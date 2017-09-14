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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12624126251262612627

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 17
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
41%
7
Це загроза
6%
1
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
6
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
2
Інший варіант (напишіть у коментарях)
6%
1
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:06

  fox767676 написав:
  fler написав:Війна зупинена? Люди не гинуть і катувань немає? Трамп за натовізацію України? Про зброю від Трампа ще рано говорити, ми поки отримуємо те, що Байден відписав.

так 4 роки було щоб вирішити проблеми (які виникли ще за попередньої влади демократів)

Шо серйозно? Я чогось думала, що війна вже 11-й рік триває. Чому не вирішили проблеми за попередньої влади Трампа? Не уклали мир, не надали гарантії.
  fox767676 написав:При Трампі зброї не буде, і дивитись нема чого. Ви ж читайте що я пишу - Східна Європа поза зоною їх інтересів, скоро І Центральна перестане. Фокус змістився в Арктику та Південно-Східну Азію

І знаючи це ви топили за Трампа? :shock: Не пояснюйте.
  fox767676 написав: А так я досить песимістичний, і поведінка Трампа тут закономірність.

Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:09

  Schmit написав:

та понятно, що партію війни зачищають. Бо хотять убезпечитись після підписання мирного договору. І ще. Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї? Ті ресурси, які треба віддати трампу, спочатку треба в когось забрати)
Далі шо? В знак протесту берете теплі речі, каву, чай, гарний настрій...
і займаєте чергу в тцк? :lol: чи ні? Не на часі? :lol:
дивіться бо не встигнете, війна закінчиться.
Залишитись без убдшної знижки на карусельки :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї?

Та взяти ті ж уранові копальні. Формально вони в нас є. Але розробка їх вимагає колосальних вкладень і інфраструктури, тому вони дійсно "нічиї". Це вам не вугілля в копанках тирить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))


Хоч одна країна європейської культури збережеться
Вже вивчаю РН Остіна,Тексас
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу

Это соль или грибы? Кто разбирается?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:19

  Бетон написав:«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу

Это соль или грибы? Кто разбирается?


Йому Гаддафі з Хусейном на тому світі пояснять
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:25

  freeze написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Нарешті Зеленський про це заявив. Потрібно було 3 роки війни, сотні тисяч смертей/каліцтв щоб це до нього дійшло. Але краще пізно ніж ніколи.

Очевидно що Трамп Зеленського вже продавив.
Тепер лишився путін. Чи продавить Трамп путіна і на яких умовах?

Зникло слово - справедливого.


Ну то просто любитель лайков набивал себе лайки для грядущих и похоже уже неизбежных выборов. Какой может быть справедливый мир при перманентной отдаче территории, существенном сокращении помощи Запада, полном провале мобилизации. Хорошая мина при плохой игре. Потужный. Мы сейчас в плохой позиции, не можем идти на переговоры, вот через время мы станем в сильную позицию (всегда интересно было какой механизм видит Зеленский по переходу в сильную позицию кроме фонтазий и НЛП-практики в своих видосиках).
путин методично ликвидировал даже малейших теоретически возможных оппонентов. Убиты Немцов, Навальный. Даже Жириновский восемьь раз вакцинирововшись от ковида от него и ласты склеил, может просроченный спутник кололи.
Тут Порошенко под вечные санкции. Дальше думаю, если Залужный будет непослушный, то уголовка ему за сдачу Юга в первые дни войны. И вообще надо запретить военным баллотироваться на выборах, чтоб не вылез условный Драпатый и не победил потужного.
Тимошенко понятно тоже под санкции за газовый контракт 2003 года. На Притулу тоже уголовка за воровство волонтерки, воровал или нет потом после выборов разберемся и даже извинимся. Поле зачищено, можно идти на выборы. Только тихо, не вспоминая обязательства не баллотироваться на второй срок. То было другое.

Ще не вистачало щоб вибрали якого хаттаба. Тоді будем всі строєм ходити.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:28

  холява написав:freeze

ФРІІЗ , що там трапилось ?
Був прихід чі в повітрі ?

Тут местные ждуны уже посливали всё вражинам. Судя по ним гдесь в километре от меня.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ще не вистачало щоб вибрали якого хаттаба. Тоді будем всі строєм ходити

бандерлог православний шаріат введрить
детройт - матрицю
успіх буде транслювпти 24/7 Гордона з Слєпаковим по всім каналам
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:35

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