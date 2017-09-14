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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:06
fox767676 написав: fler написав:
Війна зупинена? Люди не гинуть і катувань немає? Трамп за натовізацію України? Про зброю від Трампа ще рано говорити, ми поки отримуємо те, що Байден відписав.
так 4 роки було
щоб вирішити проблеми (які виникли ще за попередньої влади демократів)
Шо серйозно? Я чогось думала, що війна вже 11-й рік триває. Чому не вирішили проблеми за попередньої влади Трампа? Не уклали мир, не надали гарантії.
fox767676 написав:
При Трампі зброї не буде, і дивитись нема чого. Ви ж читайте що я пишу - Східна Європа поза зоною їх інтересів, скоро І Центральна перестане. Фокус змістився в Арктику та Південно-Східну Азію
І знаючи це ви топили за Трампа?
Не пояснюйте.
fox767676 написав:
А так я досить песимістичний, і поведінка Трампа тут закономірність.
Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:09
Schmit написав:
та понятно, що партію війни зачищають. Бо хотять убезпечитись після підписання мирного договору. І ще. Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї? Ті ресурси, які треба віддати трампу, спочатку треба в когось забрати)
Далі шо? В знак протесту берете теплі речі, каву, чай, гарний настрій...
і займаєте чергу в тцк?
чи ні? Не на часі?
дивіться бо не встигнете, війна закінчиться.
Залишитись без убдшної знижки на карусельки
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:11
Banderlog написав:
Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї?
Та взяти ті ж уранові копальні. Формально вони в нас є. Але розробка їх вимагає колосальних вкладень і інфраструктури, тому вони дійсно "нічиї". Це вам не вугілля в копанках тирить
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:12
fler написав:
Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))
Хоч одна країна європейської культури збережеться
Вже вивчаю РН Остіна,Тексас
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:18
«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу
Это соль или грибы? Кто разбирается?
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:19
Бетон написав:
«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу
Это соль или грибы? Кто разбирается?
Йому Гаддафі з Хусейном на тому світі пояснять
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:28
холява написав:freeze
ФРІІЗ , що там трапилось ?
Був прихід чі в повітрі ?
Тут местные ждуны уже посливали всё вражинам. Судя по ним гдесь в километре от меня.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:29
flyman написав:
Ще не вистачало щоб вибрали якого хаттаба. Тоді будем всі строєм ходити
бандерлог православний шаріат введрить
детройт - матрицю
успіх буде транслювпти 24/7 Гордона з Слєпаковим по всім каналам
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:35
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