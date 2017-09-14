Додано: Чет 13 лют, 2025 23:01

Wirująświatła написав: Германия которая полвека делает лучшие в мире автомобили не может произвести примитивные снаряды 155мм? Ну как можно верить в этот бред... Почему сев.корея не производит таурасы, хаймарсы, старлинки, авто класса бмв и прочие технологии? Германия которая полвека делает лучшие в мире автомобили не может произвести примитивные снаряды 155мм? Ну как можно верить в этот бред... Почему сев.корея не производит таурасы, хаймарсы, старлинки, авто класса бмв и прочие технологии?

Одно другому не противоречит. Великие цивилизации вступившие в зону комфорта всегда гибли под натиском молодых и безбашенных варваров.Одно из самых тяжелых прозрений последних трех лет войны стало понимание, что пресловутая 5 статья НАТО является такой же фикцией как Будапештский меморандум. Особенно явно в последние месяцы прозрение. Когда самый большой член НАТО глядя на маленькую Данию публично заявляет на хрена Дании такая большая Гренландия. Глядя на большую Канаду член НАТО заявляет почему такая сладкая и независимая. Вообще судя по всему Трамп искренне думает зачем вся эта НАТА. В НАТО (в Румынию несколько раз в неделю залетают боевые безпилотники) и каждый раз испуганный всхлип НАТА этож случайно. Давно все поняли, что если в Жежув в американский самолет, привезший военную помощь Украине, прилетит баллистика, то в ответ будет выражение решительной озабоченности и групповое фото министров обороны НАТО. Как показывают взаимоотношения НАТО с Ираном, разве что путин даст координаты какой-то нефтяной цистерны на Чукотке, НАТО решительно поразит эту бочку ракетой, и все будут квиты.А вот так чтобы делать 155-мм снаряды вместо комфортного ширпотреба, это вряд ли, выходить из зоны комфорта, лучше сделка, отдать часть территории Украины или Польши, потому что Октоберфест на носу или рождественская ёлка.