наступу? Кордону з Польщею майже немає. Чи ви думаєте РФ "незамітно" запихне 600К в Калінінградську область? Білорусь - також поганий варіант це показала операція наступу на Київ.

andrijk777 написав: Тому питання друге: чому Польща не може мобілізувати пів мільйона людей? В чому проблема? Тому питання друге: чому Польща не може мобілізувати пів мільйона людей? В чому проблема?

andrijk777 написав: Питання третє: за місяць можна побудувати якісь украплення на кордоні? Я думаю можна.

Наша війна показала - взяти украплені райони надзвичайно важко. Питання третє: за місяць можна побудувати якісь украплення на кордоні? Я думаю можна.Наша війна показала - взяти украплені райони надзвичайно важко.

andrijk777 написав: Питання четверте: як думаєте Німеччина дасть Польщі війська в допомогу? Я думаю дасть. Зброю дасть? Я думаю 100% дасть. Я думаю половина Європи дадуть багато зброї Польщі. Питання четверте: як думаєте Німеччина дасть Польщі війська в допомогу? Я думаю дасть. Зброю дасть? Я думаю 100% дасть. Я думаю половина Європи дадуть багато зброї Польщі.

andrijk777 написав: Тепер РФ. А чим РФ буде наступати??? Пішки чи на "буханках"? Чи може на ослах.

Танків у них вже мало, бех мало, снарядів на складах не мільйони, поливати все артою не вийде. Дрони вони роблять, але тут важлива кількість. Тепер РФ. А чим РФ буде наступати??? Пішки чи на "буханках"? Чи може на ослах.Танків у них вже мало, бех мало, снарядів на складах не мільйони, поливати все артою не вийде. Дрони вони роблять, але тут важлива кількість.

andrijk777 написав: Тепер ключовий момент любої сучасної війни - авіація. Тут в РФ повний швах. Польща вже замовила F-35. Тобто на початок війни вони будуть. Що їм протиставить РФ? Застарілі сушки і міги?. + ще союзники(а не партнери ) точно підкинуть Польщі ще літаків. Тотальна перевага в повітрі дає дуже багато козирів, не буду розказувати. Тепер ключовий момент любої сучасної війни - авіація. Тут в РФ повний швах. Польща вже замовила F-35. Тобто на початок війни вони будуть. Що їм протиставить РФ? Застарілі сушки і міги?. + ще союзники(а не партнери ) точно підкинуть Польщі ще літаків. Тотальна перевага в повітрі дає дуже багато козирів, не буду розказувати.

andrijk777 написав: Головне полякам витримати перший удар. Україна не змогла його витримати - тому що не готувалась. А з часом(за півроку-рік) за допомогою союзників поляки розіб'ють москалів вщент. Головне полякам витримати перший удар. Україна не змогла його витримати - тому що не готувалась. А з часом(за півроку-рік) за допомогою союзників поляки розіб'ють москалів вщент.

Чим їм проблема використати білорусь? В тої давно суверенітету нема. В операції наступу на Київ проблема їх проблемою була зовсім не білорусь. Їх територію і повітряний простір кацапи і досі використовують.Вже опитування було, і якось виявилося, що скоріше всі за Віслу відійдутьВони мали б їх УЖЕ побудувати. Чи побудували - напевне не знаю, але щось сумніваюся.І так, явважаю що за місяць укріпрайон не звести. Це чисто так, нічим не підкріплене судження. Спитайте краще у реальних військових.А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів? Чи розумієте ви, що бо багатьом позиціям, по яким нам дозують допомогу, причина в банальній відсутності необхідних кількостей на складах? Що в тій же хваленій Німеччині, коли пішла мова про всякі леопарди-херопарди, виявилося, що половина техніки на складах взагалі не на ходу? І знову ж таки - люди. Ви розумієте, що весь військовий контингент Європи вкупі зараз в рази менше нашої армії? І в кращому випадку мають досвід миротворців чи хтось десь був в оперціях на близькому сході.Згадайте операції на балканах, де війська сербів просто собі атакували миротворців. Українські миротворці під Жепою якось змогли домовитися, з самою стрілковою зброєю, щодо евакуації населення. Голандці перед тим ріденько обісралися і допустили геноцид.Якби в них все настільки хєрово, чого ми ще не відбили їх хоча б до кордонів 91?В Ізраїлю є чимало найкращих літаків. Але щось воюють і воюють. Так це проти голозадих без численної і щільної ПВО. Всі натівські концепції, що будуються на тотальному пануванні в повітрі, побудовані на операціях проти голозадих дикунів з калашами і стінгерами, і зазвичай ті операції проводилися десь на іншому краю світу. А от як буде працювати ця концепція по ворогу, що вже зайшов на твою територію, з купою засобів ПВО, і хай застарілою, але власною авіацією, з тактикою живого щита у вигляді їх власного населення - цього ніхто напевно не знає. Вважати, що за тотально меншої чисельності піхоти, відсутності запасів боєприпасів, можна покладатися чисто на супер технологічні літачки - самообман.Дай боже в разі чого полякам витримати удар так, як ми його "не витримали". А про оперативність розгортання європейських союзників ви б краще перечитали історію ІІ світової, і врахували, які настрої панують зараз в парламентах країн Європи.