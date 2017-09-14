freeze написав:То что НАТО с трудом может налепить 155мм снарядов стоимостью 5000 долларов, когда корейцы лепят в несколько раз больше и в 10 раз дешевле, это признак деградации НАТО.
у вас когда нибудь занимал деньги сосед алкоголик? как вы ему отказывали?
1. рассказывали что он алкаш должен идти работать завести семью, помогать родителям. или
2. просто говорили сорянь, но денег нет. Я обычно говорю 2е. Кого то воспитывать крайне неблагодарная работа, почему я должен перед кем то выворачивать душу и карманы?
3. ваш вариант
По моему мнению тоже и с оружием для нас. Оно есть и наделать его можно тьму тьмущую, но надо вежливо отказать. Германия которая полвека делает лучшие в мире автомобили не может произвести примитивные снаряды 155мм? Ну как можно верить в этот бред... Почему сев.корея не производит таурасы, хаймарсы, старлинки, авто класса бмв и прочие технологии?
посмотрите 10 минут на то что вы называете деградацией
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира по крайней мере у нас на форуме.
По своей эффективности афганцы являются безусловно первой армией мира. Они никогда ни на кого не нападали, а в плане защиты своей земли.
це тільки означає, що витрати на окупацію афганістану вищі ніж прибутки од тієї окупації. колоніальна політика там не підходить з них погані раби. Якби армією срср командував не горбачов а сталін він б просто вивіз душманів разом з сімями в сибір а не створював прокумуністичний уряд і армію які при першій нагоді зраджували.
andrijk777 написав:По логіці freeze завтра голодранці з Афганістану захоплять США і усі американці будуть працювати на них. А чому ні? Принижувати НАТО, так по повній.
Это какая-то извращенная идеология Трампа и путина, почему кто-то кого-то должен захватывать. То что НАТО не может захватить средневековый Афганистан это доказано на практике. То что НАТО с трудом может налепить 155мм снарядов стоимостью 5000 долларов, когда корейцы лепят в несколько раз больше и в 10 раз дешевле, это признак деградации НАТО. Сомневаюсь, что бюргеры смогут выйти из зоны комфорта и что-то реально изменить, скорее пойдут на сделку с рф.
Ну не я створив цей світ. Вже тисячі років "хтось когось захоплює". Але на НАТО ніхто ніколи не нападав - доказано на практиці. Територію НАТО ніхто не захоплював(на відміну від РФ, наприклад). Навіть не сумнівайтесь, вийдуть. Перед реальною загрозою усі виходять з зони комфорту. Власне бюргерам(німцям) взагалі ніяких загроз зараз немає! Я в упор не розумію де ви бачите хоч одну навіть гіпотетичну загрозу для бюргерів(німців)?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 13 лют, 2025 19:35, всього редагувалось 2 разів.
Прорадянські афганці протрималися 3 роки після виводу континента, а про американські 3 години Але сім'я найемів виїхала одразу з окупантами , у 1989. А зараз найеми кажуть що треба зносити пам'ятники воїнам афганцям і пенсії знімати
V2 написав:Зеленський не бачить ворога в Путіні, але знайшов його в Порошенку
шоколадного випотрошать без варіантів. Ви ж всі хотіли деолігархізації? він просто самий вгодований і беззахисний. І ніякий армовір його не прикриє. Внєзапно оказалось що без прикриття з штатів він недостатньо оддавав на армію а виводив гроші в офшори, томос не спокутує того що він був дяком в мп , говорить він російською, а син в нього ухилянт. який нєожиданий поворот...
Ось що я маю на увазі коли кажу "дивіться карти" І якшо з Маккіндером та Хантінгтоном нічого не поробиш - а по ним вчаться всі західні концептуали, то "маємо те що маємо" цілковито на нашій совісті. Втратили 20% України, провтикали вирішення Трансністрійського питання, провтикали Білорусь. Якщо б втримали Лукашенко за якимось дружніми пікніками подалі від москви, то був би шанс посунути цівілізаційний кордон на схід
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 13 лют, 2025 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Кстати на сайте РНБО указано в решении, что санкции введены относительно некоего гражданина Жеваго 57 года рождения и некоего Порошенко обладателя несуществующего кода ЄДРПОУ. С точки зрения рукожопости и юриспруденции надо ли опять созывать РНБО, чтобы внести изменения или и так сойдет?
andrijk777 написав:Отже питання перше: де РФ сформує ударні сили для наступу? Кордону з Польщею майже немає. Чи ви думаєте РФ "незамітно" запихне 600К в Калінінградську область? Білорусь - також поганий варіант це показала операція наступу на Київ.
