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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 21:58
Faceless написав: andrijk777 написав:
Отже питання перше: де РФ сформує ударні сили для наступу? Кордону з Польщею майже немає. Чи ви думаєте РФ "незамітно" запихне 600К в Калінінградську область? Білорусь - також поганий варіант це показала операція наступу на Київ.
Чим їм проблема використати білорусь? В тої давно суверенітету нема. В операції наступу на Київ проблема їх проблемою була зовсім не білорусь. Їх територію і повітряний простір кацапи і досі використовують.
andrijk777 написав:
Тому питання друге: чому Польща не може мобілізувати пів мільйона людей? В чому проблема?
Вже опитування було, і якось виявилося, що скоріше всі за Віслу відійдуть
andrijk777 написав:
Питання третє: за місяць можна побудувати якісь украплення на кордоні? Я думаю можна.
Наша війна показала - взяти украплені райони надзвичайно важко.
Вони мали б їх УЖЕ побудувати. Чи побудували - напевне не знаю, але щось сумніваюся.
І так, явважаю що за місяць укріпрайон не звести. Це чисто так, нічим не підкріплене судження. Спитайте краще у реальних військових.
andrijk777 написав:
Питання четверте: як думаєте Німеччина дасть Польщі війська в допомогу? Я думаю дасть. Зброю дасть? Я думаю 100% дасть. Я думаю половина Європи дадуть багато зброї Польщі.
А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів? Чи розумієте ви, що бо багатьом позиціям, по яким нам дозують допомогу, причина в банальній відсутності необхідних кількостей на складах? Що в тій же хваленій Німеччині, коли пішла мова про всякі леопарди-херопарди, виявилося, що половина техніки на складах взагалі не на ходу? І знову ж таки - люди. Ви розумієте, що весь військовий контингент Європи вкупі зараз в рази менше нашої армії? І в кращому випадку мають досвід миротворців чи хтось десь був в оперціях на близькому сході.
Згадайте операції на балканах, де війська сербів просто собі атакували миротворців. Українські миротворці під Жепою якось змогли домовитися, з самою стрілковою зброєю, щодо евакуації населення. Голандці перед тим ріденько обісралися і допустили геноцид.
andrijk777 написав:
Тепер РФ. А чим РФ буде наступати??? Пішки чи на "буханках"? Чи може на ослах.
Танків у них вже мало, бех мало, снарядів на складах не мільйони, поливати все артою не вийде. Дрони вони роблять, але тут важлива кількість.
Якби в них все настільки хєрово, чого ми ще не відбили їх хоча б до кордонів 91?
andrijk777 написав:
Тепер ключовий момент любої сучасної війни - авіація. Тут в РФ повний швах. Польща вже замовила F-35. Тобто на початок війни вони будуть. Що їм протиставить РФ? Застарілі сушки і міги?. + ще союзники(а не партнери ) точно підкинуть Польщі ще літаків. Тотальна перевага в повітрі дає дуже багато козирів, не буду розказувати.
В Ізраїлю є чимало найкращих літаків. Але щось воюють і воюють. Так це проти голозадих без численної і щільної ПВО. Всі натівські концепції, що будуються на тотальному пануванні в повітрі, побудовані на операціях проти голозадих дикунів з калашами і стінгерами, і зазвичай ті операції проводилися десь на іншому краю світу. А от як буде працювати ця концепція по ворогу, що вже зайшов на твою територію, з купою засобів ПВО, і хай застарілою, але власною авіацією, з тактикою живого щита у вигляді їх власного населення - цього ніхто напевно не знає. Вважати, що за тотально меншої чисельності піхоти, відсутності запасів боєприпасів, можна покладатися чисто на супер технологічні літачки - самообман.
andrijk777 написав:
Головне полякам витримати перший удар. Україна не змогла його витримати - тому що не готувалась. А з часом(за півроку-рік) за допомогою союзників поляки розіб'ють москалів вщент.
