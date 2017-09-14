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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126251262612627126281262912630>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 20
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
7
Це загроза
15%
3
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
7
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
10%
2
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:06

  fox767676 написав:
  fler написав:Війна зупинена? Люди не гинуть і катувань немає? Трамп за натовізацію України? Про зброю від Трампа ще рано говорити, ми поки отримуємо те, що Байден відписав.

так 4 роки було щоб вирішити проблеми (які виникли ще за попередньої влади демократів)

Шо серйозно? Я чогось думала, що війна вже 11-й рік триває. Чому не вирішили проблеми за попередньої влади Трампа? Не уклали мир, не надали гарантії.
  fox767676 написав:При Трампі зброї не буде, і дивитись нема чого. Ви ж читайте що я пишу - Східна Європа поза зоною їх інтересів, скоро І Центральна перестане. Фокус змістився в Арктику та Південно-Східну Азію

І знаючи це ви топили за Трампа? :shock: Не пояснюйте.
  fox767676 написав: А так я досить песимістичний, і поведінка Трампа тут закономірність.

Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:09

  Schmit написав:

та понятно, що партію війни зачищають. Бо хотять убезпечитись після підписання мирного договору. І ще. Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї? Ті ресурси, які треба віддати трампу, спочатку треба в когось забрати)
Далі шо? В знак протесту берете теплі речі, каву, чай, гарний настрій...
і займаєте чергу в тцк? :lol: чи ні? Не на часі? :lol:
дивіться бо не встигнете, війна закінчиться.
Залишитись без убдшної знижки на карусельки :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Невже Ви думаєте що в нас все приватизоване, а якісь рідкоземельні до сих пір нічиї?

Та взяти ті ж уранові копальні. Формально вони в нас є. Але розробка їх вимагає колосальних вкладень і інфраструктури, тому вони дійсно "нічиї". Це вам не вугілля в копанках тирить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Пам'ятаю ваш бурний песимізм коли Трамп переміг на виборах)))


Хоч одна країна європейської культури збережеться
Вже вивчаю РН Остіна,Тексас
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу

Это соль или грибы? Кто разбирается?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:19

  Бетон написав:«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу

Это соль или грибы? Кто разбирается?


Йому Гаддафі з Хусейном на тому світі пояснять
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:28

  холява написав:freeze

ФРІІЗ , що там трапилось ?
Був прихід чі в повітрі ?

Тут местные ждуны уже посливали всё вражинам. Судя по ним гдесь в километре от меня.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:35

З'явився Маркус на Бомбардирі:

З 19-ї хвилини - бачення, яке варте уваги.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:24

Wirująświatła

Никаких вопросов к вам, фризу, хотабу. Только похвалы и восхищение.


А які «питання» ти в праві поставити мені і звідки взялось це право? Ти мій командир/начальник? Ти особисто задонатив мені мільйонні суми і хочеш спитати який вихлоп, і де результат?
Чи про які питання мова?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:26

  fler написав:Шо серйозно?

О, привет. Вы сейчас в Харькове? Шокаете так по родному. :D

Как оцениваете с профессиональной точки зрения плюсы и минусы неразберихи, которую устроил Трамп? Меня беспокоит курс рубля, который укрепился почти на ~10% явно на новости о телефонном разговоре путина и Трампа. Неужели в победу поверили, в смысле в остановке помощи Украине со стороны США и НАТО?

Кто-то гонит сильную волну. Я воспринимаю это однозначно - идет подготовка к решению что дальше делать в следующие 5 лет:
- остановить помощь Украине и дать ее оккупировать росией полностью,
- понять и уподобиться путину в незаконном захвате ресурсных территорий других стран безнаказанно,
- вытереть плевок путина в лицо Трампу и ... уничтожить инфраструктуру Газпрома в росии как главного зачинщика не одной войны,
- полноценно ввести в Украину миротворцев с авианосцами (в счет редкоземельных металлов на сумму 500 млрд.долларов).

Интересно как думаете какое решение уже приняла правящая партия в США?
buratinyo
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