Чим їм проблема використати білорусь? В тої давно суверенітету нема. В операції наступу на Київ проблема їх проблемою була зовсім не білорусь. Їх територію і повітряний простір кацапи і досі використовують.
andrijk777 написав:Тому питання друге: чому Польща не може мобілізувати пів мільйона людей? В чому проблема?
Вже опитування було, і якось виявилося, що скоріше всі за Віслу відійдуть
andrijk777 написав:Питання третє: за місяць можна побудувати якісь украплення на кордоні? Я думаю можна. Наша війна показала - взяти украплені райони надзвичайно важко.
Вони мали б їх УЖЕ побудувати. Чи побудували - напевне не знаю, але щось сумніваюся. І так, явважаю що за місяць укріпрайон не звести. Це чисто так, нічим не підкріплене судження. Спитайте краще у реальних військових.
andrijk777 написав:Питання четверте: як думаєте Німеччина дасть Польщі війська в допомогу? Я думаю дасть. Зброю дасть? Я думаю 100% дасть. Я думаю половина Європи дадуть багато зброї Польщі.
А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів? Чи розумієте ви, що бо багатьом позиціям, по яким нам дозують допомогу, причина в банальній відсутності необхідних кількостей на складах? Що в тій же хваленій Німеччині, коли пішла мова про всякі леопарди-херопарди, виявилося, що половина техніки на складах взагалі не на ходу? І знову ж таки - люди. Ви розумієте, що весь військовий контингент Європи вкупі зараз в рази менше нашої армії? І в кращому випадку мають досвід миротворців чи хтось десь був в оперціях на близькому сході. Згадайте операції на балканах, де війська сербів просто собі атакували миротворців. Українські миротворці під Жепою якось змогли домовитися, з самою стрілковою зброєю, щодо евакуації населення. Голандці перед тим ріденько обісралися і допустили геноцид.
andrijk777 написав:Тепер РФ. А чим РФ буде наступати??? Пішки чи на "буханках"? Чи може на ослах. Танків у них вже мало, бех мало, снарядів на складах не мільйони, поливати все артою не вийде. Дрони вони роблять, але тут важлива кількість.
Якби в них все настільки хєрово, чого ми ще не відбили їх хоча б до кордонів 91?
andrijk777 написав:Тепер ключовий момент любої сучасної війни - авіація. Тут в РФ повний швах. Польща вже замовила F-35. Тобто на початок війни вони будуть. Що їм протиставить РФ? Застарілі сушки і міги?. + ще союзники(а не партнери ) точно підкинуть Польщі ще літаків. Тотальна перевага в повітрі дає дуже багато козирів, не буду розказувати.
В Ізраїлю є чимало найкращих літаків. Але щось воюють і воюють. Так це проти голозадих без численної і щільної ПВО. Всі натівські концепції, що будуються на тотальному пануванні в повітрі, побудовані на операціях проти голозадих дикунів з калашами і стінгерами, і зазвичай ті операції проводилися десь на іншому краю світу. А от як буде працювати ця концепція по ворогу, що вже зайшов на твою територію, з купою засобів ПВО, і хай застарілою, але власною авіацією, з тактикою живого щита у вигляді їх власного населення - цього ніхто напевно не знає. Вважати, що за тотально меншої чисельності піхоти, відсутності запасів боєприпасів, можна покладатися чисто на супер технологічні літачки - самообман.
andrijk777 написав:Головне полякам витримати перший удар. Україна не змогла його витримати - тому що не готувалась. А з часом(за півроку-рік) за допомогою союзників поляки розіб'ють москалів вщент.
Дай боже в разі чого полякам витримати удар так, як ми його "не витримали". А про оперативність розгортання європейських союзників ви б краще перечитали історію ІІ світової, і врахували, які настрої панують зараз в парламентах країн Європи.