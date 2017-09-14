К сожалению, огромному сожалению, есть информация что Трамп договорился с путиным. Суть договоренности проста как два доллара.
Трамп обязуется согласно договоренности обеспечить полную остановку помощи Украине, снимет 50% санкций с росии и займется решением интересов США в других частях мира. путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области. Тип этой договоренности можно квалифицировать как "выигрыш/выигрыш" для каждой стороны.
А для мира это повышение риска ядерного терроризма, гонка вооружений. А для нас это ... жопа.
Wirująświatła написав:ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира по крайней мере у нас на форуме.
По своей эффективности афганцы являются безусловно первой армией мира. Они никогда ни на кого не нападали, а в плане защиты своей земли.
це тільки означає, що витрати на окупацію афганістану вищі ніж прибутки од тієї окупації. колоніальна політика там не підходить з них погані раби. Якби армією срср командував не горбачов а сталін він б просто вивіз душманів разом з сімями в сибір а не створював прокумуністичний уряд і армію які при першій нагоді зраджували.
війну почав льоня брежнев у грудні 27 грудня 1979р Михайло Горбачьов прийшов до влади у березні 1985р і у 1987р домовився з Бушем старшим о виведенні військ, які вивели в два єтапи, 1988 і решту у лютому 1989(15 лютого) то які до Горбачьова питання , він її не починав а навпаки закінчив, ти не знав?
Faceless написав:А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів?
совокупні витрати на оборону всіх країн Европи на 5 млрд меньше ніж раши
Військові витрати в Росії, економіку якої Володимир Путін поставив на воєнні рейки, нині перевищують оборонні бюджети всіх європейських країн разом узятих. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає Укрінформ.
Як зазначається, загальні російські оборонні витрати зросли минулого року на 42% в реальному вираженні і становлять 13,1 трильйона рублів ( 462 млрд дол.).
Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 13 лют, 2025 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів?
совокупні витрати на оборону всіх країн Европи на 15 млрд меньше ніж раши
Військові витрати в Росії, економіку якої Володимир Путін поставив на воєнні рейки, нині перевищують оборонні бюджети всіх європейських країн разом узятих. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає Укрінформ.
Як зазначається, загальні російські оборонні витрати зросли минулого року на 42% в реальному вираженні і становлять 13,1 трильйона рублів ( 462 млрд дол.).
Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.
Єдине що це цифри скориговані за ПКС, номінально в раші витрати десь 130 млрд дол
барабашов написав:Их эффективность есть симбиоз регулярного употребления чистых опиатов и каннабисов(аналог сталинских 100гр спирта перед тем как сгореть в 34ке на Курской дуге), сумасшедшей рождаемости из-за религиозных догм(никаких абортов и гондонов, всунул - спусти, замуж - известно когда, в третьем классе) и промывания мозгов муллами и талибами похлеще расейськаго симоняноскабеевидения, гурии потом дадут ласку,а сейчас с гранатой и рпг на Т80 или Абрамс "вперёд!". Ну и тоже самое как они на колонну любых беретов прут, и хоть с КПД паровоза - за одного рэмбу и сто ослоёбов положат, аллах даст новых наследников и защитников клана. Пусть такими методами повоюют на открытой местности против РСЗО с термобарическими головками. Фризу по поводу снарядов - так 40 лет назад один выстрел с Д20 тоже стоил 4куе по 63коп, просто и Д20 и выстрел были новые и в смазке, и стволы с казённиками не рвало, а сейчас Ким Хрюк продаёт дедушкины склады по любой цене чтоб себе золотой парашют оформить, и то что там допуски по миллиметру на поясок, порох кривой и сырой, проточены те корпуса снарядов детьми на трофейных императорских станках фирмы Тойода 25г.в.(1925го) как запчасти к 412му Москвичу в третью смену перед новым годом - вот поэтому цена у них такая, и только рашка её и платит.
Дозвольте питання . А що зараз з Ахматом не так ? Чому зараз вони уникають зіткнень ? Не ту пургу підгоняють чи гондон пошкодився ?
Faceless написав:А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів?
совокупні витрати на оборону всіх країн Европи на 5 млрд меньше ніж раши
Військові витрати в Росії, економіку якої Володимир Путін поставив на воєнні рейки, нині перевищують оборонні бюджети всіх європейських країн разом узятих. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає Укрінформ.
Як зазначається, загальні російські оборонні витрати зросли минулого року на 42% в реальному вираженні і становлять 13,1 трильйона рублів ( 462 млрд дол.).
Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.
Єдине що це цифри скориговані за ПКС, номінально в раші витрати десь 130 млрд дол
все так, а якщо рахувати в цінах на 155мм снаряд, до десь так і буде, 4000дол в ЕС проти умовно 1000 дол в рашке
Средняя стоимость производства 155-мм снаряда, выпускаемого в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу. Себестоимость российского производства – около $1000 за 152-мм снаряд.
prodigy написав: війну почав льоня брежнев у грудні 27 грудня 1979р Михайло Горбачьов прийшов до влади у березні 1985р і у 1987р домовився з Бушем старшим о виведенні військ, які вивели в два єтапи, 1988 і решту у лютому 1989(15 лютого) то які до Горбачьова питання , він її не починав а навпаки закінчив, ти не знав?
він її бездарно програв. Виграти її проблем не було. Треба було не гратись в комуністичну демократію, а вивозити афганців з сімями в сибір, освоювати мерзлоту.) Чогось в 2 світову чечня для росії проблемою не була, як при єльцині. Проблема в тім що союз насаджував там комуністичну владу, будував школи, лікарні, дороги мости електростанції. Це витрати були не на війну, а на побудову комунізму серед чурок. тил ворога треба знищувати а не розбудовувати.