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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12630126311263212633

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 23
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
30%
7
Це загроза
13%
3
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
43%
10
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
9%
2
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
1
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:21

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:26

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:Отже питання перше: де РФ сформує ударні сили для наступу? Кордону з Польщею майже немає. Чи ви думаєте РФ "незамітно" запихне 600К в Калінінградську область? Білорусь - також поганий варіант це показала операція наступу на Київ.

Чим їм проблема використати білорусь? В тої давно суверенітету нема. В операції наступу на Київ проблема їх проблемою була зовсім не білорусь. Їх територію і повітряний простір кацапи і досі використовують.
  andrijk777 написав:Тому питання друге: чому Польща не може мобілізувати пів мільйона людей? В чому проблема?

Вже опитування було, і якось виявилося, що скоріше всі за Віслу відійдуть :mrgreen:
  andrijk777 написав:Питання третє: за місяць можна побудувати якісь украплення на кордоні? Я думаю можна.
Наша війна показала - взяти украплені райони надзвичайно важко.

Вони мали б їх УЖЕ побудувати. Чи побудували - напевне не знаю, але щось сумніваюся.
І так, явважаю що за місяць укріпрайон не звести. Це чисто так, нічим не підкріплене судження. Спитайте краще у реальних військових.
  andrijk777 написав:Питання четверте: як думаєте Німеччина дасть Польщі війська в допомогу? Я думаю дасть. Зброю дасть? Я думаю 100% дасть. Я думаю половина Європи дадуть багато зброї Польщі.

А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів? Чи розумієте ви, що бо багатьом позиціям, по яким нам дозують допомогу, причина в банальній відсутності необхідних кількостей на складах? Що в тій же хваленій Німеччині, коли пішла мова про всякі леопарди-херопарди, виявилося, що половина техніки на складах взагалі не на ходу? І знову ж таки - люди. Ви розумієте, що весь військовий контингент Європи вкупі зараз в рази менше нашої армії? І в кращому випадку мають досвід миротворців чи хтось десь був в оперціях на близькому сході.
Згадайте операції на балканах, де війська сербів просто собі атакували миротворців. Українські миротворці під Жепою якось змогли домовитися, з самою стрілковою зброєю, щодо евакуації населення. Голандці перед тим ріденько обісралися і допустили геноцид.
  andrijk777 написав:Тепер РФ. А чим РФ буде наступати??? Пішки чи на "буханках"? Чи може на ослах.
Танків у них вже мало, бех мало, снарядів на складах не мільйони, поливати все артою не вийде. Дрони вони роблять, але тут важлива кількість.

Якби в них все настільки хєрово, чого ми ще не відбили їх хоча б до кордонів 91?
  andrijk777 написав:Тепер ключовий момент любої сучасної війни - авіація. Тут в РФ повний швах. Польща вже замовила F-35. Тобто на початок війни вони будуть. Що їм протиставить РФ? Застарілі сушки і міги?. + ще союзники(а не партнери ) точно підкинуть Польщі ще літаків. Тотальна перевага в повітрі дає дуже багато козирів, не буду розказувати.

В Ізраїлю є чимало найкращих літаків. Але щось воюють і воюють. Так це проти голозадих без численної і щільної ПВО. Всі натівські концепції, що будуються на тотальному пануванні в повітрі, побудовані на операціях проти голозадих дикунів з калашами і стінгерами, і зазвичай ті операції проводилися десь на іншому краю світу. А от як буде працювати ця концепція по ворогу, що вже зайшов на твою територію, з купою засобів ПВО, і хай застарілою, але власною авіацією, з тактикою живого щита у вигляді їх власного населення - цього ніхто напевно не знає. Вважати, що за тотально меншої чисельності піхоти, відсутності запасів боєприпасів, можна покладатися чисто на супер технологічні літачки - самообман.
  andrijk777 написав:Головне полякам витримати перший удар. Україна не змогла його витримати - тому що не готувалась. А з часом(за півроку-рік) за допомогою союзників поляки розіб'ють москалів вщент.

Дай боже в разі чого полякам витримати удар так, як ми його "не витримали". А про оперативність розгортання європейських союзників ви б краще перечитали історію ІІ світової, і врахували, які настрої панують зараз в парламентах країн Європи.

2-3 дні і танкові клінья сходяться в Лісабоні беручи в котьол зажравшуся гейропу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:28

""""По своей эффективности афганцы являются безусловно первой армией мира. Они никогда ни на кого не нападали, а в плане защиты своей земли. Мне кажется такой очевидный факт не стоит обсуждения. """""

Их такими сделали стингери от США.
У советов було превосходство в воздухе ..... зачистили и заровняли в НОЛЬ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:31

  prodigy написав:
  Faceless написав:А чи є в них що дати? Які в них запаси боєприпасів?


совокупні витрати на оборону всіх країн Европи на 5 млрд меньше ніж раши

Військові витрати в Росії, економіку якої Володимир Путін поставив на воєнні рейки, нині перевищують оборонні бюджети всіх європейських країн разом узятих.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає Укрінформ.

Як зазначається, загальні російські оборонні витрати зросли минулого року на 42% в реальному вираженні і становлять 13,1 трильйона рублів ( 462 млрд дол.).


Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включаючи Британію і країни-члени ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 млрд дол.

Это сегодня, во время войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:35

  freeze написав:Давно все поняли, что если в Жежув в американский самолет, привезший военную помощь Украине, прилетит баллистика, то в ответ будет выражение решительной озабоченности и групповое фото министров обороны НАТО.
потому что человечество проходило 1ю мировую которая вспыхнула из за убийства эрцгерцога Фердинанда. царская россия вообще не должна была ввязываться, но чсв николая 2го привел к гибели его режима и его семьи. А неконституционная передача власти привела на вершину сталина, который ещё 8 млн. сгноил. Кстати без всякой причины, только чтобы остальные боялись.

Я ту нату понимаю и за польшу-прибалтику наверное не сражались бы, пытаясь удержать на минималках количество жертв. Пуляли бы ракеты из германии по локациям русских. Их те польши и прибалтики может для этого и взяли, чтобы война шла на их территориях.
  freeze написав:Великие цивилизации вступившие в зону комфорта всегда гибли под натиском молодых и безбашенных варваров.
это Украиноцентризм, молодой безбашенный путин уничтожил величающую цивилизацию. Только почему то 7 млн граждан драпанули из этого рая. Мы сами виноваты в том что на нас напали. С этого должна начинаться ежедневная молитва в каждом храме, чтобы перестать искать аналогии в падении величайших цивилизаций, отвлекающих от миллиона внутренних проблем и противоречий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 13 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:37

  fler написав:............
В голосовалці я обрала "інший варіант".
........

Якщо не таємниця, який "інший варіант"?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 23:38

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

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Шоб що?

Что бы хоть раз доказать, что не балабол? :wink:

Кому? 🤣🤣🤣
Ти забув хто ти, чи що? 🤣🤣
Hotab
 
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