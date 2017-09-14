|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:06
fox767676 написав: fler написав:
Війна зупинена? Люди не гинуть і катувань немає? Трамп за натовізацію України? Про зброю від Трампа ще рано говорити, ми поки отримуємо те, що Байден відписав.
так 4 роки було
щоб вирішити проблеми (які виникли ще за попередньої влади демократів)
Шо серйозно? Я чогось думала, що війна вже 11-й рік триває. Чому не вирішили проблеми за попередньої влади Трампа? Не уклали мир, не надали гарантії.
fox767676 написав:
При Трампі зброї не буде, і дивитись нема чого. Ви ж читайте що я пишу - Східна Європа поза зоною їх інтересів, скоро І Центральна перестане. Фокус змістився в Арктику та Південно-Східну Азію
І знаючи це ви топили за Трампа?
Не пояснюйте.
fox767676 написав:
А так я досить песимістичний, і поведінка Трампа тут закономірність.
Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5497
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:09
Schmit написав:
та понятно, що партію війни зачищають. Бо хотять убезпечитись після підписання мирного договору. І ще. Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї? Ті ресурси, які треба віддати трампу, спочатку треба в когось забрати)
Далі шо? В знак протесту берете теплі речі, каву, чай, гарний настрій...
і займаєте чергу в тцк?
чи ні? Не на часі?
дивіться бо не встигнете, війна закінчиться.
Залишитись без убдшної знижки на карусельки
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2016
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:11
Banderlog написав:
Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї?
Та взяти ті ж уранові копальні. Формально вони в нас є. Але розробка їх вимагає колосальних вкладень і інфраструктури, тому вони дійсно "нічиї". Це вам не вугілля в копанках тирить
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35370
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8136 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:12
fler написав:
Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))
Хоч одна країна європейської культури збережеться
Вже вивчаю РН Остіна,Тексас
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2910
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:18
«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу
Это соль или грибы? Кто разбирается?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4515
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:19
Бетон написав:
«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу
Это соль или грибы? Кто разбирается?
Йому Гаддафі з Хусейном на тому світі пояснять
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2910
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:25
freeze написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Нарешті Зеленський про це заявив. Потрібно було 3 роки війни, сотні тисяч смертей/каліцтв щоб це до нього дійшло. Але краще пізно ніж ніколи.
Очевидно що Трамп Зеленського вже продавив.
Тепер лишився путін. Чи продавить Трамп путіна і на яких умовах?
Зникло слово - справедливого.
Ну то просто любитель лайков набивал себе лайки для грядущих и похоже уже неизбежных выборов. Какой может быть справедливый мир при перманентной отдаче территории, существенном сокращении помощи Запада, полном провале мобилизации. Хорошая мина при плохой игре. Потужный. Мы сейчас в плохой позиции, не можем идти на переговоры, вот через время мы станем в сильную позицию (всегда интересно было какой механизм видит Зеленский по переходу в сильную позицию кроме фонтазий и НЛП-практики в своих видосиках).
путин методично ликвидировал даже малейших теоретически возможных оппонентов. Убиты Немцов, Навальный. Даже Жириновский восемьь раз вакцинирововшись от ковида от него и ласты склеил, может просроченный спутник кололи.
Тут Порошенко под вечные санкции. Дальше думаю, если Залужный будет непослушный, то уголовка ему за сдачу Юга в первые дни войны. И вообще надо запретить военным баллотироваться на выборах, чтоб не вылез условный Драпатый и не победил потужного.
Тимошенко понятно тоже под санкции за газовый контракт 2003 года. На Притулу тоже уголовка за воровство волонтерки, воровал или нет потом после выборов разберемся и даже извинимся. Поле зачищено, можно идти на выборы. Только тихо, не вспоминая обязательства не баллотироваться на второй срок. То было другое.
Ще не вистачало щоб вибрали якого хаттаба. Тоді будем всі строєм ходити.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38415
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:28
холява написав:freeze
ФРІІЗ , що там трапилось ?
Був прихід чі в повітрі ?
Тут местные ждуны уже посливали всё вражинам. Судя по ним гдесь в километре от меня.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19360
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4790 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:29
flyman написав:
Ще не вистачало щоб вибрали якого хаттаба. Тоді будем всі строєм ходити
бандерлог православний шаріат введрить
детройт - матрицю
успіх буде транслювпти 24/7 Гордона з Слєпаковим по всім каналам
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2910
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:35
З'явився Маркус на Бомбардирі:
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23149
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|85571
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|259580
|
|
|6076
|905448
|
|