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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1262612627126281262912630>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 20
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
7
Це загроза
15%
3
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
7
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
10%
2
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:31

  Hotab написав:А які «питання» ти в праві поставити мені і звідки взялось це право? Ти мій командир/начальник?
  Wirująświatła написав:Человек что то заявил, пусть будет добр также ответить на наши вопросы (по заявленному). А вы хотите чтобы здесь был культ личности. Никаких вопросов к вам, фризу, хотабу. Только похвалы и восхищение.
тематику вопросов выделил. Это форум, если кто то что то написал по тому тексту ему можно задавать вопросы. Не хочешь вопросов? ничего не пиши. Это право появилось у каждого форумчанина с момента его регистрации. Проблемы с командир/начальниками решай без меня.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 21:35, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Я чогось думала, що війна вже 11-й рік триває. Чому не вирішили проблеми за попередньої влади Трампа? Не уклали мир, не надали гарантії.


Обама з Байденом нассали в ліфті (натиснули віддати Крим - автоматом перетворивши Україну у кульгаву качку) за 3 роки могли би і прибрати за особою, і створити якусь життєздатну, стабільну геополітичну конфігурацію.
Наприклад розміняти офіційно Крим на НАТО. А Байден прилітав в Київ пропагувати Мінські домовленості, які б завжди нас тримали в орбіті Москви.
І так 11 років, ви готові ще 11 років ? Більшість ні судячи по соцопитуванням ногами.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 13 лют, 2025 21:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:36

  Бетон написав:«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу

Это соль или грибы? Кто разбирается?


Я вижу все-таки кокаин.
На солях он бы уже скопытился,а на псилоцибах ползал бы по на карачках пребывая в иных мирах.
На натуральном кокаине можно долго сидеть, он медленно разрушает.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:38

Wirująświatła

Это форум, если кто то что то написал


А що я написав?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:38

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
  Wirująświatła написав:ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира по крайней мере у нас на форуме.

По своей эффективности афганцы являются безусловно первой армией мира. Они никогда ни на кого не нападали, а в плане защиты своей земли. Мне кажется такой очевидный факт не стоит обсуждения.
Последовательно нащелкать по щекам армии великой Британской Империи, затем великой и ужасной армии СССР, затем армии великого НАТО. Как раньше писали в стенограммах съездов КПСС - бурные продолжительные аплодисменты, преходящие в овацию (с).

А чому вони такі ефективні? Ви ж якийсь військовий, невже не розумієте в чому причина їх "ефективності"?
Гірська місцевість! - ось і вся причина. І відносно велика територія.
Малюсінька Чечня провела 2 війни з тією ж РФ і одну навіть виграла!!! А населення Чечні всього мільйон, а в Афганістана все-таки 40 лямів населення.
По-моєму чеченці значно ефективніші ніж афганці. Прям в рази.

Их эффективность есть симбиоз регулярного употребления чистых опиатов и каннабисов(аналог сталинских 100гр спирта перед тем как сгореть в 34ке на Курской дуге), сумасшедшей рождаемости из-за религиозных догм(никаких абортов и гондонов, всунул - спусти, замуж - известно когда, в третьем классе) и промывания мозгов муллами и талибами похлеще расейськаго симоняноскабеевидения, гурии потом дадут ласку,а сейчас с гранатой и рпг на Т80 или Абрамс "вперёд!". Ну и тоже самое как они на колонну любых беретов прут, и хоть с КПД паровоза - за одного рэмбу и сто ослоёбов положат, аллах даст новых наследников и защитников клана. Пусть такими методами повоюют на открытой местности против РСЗО с термобарическими головками.
Фризу по поводу снарядов - так 40 лет назад один выстрел с Д20 тоже стоил 4куе по 63коп, просто и Д20 и выстрел были новые и в смазке, и стволы с казённиками не рвало, а сейчас Ким Хрюк продаёт дедушкины склады по любой цене чтоб себе золотой парашют оформить, и то что там допуски по миллиметру на поясок, порох кривой и сырой, проточены те корпуса снарядов детьми на трофейных императорских станках фирмы Тойода 25г.в.(1925го) как запчасти к 412му Москвичу в третью смену перед новым годом - вот поэтому цена у них такая, и только рашка её и платит.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 13 лют, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:38

  pesikot написав:
  freeze написав:Не слабо баллистика якась прилетела, окна зашатались

Это к перемирию, Трамп ведь всё порешал


чи треба вірити трампу?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:39

  Hotab написав:А що я написав?
а сам не можешь прочитать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:40

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А що я написав?
а сам не можешь прочитать?

А?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:40

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу

Это соль или грибы? Кто разбирается?


Я вижу все-таки кокаин.
На солях он бы уже скопытился,а на псилоцибах ползал бы по на карачках пребывая в иных мирах.
На натуральном кокаине можно долго сидеть, он медленно разрушает.

Сразу видно знающего
И про соли и хто сидит на кокаине
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:41

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:«Американці будуть вмирати»: Зеленський під час розмови з Трампом попередив його про наслідки потенційного наступу росіян на Європу

Это соль или грибы? Кто разбирается?


Я вижу все-таки кокаин.
На солях он бы уже скопытился,а на псилоцибах ползал бы по на карачках пребывая в иных мирах.
На натуральном кокаине можно долго сидеть, он медленно разрушает.

Прямо Тони Монтана
Непонятно только когда конец фильма
барабашов
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