Дай боже в разі чого полякам витримати удар так, як ми його "не витримали". А про оперативність розгортання європейських союзників ви б краще перечитали історію ІІ світової, і врахували, які настрої панують зараз в парламентах країн Європи.
А чому пішли з-під Києва? Я думав що проблема в постачанні. Ваша версія?
Опитування - такий собі аргумент. Проведіть зараз в Україні опитування.
А ВЖЕ загрози немає. Ну не місяць а скажемо 3-4 місяці. ЧатЖПТ сказав: "Жовтень 2021 – лютий 2022 – масове нарощування військової присутності вздовж українського кордону, у Білорусі, тимчасово окупованому Криму та на сході України." 3-4 місяці достатньо? Спитайте у військових.
Звичайно що є. Вище Wirująświatła
привів прекрасний аргумент з відео. Виготовлення 155мм снарядів це примітивщина. Не можуть чи не хочуть?
Немає загроз - єдине логічне пояснення чому не хочуть.
Люди. Та якось і Україна і РФ вирішили проблему з людьми, а для Польщі це якась невирішувана проблема по-вашому.
Воювати в якійсь Серії і воювати за рідну землю це зовсім різні речі.
Тому що все хреново і у нас. Банально - у нас мало зброї. У Польщі зброя буде. І специфіка цієї війни - захищатись значно легше ніж атакувати.
Перевага в повітрі - це дуже суттєва перевага у війні. Це прям очевидна річ. Те що ви множите цей фактор на нуль говорить про вашу або упередженість або некомпетентність.
До чого тут Ізраїль? Там зовсім інший тип війни.
Ось і перечитайте історію 2СВ. Німеччина там усіх нагинала! А сьогодні німці не можуть зробити 155мм снаряд і будуть тікати від нещасної армії РФ. Це смішно що ви так думаєте.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:00
Hotab написав:
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Hotab написав: Wirująświatła написав:
а сам не можешь прочитать?
А?
к написанной букве вопросов нет :
Що ти мелеш? Які в тебе питання є чи можуть бути до мене?
Ти не втомився тут чергувати?
Хоттабич , Вітаю .
... тут ще така справа ...
Як щось напишуть про злидня , видаляється напередусе ...
Як він таку владу здобув ?
Дівчина як дівчина , а лаятись поперед усіх .
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:00
buratinyo написав: fler написав:
Шо серйозно?
Как оцениваете с профессиональной точки зрения плюсы и минусы неразберихи, которую устроил Трамп? Меня беспокоит курс рубля, который укрепился почти на ~10% явно на новости о телефонном разговоре путина и Трампа. Неужели в победу поверили, в смысле в остановке помощи Украине со стороны США и НАТО? Кто-то гонит сильную волну. Я воспринимаю это однозначно - идет подготовка к решению что дальше делать в следующие 5 лет:
- остановить помощь Украине и дать ее оккупировать росией полностью,
- понять и уподобиться путину в незаконном захвате ресурсных территорий других стран безнаказанно,
- вытереть плевок путина в лицо Трампу и ... уничтожить инфраструктуру Газпрома в росии как главного зачинщика не одной войны,
- полноценно ввести в Украину миротворцев с авианосцами (в счет редкоземельных металлов на сумму 500 млрд.долларов).
Интересно как думаете какое решение уже приняла правящая партия в США?
В голосовалці я обрала "інший варіант". Як на мене "План Трампа" - це бізнес щодо розподілу сфер впливу. Шансом на мир не можу його назвати, тому що заяви Трампа про невступ до НАТО і "можливо Україна колись буде російською". Максимум може бути рпв (lapay, ви ще тут?
). Загрозою цей план теж не можу назвати, тому що нам поки невідомі деталі щодо суверенітету і невизнання окупованих територій.
Очевидно Трамп щось наобіцяв пу, щось таке, що збудило курс фубля. Може послаблення санкцій, адже саме вони душать економіку рф.
