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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12630126311263212633>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 23
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
30%
7
Це загроза
13%
3
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
43%
10
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
9%
2
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
1
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:51

_hunter

А это кто-то где-то рассказывал?


Справді, як Хантер прочитав не все що пишуть? Як він міг прозівати що писав Бетон? А, мо хіба чергу вистоював за пятихаткою шольца
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 13 лют, 2025 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:51

Началось? :roll:
Пасажирський літак ВПС США C-37B VIP з Вашингтона готується до посадки в москві.

Він вилетів сьогодні вранці з об'єднаної бази Ендрюс неподалік Вашингтона, на його борту ймовірно, знаходиться дипломатична делегація.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:52

Ресурс Axios публикует содержание разговора президентов США и Украины, ссылаясь на украинских чиновников

▫️Трамп сказал, что понимает беспокойство Зеленского по поводу его разговора с Путиным, но подчеркнул, что этого нельзя избежать, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия были успешными.

▫️Трамп сказал, что у него создалось впечатление, что Путин хочет соглашения. Зеленский ответил, что он тоже хочет соглашения, но Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

▫️Трамп выразил поддержку созданию европейских миротворческих сил в качестве гарантий безопасности Украины.

▫️Трамп сообщил, что в переговорную группу США будут входить директор ЦРУ Джон Рэтклифф и посланник Белого дома Стив Виткофф.

▫️В конце Трамп дал Зеленскому свой личный номер и сказал, что он может позвонить ему напрямую.

▫️Зеленский сказал Трампу, что подарит ему чемпионский пояс Александра Усика.

https://www.axios.com/2025/02/13/zelens ... peace-deal
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:55

  Hotab написав:_hunter

А это кто-то где-то рассказывал?


Справді, як Хантер прочитав не все що пишуть? Як він міг прозівати що писав Бетон? А, мо хіба чергу вистоював за пятихаткою шольца

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-- петросянить как обычно? -- о! -- так и сделаю!
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 22:58

Цікаво, вже визначились де пройде лінія, чи кацапам дадуть ще пару місяців на захоплення

❗️Втрата Україною територій буде закріплена в спеціальному договорі, – Келлог.

«Але Києву не обов'язково це визнавати, це частина перемовин».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:01

  Wirująświatła написав:Германия которая полвека делает лучшие в мире автомобили не может произвести примитивные снаряды 155мм? Ну как можно верить в этот бред... Почему сев.корея не производит таурасы, хаймарсы, старлинки, авто класса бмв и прочие технологии?

Одно другому не противоречит. Великие цивилизации вступившие в зону комфорта всегда гибли под натиском молодых и безбашенных варваров.
Одно из самых тяжелых прозрений последних трех лет войны стало понимание, что пресловутая 5 статья НАТО является такой же фикцией как Будапештский меморандум. Особенно явно в последние месяцы прозрение. Когда самый большой член НАТО глядя на маленькую Данию публично заявляет на хрена Дании такая большая Гренландия. Глядя на большую Канаду член НАТО заявляет почему такая сладкая и независимая. Вообще судя по всему Трамп искренне думает зачем вся эта НАТА. В НАТО (в Румынию несколько раз в неделю залетают боевые безпилотники) и каждый раз испуганный всхлип НАТА этож случайно. Давно все поняли, что если в Жежув в американский самолет, привезший военную помощь Украине, прилетит баллистика, то в ответ будет выражение решительной озабоченности и групповое фото министров обороны НАТО. Как показывают взаимоотношения НАТО с Ираном, разве что путин даст координаты какой-то нефтяной цистерны на Чукотке, НАТО решительно поразит эту бочку ракетой, и все будут квиты.
А вот так чтобы делать 155-мм снаряды вместо комфортного ширпотреба, это вряд ли, выходить из зоны комфорта, лучше сделка, отдать часть территории Украины или Польши, потому что Октоберфест на носу или рождественская ёлка.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:08

_hunter

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Шоб що? Для чого ти взагалі всунув свій пʼятак, бігунець? Ти там припух , чи шо?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:11

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:Германия которая полвека делает лучшие в мире автомобили не может произвести примитивные снаряды 155мм? Ну как можно верить в этот бред... Почему сев.корея не производит таурасы, хаймарсы, старлинки, авто класса бмв и прочие технологии?

Одно другому не противоречит. Великие цивилизации вступившие в зону комфорта всегда гибли под натиском молодых и безбашенных варваров.
Одно из самых тяжелых прозрений последних трех лет войны стало понимание, что пресловутая 5 статья НАТО является такой же фикцией как Будапештский меморандум. Особенно явно в последние месяцы прозрение. Когда самый большой член НАТО глядя на маленькую Данию публично заявляет на хрена Дании такая большая Гренландия. Глядя на большую Канаду член НАТО заявляет почему такая сладкая и независимая. Вообще судя по всему Трамп искренне думает зачем вся эта НАТА. В НАТО (в Румынию несколько раз в неделю залетают боевые безпилотники) и каждый раз испуганный всхлип НАТА этож случайно. Давно все поняли, что если в Жежув в американский самолет, привезший военную помощь Украине, прилетит баллистика, то в ответ будет выражение решительной озабоченности и групповое фото министров обороны НАТО. Как показывают взаимоотношения НАТО с Ираном, разве что путин даст координаты какой-то нефтяной цистерны на Чукотке, НАТО решительно поразит эту бочку ракетой, и все будут квиты.
А вот так чтобы делать 155-мм снаряды вместо комфортного ширпотреба, это вряд ли, выходить из зоны комфорта, лучше сделка, отдать часть территории Украины или Польши, потому что Октоберфест на носу или рождественская ёлка.

До цього плюс оце
"И нашими же перьями..." (С).
Якщо є час та бажання прочитайте на досугє.
https://litlife.club/books/185771/read

Така природа ринкового і не тільки суспільства...
А до ідейних людство поки об'єктивно не доросло.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:16

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:ок если Голодранцы в Афганистане натянули США, значит они и будут 1й армией мира по крайней мере у нас на форуме.

По своей эффективности афганцы являются безусловно первой армией мира. Они никогда ни на кого не нападали, а в плане защиты своей земли. Мне кажется такой очевидный факт не стоит обсуждения.
Последовательно нащелкать по щекам армии великой Британской Империи, затем великой и ужасной армии СССР, затем армии великого НАТО. Как раньше писали в стенограммах съездов КПСС - бурные продолжительные аплодисменты, преходящие в овацию (с).

фріз іспитує внєзапний приступ фонтанірующого сарказма
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:20

  Hotab написав:_hunter

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Шоб що?

Что бы хоть раз доказать, что не балабол? :wink:
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