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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:20
Бетон написав:
что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию
хе-хе
не факт що путін вже дозволить
трохи підзатягнули з "покращенням переговорних позицій"
та й щоб закупати щось - треба виробляти щось
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 13 лют, 2025 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:20
холява написав:барабашов
Здається ви з початку написали що всі на наркоті , йшли уперед .
А зараз зовсім не так . Тому що празднічно віруючи .
Ні ,щось ви напутали .
На наркоте умирать не страшно и трвматические ампутации и полостные пулевые не расстраивают и мешают выполнять задание.
А само задание может и первоталиб Мулла Омар им всем писал, каждому отдельное, от сих и сих и до встреч с гуриями
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:22
fox767676 написав:
птиц меньше стало
это как-то связано с войной ?
думаю із санепідемслужбою чи кого там, яку каже будівельник що дармоїди бо фермери самі знають скільки потрібно гербіцидів та хімії і куди сами сипати
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:24
flyman
шкода
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:25
freeze написав: andrijk777 написав:
Чому ви так думаєте? Польська армія розіб'є російську вщент(а аналогічних з умовах з нами) - так думаю я.
*безбашеність не признак сили.
Я высокого мнения о польской армии, даже думаю по силе это лучшая армия европейского НАТО. Но естественно она далеко на сегодня отстает от украинской армии. Во-первых малочисленная, во-вторых живет по стандартам НАТО и не имеет никакого практического опыта. Последний плюс у них был, что сто лет назад разбили голодранцев Тухачевского на лошадях и с винтовками Мосина. И затем запомнилась польская армия только быстрой сдачей территории в борьбе с превосходящими силами противника.
Безбашенность это сила духа. Без безбашенности украинской армии, которая борется за каждый клочок земли, орки уже в апреле 2022 года были бы в Киеве.
тема армії УНР не розкрита
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:31
Бетон написав: buratinyo написав:
К сожалению, огромному сожалению, есть информация что Трамп договорился с путиным. Суть договоренности проста как два доллара.
Трамп обязуется согласно договоренности обеспечить полную остановку помощи Украине, снимет 50% санкций с росии и займется решением интересов США в других частях мира. путин обязуется согласно договоренности захватить за полгода максимум территории Украины и запустить американские компании для добычи редкоземельных металлов, урана и титана в Запорожской и Днепропетровской области. Тип этой договоренности можно квалифицировать как "выигрыш/выигрыш" для каждой стороны.
А для мира это повышение риска ядерного терроризма, гонка вооружений. А для нас это ... жопа.
Для кого это "вас"?
Для коррупционеров войны?
Да. Жопа. Вы все сядете в тюрьму вслед за просроченным предателем
Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию
Вони навіть не зрозуміли, що це все наслідок 2019, а все, що втратила і ще втратить Україна - оплата за ту дурість.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:32
Banderlog написав: prodigy написав:
війну почав льоня брежнев у грудні 27 грудня 1979р
Михайло Горбачьов прийшов до влади у березні 1985р і у 1987р домовився з Бушем старшим о виведенні військ, які вивели в два єтапи, 1988 і решту у лютому 1989(15 лютого)
то які до Горбачьова питання , він її не починав а навпаки закінчив, ти не знав?
він її бездарно програв. Виграти її проблем не було. Треба було не гратись в комуністичну демократію, а вивозити афганців з сімями в сибір, освоювати мерзлоту.) Чогось в 2 світову чечня для росії проблемою не була, як при єльцині. Проблема в тім що союз насаджував там комуністичну владу, будував школи, лікарні, дороги мости електростанції. Це витрати були не на війну, а на побудову комунізму серед чурок.
тил ворога треба знищувати а не розбудовувати.
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Навіть не має що додати. Ідіоти хотіли зробити з Афганістану "вітрину комунізму".
Доробились до того що сам СРСР здох.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:36
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:42
Hotab написав:Бетон
Ти знов будеш розказувати що 214 тисяч регулярної армії Польщі мають самі якось тебе захистити від 1.8 мільйонної??
Мы же, украинцы, потеряв пока 20% территорий, а не 40% и сотни тысяч погибших, теперь усвоим урок, что нельзя так халатно относиться к обороне. Нужно закупать оружие и строить проф армию
Точно зробив висновки?
А это кто-то где-то рассказывал?
-- или снова то ли недочув то ли прыбрэхав для красного словца?
Задача "214 тисяч регулярної армії Польщі" -- дать несколько дней на спокойно собраться и спокойно поехать -- через открытые границы -- куда-то в сторону Атлантики.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 22:43
andrijk777 написав:
Навіть не має що додати. Ідіоти хотіли зробити з Афганістану "вітрину комунізму". Доробились до того що сам СРСР здох.
поразка в Афгану, це зміна карівництва.
якщо дурням стало на думці поставити двійника Брежнєва то афган відстояли.
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