Думаю, що остаточне рішення ще не прийнято, але воно буде не на нашу користь, на жаль. Трамп хоче ввійти в історію "миротворцем", а пу - "переможцем" і вони зараз намагаються допомогти одне одному це реалізувати, поки Трамп при владі. Я так бачу.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:01
холява написав: барабашов написав:
Их эффективность есть симбиоз регулярного употребления чистых опиатов и каннабисов(аналог сталинских 100гр спирта перед тем как сгореть в 34ке на Курской дуге), сумасшедшей рождаемости из-за религиозных догм(никаких абортов и гондонов, всунул - спусти, замуж - известно когда, в третьем классе) и промывания мозгов муллами и талибами похлеще расейськаго симоняноскабеевидения, гурии потом дадут ласку,а сейчас с гранатой и рпг на Т80 или Абрамс "вперёд!". Ну и тоже самое как они на колонну любых беретов прут, и хоть с КПД паровоза - за одного рэмбу и сто ослоёбов положат, аллах даст новых наследников и защитников клана. Пусть такими методами повоюют на открытой местности против РСЗО с термобарическими головками.
Фризу по поводу снарядов - так 40 лет назад один выстрел с Д20 тоже стоил 4куе по 63коп, просто и Д20 и выстрел были новые и в смазке, и стволы с казённиками не рвало, а сейчас Ким Хрюк продаёт дедушкины склады по любой цене чтоб себе золотой парашют оформить, и то что там допуски по миллиметру на поясок, порох кривой и сырой, проточены те корпуса снарядов детьми на трофейных императорских станках фирмы Тойода 25г.в.(1925го) как запчасти к 412му Москвичу в третью смену перед новым годом - вот поэтому цена у них такая, и только рашка её и платит.
Дозвольте питання .
А що зараз з Ахматом не так ?
Чому зараз вони уникають зіткнень ?
Не ту пургу підгоняють чи гондон пошкодився ?
посмотрите в фейсбуке или ютубе быт афгана/пакистана снятый сейчас блогерами, что лазят и там, и там, особенно фудблогерами, прозреете от антисанитарии, и сравните с реальностью жизни в ичкерии и дагестане(источник как фото,так и вилео сами с впн найдёте).
Там в рашке такие же муслимы, как у нас православнутые, только бухать на пасху,троицу и рождество могутЪ и у попа милость и прощение за кэш покупать.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:02
Banderlog написав: prodigy написав:
війну почав льоня брежнев у грудні 27 грудня 1979р
Михайло Горбачьов прийшов до влади у березні 1985р і у 1987р домовився з Бушем старшим о виведенні військ, які вивели в два єтапи, 1988 і решту у лютому 1989(15 лютого)
то які до Горбачьова питання , він її не починав а навпаки закінчив, ти не знав?
він її бездарно програв. Виграти її проблем не було. Треба було не гратись в комуністичну демократію, а вивозити афганців з сімями в сибір, освоювати мерзлоту.) Чогось в 2 світову чечня для росії проблемою не була, як при єльцині. Проблема в тім що союз насаджував там комуністичну владу, будував школи, лікарні, дороги мости електростанції. Це витрати були не на війну, а на побудову комунізму серед чурок.
тил ворога треба знищувати а не розбудовувати.
ти почитай щось окрім надписів на пачках сігарет і етікетках на бутилках
почитай про Римську Імперію, яка окрім окупації несла цівілізацію народам імперії (будували водогони, мости, міста). Сучасному світу цивілізація Стародавнього Риму подарувала римське право, деякі архітектурні форми і рішення (наприклад, арку і купол), кам'яні дороги і безліч інших нововведень (наприклад, колісні водяні млини).
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:09
барабашов
Здається ви з початку написали що всі на наркоті , йшли уперед .
А зараз зовсім не так . Тому що празднічно віруючи .
Ні ,щось ви напутали .
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